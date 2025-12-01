Obavijesti

Ruska Kim Kardashian ne staje: Imam stražnjicu širu od metra

Anastasiya Kvitko ističe svoje obline kao prirodne i želi nadmašiti Kim Kardashian, iako mnogi sumnjaju u to. Preselila se iz Rusije u Los Angeles radi karijere i danas je na Instagramu prati više od 12 milijuna ljudi.
Anastasiya se javno uspoređuje s Kim Kardashian i otvoreno tvrdi da želi biti veća, ljepša i bolja od nje, pa ju je čak izazvala na dvoboj. Svoje obline smatra potpuno prirodnima i ponosno ističe svoj izgled. Takvim stavom stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama. | Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
