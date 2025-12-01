Ruska Kim Kardashian ne staje: Imam stražnjicu širu od metra

Anastasiya Kvitko ističe svoje obline kao prirodne i želi nadmašiti Kim Kardashian, iako mnogi sumnjaju u to. Preselila se iz Rusije u Los Angeles radi karijere i danas je na Instagramu prati više od 12 milijuna ljudi.
Anastasiya se javno uspoređuje s Kim Kardashian i otvoreno tvrdi da želi biti veća, ljepša i bolja od nje, pa ju je čak izazvala na dvoboj. Svoje obline smatra potpuno prirodnima i ponosno ističe svoj izgled. Takvim stavom stekla je veliku popularnost na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Navodi da su njezine mjere savršene – grudi 96 cm, struk 63 cm, a stražnjica 105 cm. Vjeruje da njezin izgled potvrđuje posvećenost treningu i brizi o tijelu. Smatra da su njezine proporcije ono što je čini jedinstvenom.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Iz Rusije se preselila u Los Angeles jer je, kako kaže, zbog svojeg izgleda trpjela osude i zadirkivanje. U Americi je dobila više prilika za modeliranje i medijsku prisutnost. Preseljenje je označilo ključni korak u njezinoj karijeri.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Transformacija njezina tijela dogodila se u samo pet godina. Usporedba prijašnjih fotografija otkriva naglašenu promjenu u obliku stražnjice, do čega je, tvrdi, došla skidanjem masnoće s leđa i nošenjem steznika. I dalje negira plastične operacije iako promjena izgleda izaziva sumnje.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Manekenstvom se počela baviti s 17 godina, no agencija joj je poručila da mora smršavjeti. Ona je to odbila i nastavila svojim putem, unatoč normama industrije. Taj prkosan stav postao je dio njezina imidža.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
Kontroverze je prate cijelu karijeru – često je optužuju za korištenje Photoshopa, a stručnjaci tvrde da izgled nije moguće postići bez estetskih zahvata. Anastasiya odolijeva kritikama, hrani se bez mesa i izbjegava brzu hranu, uvjerena da je sve rezultat treninga. Usprkos kritikama, prati ju preko 12 milijuna ljudi, što dovoljno govori o njezinu utjecaju i popularnosti.
| Foto: Instagram/anastasiya_kvitko
