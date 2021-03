Važno je čistiti, hidratizirati i zaštititi kožu, bez obzira na spol. I dok su mnogi proizvodi usmjereni prema određenom spolu, u samim sastojcima nema ničega što bi bilo rodno određeno.

- Mnogi aktivni sastojci, poput hijaluronske kiseline, vitamina C, niacinamida, retinola i hidroksi kiselina, jednako su učinkoviti kod muškaraca i žena - kaže dermatolog dr. Joshua Zeichner.

Možda se to podrazumijeva, ali važno je da muškarci s dlakama na licu njeguju cijelo lice, a ne samo područja izložene kože. To što vaša koža može biti prekrivena dlakama na licu ne znači da je sigurna od iritacije ili agresora iz okoline.

- Brada često može sakriti određena stanja kože ili probleme - kaže dermatologinja dr. Ava Shamban.

Razlike između muške i ženske kože

Iako sama rutina njege kože ne bi trebala biti rodno usmjerena, koraci koje ona uključuje mogu se razlikovati jer postoje neke strukturne razlike u muškoj i ženskoj koži.

Prvo, treba demantirati mit da je muška koža gušća od ženske, zbog čega imaju tendenciju imati manje bora kako stare. To je samo napola točno, istraživanja su otkrila da je dermis deblji od 10 do 20% kod muškaraca nego kod žena. Kao rezultat toga, mnogi vjeruju da su muškarci sposobni dulje održavati dermalni sloj i iskusiti manje vidljivih znakova starenja.

Međutim, kaže Zeichner, debljina vanjskog sloja kože ili epiderme jednaka je kod muškaraca i žena. Stoga ne možemo točno reći da je muška koža, sveukupno, gušća ili tvrđa.

Muška koža također ima tendenciju da bude masnija, ne samo da mogu imati veće, koncentriranije uljne žlijezde, kaže Zeichner, nego također imaju i više testosterona, što može povećati proizvodnju ulja. Uz to, muškarci uglavnom imaju više gustih i jakih dlaka od žena, zbog čega češće imaju potrebu za liječenjem stanja poput uraslih dlaka na licu i opeklina žiletom.

Jutarnja rutina njege kože za muškarce

Korak 1: Čišćenje

Prije stavljanja seruma i hidratantne kreme potrebno je nekakvo čišćenje. Obično umivanje vodom trebalo bi biti sasvim dovoljno, ali s obzirom na to da muška koža može biti nešto masnija, možda biste trebali razmisliti o gelu za pranje lica ili nečem sličnom.

Korak 2: Tretmani

Aktivne sastojke treba upotrijebiti na goloj, svježe opranoj koži kako bi mogli lako prodrijeti u pore.

- Obično preporučujem antioksidativne serume s vitaminom C jer antioksidans može odbiti slobodne radikale i oksidativni stres, kao i pomoći u smanjenju hiperpigmentacije i stabilizaciji kolagena. Možete se odlučiti i za niacinamidni serum za uravnoteženje proizvodnje ulja - kaže Zeichner.

U dane kada se brijete, možda biste htjeli preskočiti aktivne sastojke i prijeći ravno na hidratantnu kremu - brijanje kožu ljušti, a takvu kožu možete lakše nadražiti.

Korak 3: Hidratacija

Za hidrataciju ključna je hidratantna krema, losion ili ulje. Ako je vaša koža masna, dobar izbor je lagana vodena krema, dok su gušće kreme bolje za suhu kožu.

Tekstura preparata ovisi o vašem individualnom tipu kože, a vaše se sklonosti mogu mijenjati ovisno o godišnjim dobima, ali morat ćete koristiti sastojke koji podržavaju i jačaju kožnu barijeru poput ceramida, glicerina, koloidne zobi i aloe vere. Ovi sastojci mogu djelovati i kao umirujuće sredstvo nakon brijanja.

Korak 4: Zaštita

Zaštita od sunca trebala bi biti zadnji korak vaše jutarnje rutine njege kože.

- Dlake na licu ne čuvaju vas od UVA i UVB zraka pa je potrebno nanositi kremu za sunčanje i na ta područja - kaže Shamban.

Večernja rutina njege kože za muškarce

Korak 1: Čišćenje

Čak i ako se odlučite odreći sredstva za čišćenje ujutro, ono vam treba navečer. Ne samo da je svakodnevno čišćenje potrebno kako bi se s vaše kože uklonile nečistoće, već i ostali sastojci za njegu kože neće moći raditi svoj posao bez čistog lica.

- Nečistoće na koži mogu spriječiti prodor aktivnih sastojaka - kaže dermatologinja dr. Jennifer Herrmann.

Korak 2: Tretmani

Dok se učestalost pilinga u konačnici razlikuje od osobe do osobe, muškarci to mogu raditi nešto češće. Ipak, upamtite, ako se brijete to je kao da radite piling kože pa vam dodatni piling nije potreban iste večeri.

Korak 3: HidratacijaPronađite određenu teksturu koja vam odgovara, ali navečer je bolje koristiti gušću kremu. Koža je propusnija dok spavate, što olakšava dehidraciju.

Korak 4: Ulje za bradu

Tehnički, ulje za bradu možete nanositi ujutro ili navečer, samo pripazite da je to uvijek zadnji korak vaše rutine. Ulja su okluzivne prirode, pa ništa ne prolazi kroz njih.

- Držite ulje na samoj bradi i nastojte izbjegavati kontakt s kožom. Iako kondicionirajuće ulje za bradu može nahraniti dlake i održati ih mekanima, teška formula može začepiti pore i dovesti do izbijanja prištića ili upala - zaključio je Zeichner za mbg.