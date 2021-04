Pojave na nebu koje nas očekuju do kraja mjeseca pojasnili su u Astronomskom društvu Koprivnica. Kažu da je ružičasto puni Mjesec u biti bliže nama pa će tako izgledati veće od uštapa koje smo navikli gledati tijekom godine.

POGLEDAJTE VIDEO Prekrasne snimke noćnog neba:

- Četvrti mjesec u godini označava početak sezone Mliječne staze. Naša galaksija lijepo se vidi u kasnim travanjskim noćima i pred svitanje, od Perzeja na sjeveru do Škorpiona na jugu... 'Ružičasti' uštap je na rasporedu 27. travnja i to u perigeju, nešto bliži i veći od prosječnog punog Mjeseca. Krajem travnja Venera se vraća na večernje nebo. Od 24. do 28. travnja bit će blizu Merkuru, ali izuzetno nisko na zapadu nakon zalaska Sunca - objasnili su na svojoj internetskoj stranici.

- Supermjesec je pun Mjesec u perigeju, odnosno u točki svoje orbite u kojoj je najbliži Zemlji. To je termin koji je skovao jedan astrolog, ali posljednjih je godina postao prilično popularan. Pun Mjesec u perigeju je oko 14 posto veći i 30 posto sjajniji od onoga u apogeju - dodali su.

Naziv 'ružičasti' je dobio, ne zato što će doista zasjati takvom bojom, već zato što se pojavljuje u rano proljeće, doba godine kad sve cvjeta i romantika se može osjetiti u zraku. Imat će zapravo zlatnu nijansu koja će blijediti do bjelkaste.

Energija će biti posebno intenzivna

Ove godine će se ružičasti supermjesec na nebu pojaviti u znaku Škorpiona pa će energija biti posebno intenzivna - i tog dana, ali i nekoliko dana prije i nakon nebeskog spektakla. U tom periodu bilo bi dobro povući se malo na osamu i odmoriti, fizički i psihički, te posvetiti sebi i svojim mislima.

Iskoristite energiju Mjeseca kako biste uspostavili unutrašnji mir i dobili jasniju sliku što želite u budućnosti, kojim putem krenuti. Proširite vidike.

Kako će puni Mjesec biti u znaku Škorpiona, a Sunce se kreće u znaku Bika, kraj mjeseca bit će savršeno vrijeme za poboljšanje svijesti. Zastanite i pokušajte zaroniti u dubinu svoje duše. Suočite se sami sa sobom, jer jedino tako možete otkriti što vam treba, čemu doista težite. To vam je prilika da u život prizovete blagostanje, duševni mir i sreću, prenosi Atma.

Pun Mjesec je prilika za privlačenje blagostanja u život

Vrijeme punog Mjeseca na nebu idealno je za privlačenje dobrih stvari u život, posebno obilja i financijske blagodati. Ne obraćajte pažnju na negativne strane tog perioda, poput nesanice i nekih neravnoteža na zdravstvenom planu, već pažnju usmjerite na ono pozitivno pa će vam se pozitivno i vratiti.

Prema nekim teorijama, svjetlost koju puni Mjesec isijava je čista energija, a ako živite u harmoniji sami sa sobom, u to doba imate priliku privući još više pozitivnih vibracija na sebe. U tom periodu pazite o čemu razmišljate, jer bi vam se to moglo ostvariti.

Jedan od načina je, prema vjerovanjima, uzeti novčanicu, po mogućnosti crvene boje, podignuti je prema Mjesecu i lagano mahati njome - od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, ovisno koliko vam je trebalo da se koncentrirate i u isto vrijeme vizualizirate da vam se novac množi. Potom tu novčanicu trebate staviti u novčanik i drugi dan je obvezno potrošite.