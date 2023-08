S 50 godina prodao je sve da bi ostvario životni san: U Sračincu obnavlja legendarne klasike

Rijetki su oni majstori koji znaju od olupine napraviti automobil vrijedan divljenju. Jedan takav je u Sračincu nedaleko od Varaždina.

U radionici "Restauracije oldtimera GIGI", Aleksander Gracijan Bukovec (57) sa svojim timom stvara prava remek-djela. Svaka olupina, koja izgleda kao za otpad, postaje izazov za ovu stručnu ekipu. Oni vraćaju život zaboravljenim klasicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Priča počinje prije petnaestak godina kada je Aleksander, zvan Gigi, za sebe restaurirao Corvettu iz 1977. i Pontiac Trans Am iz 1979. godine.

- Sve je počelo iz hobija prije petnaestak godina kad sam počeo raditi svoj prvi auto kojeg sam sanjao 20 godina. Bila je to Corvetta iz 1977. Tada sam iz Amerike preko jednog čovjeka uspio nabaviti tu Corvettu i Trans Am. Počeo sam ih restaurirati i kad počneš raditi, napraviš jedan dio i onda vidiš da to ne zadovoljava, jer je i drugi kraj njega u lošem stanju - priča Bukovec koji je svoje prve automobile uspio djelomično obnoviti prije nego što ih je morao prodati.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od bankrota do životnog sna

Naime, on i supruga bavili su se prodajom tekstila više od 25 godina. Međutim, kada je nastupila kriza 2008., kako sam kaže, neslavno su propali. Nisu znali kako i što dalje. Razmišljali su da odsele u inozemstvo i tamo se zaposle. No onda su se odlučili na riskantan potez koji se pokazao kao pun pogodak. Restauracija je postala profesija.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Prodali smo našu novo izgrađenu kuću i kupili ovu zemlju i prostore gdje se danas nalazi radiona. S gotovo 50 godina počeli smo iz nule. Mogli smo ostati bez svega - govori Gigi i dodaje:

- Moj san je bio još jedan strašan auto, Cadillac Deville iz 1953., kojeg sam napravio skoro do kraja, međutim i on je morao biti žrtvovan. Njega sam prodao da bi napravio krovište na prvoj hali i tako je sve počelo

Stvari su se nadovezivale jedna na drugu da bi danas došao do toga da radi kompletnu restauraciju vozila po principu "ključ u ruke". Automobili se rastavljaju do posljednjeg vijka, a specijalizirani timovi uređuju motore, pjeskare i lakiraju šasije, podvozja i kromiraju dijelove limenih ljubimaca, čiji vlasnici ne žale desetke tisuća eura da bi njihovi stari ljepotani iz Gigijeve radionice izašli kao potpuno novi.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za prvog klijenta je restaurirao stare traktore

Do sada je restaurirao više od 50 oldtimera, a prvi klijent mu je bio jedan odvjetnik iz Kölna za kojeg restaurirao nekoliko prastarih traktora kojima je vratio stari sjaj. Trenutno radi na 20-ak automobila među kojima su Aston Martin, Rolls Royce, Alfa Romeo, tri Jaguara i četiri Mercedesa. Ponosno nam je pokazao model Triumph TR6 koji samo što nije gotov i ovih dana bi trebao biti isporučen vlasniku.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Ovo je auto koji je došao u rinfuzi, u dijelovima, prepiljen na tri djela. Došao je u kombiju i mi smo ga uspjeli sastaviti. Čovjek koji ga je rastavio i počeo raditi na njemu je umro. Vlasnik onda nije znao što bi pa je čuo za mene i dovezao mi auto - objašnjava Aleksander.

Pokazao nam je i kako izgleda završna obrada motora nakon kompletne obnove. Motor pripada vozilu Land Rover serija 2 iz '60-ih godina prošlog stoljeća.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Radimo tako da bude tvorničko stanje, od boje do vijaka i svih originalnih dijelova. Ne moram napominjati koliko vremena je potrebno da bi svaki segment toga motora izgledao kao nov. Neki dijelovi se čekaju mjesecima. Ali to je tek jedna faza. Sastavljanje i obnova motora su jedno, a puštanje u pogon je drugo - pojašnjava.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Rijetki kamiončić

Aleksander ima vrlo zanimljivih projekta na kojima trenutno radi. Jedan od njih je vrlo rijetki kamiončić Tempo Matador, kakvog su '50-ih i '60-ih godina mali europski obrtnici, poput mljekara i pekara, koristili za dostavu. Ima tri olupine kabine u vrlo lošem stanju od kojih mora složiti vozilo koje će izgledati kao da je vremeplovom stiglo u budućnost.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Vlasnik mi je dostavio te kabine. Jednu je nabavio iz Australije i to je bila jedina živuća u Australiji, a druga je stigla iz Paragvaja - pokazuje nam Aleksander.

Zvijezda radionice

Ipak, trenutno je zvijezda radionice crveni kultni Mercedes 190 SL (W121), pravi ljepotan, ikona i san svakog oldtimeraša. A njegova priča također je vrijedna pažnje. Naime, vlasnik je jedan imućni industrijalac iz Njemačke. Kada je kupio pogonske hale u Rumunjskoj pronašao je tog Mercedesa u jednoj od hala. Bio je zapušten, s njega su bili pokradeni dijelovi - jednostavno, bio je u katastrofalnom stanju. Vlasnik ga je odlučio potpuno renovirati ne pitajući za cijenu. I tako je došao kod Gigija prije dvije godine.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Dijelovi za ovaj automobil su ekstremno skupi i jako ih je teško nabaviti. Samo Mercedesov znak, ako ga uspijete naći, stoji tisuću eura - rekao je Bukovac i dodao kako je crveni ljepotan 80 posto završen te će njegov vlasnik uskoro moći uživati u njemu.

Rad na takvim klasicima vrlo je izazovan i dugotrajan, ali kada od olupine nastane automobil koji vraća u zlatno doba filmskih zvijezda, onda se sav trud isplati. Aleksander i njegovi dečki doista uživaju u svom poslu i sretni su da mogu raditi nešto što toliko vole.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Da sam vani bio bih milijunaš"

- Većina muške populacije sanja imati nekog dobrog starog klasika. Ja sam igrom slučaja bio taj sretnik da me ljubav prema svom autu, kojeg sam godinama sanjao, dovela do toga da danas radim posao koji volim i da imam prilike vidjeti aute koje većina ljudi nikad u životu ne vidi - kaže Gigi i dodaje kako je zadovoljan jer može pristojno živjeti od svog rada.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kod nas dolaze stranci restaurirati svoja vozila jer je pet puta jeftinije. Da radim ovaj posao vani bio bih milijunaš - zaključio je Bukovac.