Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
POSTALE SU VIRALNE

S 84 godine ispunile su svoj san: Obišle su svijet u 80 dana uz budžet od 29 dolara po noći

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
S 84 godine ispunile su svoj san: Obišle su svijet u 80 dana uz budžet od 29 dolara po noći
Foto: TikTok

Eleanor Hamby i Sandra Hazelip, u osmom su desetljeću života pokazale da godine nisu prepreka za avanturu. Njihovo prijateljstvo, rođeno iz osobnih tragedija, pretvorilo se u nevjerojatno putovanje

Eleanor i Sandra poznaju se više od dvadeset godina, ali njihova veza postala je posebna tek nakon što su obje doživjele velike životne gubitke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi 00:54
Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi | Video: 24sata/Instagram

Eleanor je izgubila supruga u nesreći na tenisu, dok je Sandra prije toga također ostala bez supruga. Njihovo poznanstvo započelo je na radionici medicinskih misija u Dallasu, a prijateljstvo je procvjetalo kada je Sandra, tražeći smještaj u Abileneu, ponudila Eleanor večeru u zamjenu za krevet dvije noći u tjednu. - I tako je počelo naše dugogodišnje prijateljstvo - prisjeća se Eleanor.

Foto: TikTok

Iako su potpuno različite, Sandra je smirena i nježna, a Eleanor pustolovna i odvažna, ubrzo su shvatile da dijele isti pogled na svijet. - Gledamo na život kroz iste naočale - kaže Eleanor, uz osmijeh.

Putovanje bez luksuza

Njihova filozofija je jednostavna, putovanja su ljepša kad upoznate lokalne ljude i njihove priče. Zato nikada nisu birale prvu klasu ili luksuzne hotele. Njihov budžet bio je ograničen na 29 dolara po noći, što ih je vodilo prema malim obiteljskim pansionima i jednostavnim smještajima.

@aroundtheworldat80 At age 81, I went on a trip with my best friend We planned to climb a mountain together. #travel #inspireothers #friendship #over60 #aroundtheworld ♬ The Climb - Miley Cyrus

-Ako putujete prvim razredom, znate samo druge turiste. U drugom razredu i u skromnim smještajima upoznajete lokalce - objašnjava Eleanor. Prva veća zajednička avantura bila im je vožnja Transsibirskom željeznicom 2008. godine, a iskustvo je bilo neprocjenjivo.

Godine 2020. Sandra je predložila ambiciozan plan, obići svijet u 80 dana za njihov 80. rođendan, inspirirane pričom Phileasa Fogga. Pandemija COVID-19 privremeno ih je zaustavila, ali u siječnju 2023. konačno su krenule.

VELIKA NOVOST Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!
Planirate let s Ryanairom uskoro? Pazite, mijenjaju se dimenzije besplatne prtljage!

Putovanje je počelo na Antarktiku, a nastavilo se kroz Aziju, Europu, Afriku i Ameriku. U Kairu su pronašle sobu u obiteljskom pansionu za samo 13 dolara po noći, s pogledom na piramide. - Fenomenalno je bilo gledati svjetlosnu predstavu s krova - prisjeća se Eleanor.

Zajedništvo i različiti interesi

Iako imaju različite stilove putovanja, Eleanor voli roniti s morskim psima, dok Sandra uživa u knjigama, njihovo prijateljstvo ih obogaćuje. - Ellie me uvijek gura izvan zone komfora, a ja joj pomažem da uspori i uživa u trenutku - kaže Sandra.

@aroundtheworldat80 Here's your sign to #Travel with your #bestfriend asap. #bffgoals #friendship #bucketlistadventures ♬ New Flame (In The Style of Chris Brown) (Instrumental Version) - Out Trax

Unatoč tome što obje imaju umjetna koljena, putovanja su prošla bez zdravstvenih problema. Njihov moto “oko svijeta u 80 dana u 81. godini i još uvijek u pokretu” pokazuje da godine nisu prepreka za istraživanje svijeta.

ZA PRAVI UŽITAK FOTO U ovom tropskom resortu imate sve za odmor iz snova - i ne košta cijelo bogatstvo
FOTO U ovom tropskom resortu imate sve za odmor iz snova - i ne košta cijelo bogatstvo

Priča o ovim dvjema putujućim bakama postala je viralna, a sada će svoja iskustva podijeliti u knjizi Here We Go: Lessons for Living Fearlessly from Two Traveling Nanas, koja izlazi 16. rujna. Njihova poruka svima je jasna: “Svijet je velik i prekrasan, a ljudi koje ćete upoznati čekaju da im otvorite svoje srce.”

Eleanor i Sandra dokazale su da znatiželja, hrabrost i prijateljstvo nemaju granice i da prava avantura ne poznaje dob.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...
BOL KOJA UISTINU BOLI

20 najjačih bolova: Tko misli da je porod na popisu, vara se...

Bol može biti tupa ili oštra, akutna i kronična. Akutna traje manje od tri do šest mjeseci. Obično je izravno povezano s oštećenjem mekog tkiva, rane ili uganuća gležnja. Kronična bol traje više od šest mjeseci
Kratko je opet in! Ovo su frizure koje će obilježiti jesen 2025.
NOVI TRENDOVI

Kratko je opet in! Ovo su frizure koje će obilježiti jesen 2025.

Jesen je idealno vrijeme za promjene, a ništa ne osvježava izgled poput nove frizure. Ovosezonski trendovi donose kratke stilove koji slave slobodu, pokret i lepršavost
Dnevni horoskop za utorak 16. rujna: Ovnove čeka prosidba, Škorpion daje mudre savjete...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 16. rujna: Ovnove čeka prosidba, Škorpion daje mudre savjete...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 16. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025