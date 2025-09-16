S 84 godine ispunile su svoj san: Obišle su svijet u 80 dana uz budžet od 29 dolara po noći

Eleanor i Sandra poznaju se više od dvadeset godina, ali njihova veza postala je posebna tek nakon što su obje doživjele velike životne gubitke.

Eleanor je izgubila supruga u nesreći na tenisu, dok je Sandra prije toga također ostala bez supruga. Njihovo poznanstvo započelo je na radionici medicinskih misija u Dallasu, a prijateljstvo je procvjetalo kada je Sandra, tražeći smještaj u Abileneu, ponudila Eleanor večeru u zamjenu za krevet dvije noći u tjednu. - I tako je počelo naše dugogodišnje prijateljstvo - prisjeća se Eleanor.

Iako su potpuno različite, Sandra je smirena i nježna, a Eleanor pustolovna i odvažna, ubrzo su shvatile da dijele isti pogled na svijet. - Gledamo na život kroz iste naočale - kaže Eleanor, uz osmijeh.

Putovanje bez luksuza

Njihova filozofija je jednostavna, putovanja su ljepša kad upoznate lokalne ljude i njihove priče. Zato nikada nisu birale prvu klasu ili luksuzne hotele. Njihov budžet bio je ograničen na 29 dolara po noći, što ih je vodilo prema malim obiteljskim pansionima i jednostavnim smještajima.

-Ako putujete prvim razredom, znate samo druge turiste. U drugom razredu i u skromnim smještajima upoznajete lokalce - objašnjava Eleanor. Prva veća zajednička avantura bila im je vožnja Transsibirskom željeznicom 2008. godine, a iskustvo je bilo neprocjenjivo.

Godine 2020. Sandra je predložila ambiciozan plan, obići svijet u 80 dana za njihov 80. rođendan, inspirirane pričom Phileasa Fogga. Pandemija COVID-19 privremeno ih je zaustavila, ali u siječnju 2023. konačno su krenule.

Putovanje je počelo na Antarktiku, a nastavilo se kroz Aziju, Europu, Afriku i Ameriku. U Kairu su pronašle sobu u obiteljskom pansionu za samo 13 dolara po noći, s pogledom na piramide. - Fenomenalno je bilo gledati svjetlosnu predstavu s krova - prisjeća se Eleanor.

Zajedništvo i različiti interesi

Iako imaju različite stilove putovanja, Eleanor voli roniti s morskim psima, dok Sandra uživa u knjigama, njihovo prijateljstvo ih obogaćuje. - Ellie me uvijek gura izvan zone komfora, a ja joj pomažem da uspori i uživa u trenutku - kaže Sandra.

Unatoč tome što obje imaju umjetna koljena, putovanja su prošla bez zdravstvenih problema. Njihov moto “oko svijeta u 80 dana u 81. godini i još uvijek u pokretu” pokazuje da godine nisu prepreka za istraživanje svijeta.

Priča o ovim dvjema putujućim bakama postala je viralna, a sada će svoja iskustva podijeliti u knjizi Here We Go: Lessons for Living Fearlessly from Two Traveling Nanas, koja izlazi 16. rujna. Njihova poruka svima je jasna: “Svijet je velik i prekrasan, a ljudi koje ćete upoznati čekaju da im otvorite svoje srce.”

Eleanor i Sandra dokazale su da znatiželja, hrabrost i prijateljstvo nemaju granice i da prava avantura ne poznaje dob.