'S dečkom sam već dvije godine u vezi i još se nismo poljubili'

Za većinu ljudi ljubljenje je veliki dio romantične veze, ali to nije slučaj za ovaj par koji je zajedno skoro dvije godine. Naime, Kaytlin O’Neall kaže da se ona i njezin dečko nisu niti jednom poljubili tijekom svoje veze, dodajući da ljudi znaju jako osuđivati cijeli njihov odnos.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojka s debljim dečkom

Svoju priču o tome objavila je na TikToku, a kaže kako je ljudi jako osuđuju u vezi njezine odluke, često ju ispituju o tome i govore joj da ljubljenje nije tako velika stvar i da je vrijeme da to učini.

Također je primila mnogo komentara od ljudi koji su rekli da je njezin dečko homoseksualac ili da su zapravo samo prijatelji ili 'prijatelji bez povlastica' kako je pisalo u jednom komentaru.

Objašnjavajući odluku para, Kaytlin kaže da je odlučila pričekati do braka s ljubljenjem godinu dana prije nego što je počela izlaziti sa sadašnjim dečkom.

Prije toga je već odlučila pričekati do braka sa seksom, zbog vjerskih razloga, ali nije bila sigurna u druge aspekte romantičnih odnosa.

Nakon molitve, ona kaže: “Na kraju sam došla do toga da se ne želim poljubiti jer to želim sačuvati za svog budućeg muža. Oduvijek sam gledala na ljubljenje kao na vrlo intimnu stvar, a osobno sam smatrala da to nije nešto na čemu moram štedjeti, ali sam to željela'.

Prije nego što su njih dvoje odlučili započeti vezu, vodili su razgovor o vlastitim uvjerenjima i uvjerenjima o romantičnim vezama, pri čemu su oboje rekli da žele pričekati do braka da se poljube.

Odgovarajući ljudima koji kažu da su samo prijatelji, Kaytlinin dečko Drew kaže: 'Bili smo najbolji prijatelji i onda smo se zaljubili. Sve što radimo, radimo da zaštitimo taj odnos i da se radujemo raditi više u budućnosti'.

Par zatim objašnjava da je to bila zajednička odluka, a ne odluka koju jedno od njih nameće drugome. Kaytlin kaže da je podijelila svoju priču kako bi pokazala drugim ljudima da stvari možete učiniti drugačije ako želite.

- Ne morate imati odnos prema standardima onoga kako svijet kaže da vaš odnos mora izgledati. On i dalje može biti sretan, uravnotežen i uspješan - zaključila je, piše The Sun.

Najčitaniji članci