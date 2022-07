Najbolji prijatelji zaposleni u istoj tvrtki - prednosti i mane

Pa iako većina ljudi voli svoje najbolje prijatelje, to ne znači da žele sa njima živjeti i raditi. Također, ukoliko je prijatelj vidio oglas da u vašoj tvrtki traže zaposlenika, možda će željeti da ga preporučite.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog prijatelja živimo dulje

To bi pak moglo stvoriti niz emocija. Isprva ćete biti oduševljeni idejom da će vaš prijatelj pronaći dobar posao, no nakon toga stvari možda krenu drugim smjerom. Naravno da se od prijatelja očekuje da učine sve što je u njihovoj moći kako bi pomogli jedni drugima, no gdje je granica? CareerContessa donosi niz savjeta kako najbolje pristupiti tom problemu.

Prednosti i mane rada s prijateljima

Postoje i nedostaci i prednosti prijateljstava na radnom mjestu. Prijatelj vas može ohrabriti, razumjeti i dobro vas nasmijati na poslu. S druge strane, što ako za isti posao primate različite plaće? Što kada se napetost s posla prelije vaše planove za vikend ili obrnuto?

Prijateljstva na poslu mogu obogatiti vaš profesionalni život, ali samo ako sve uključene strane znaju i održavaju svoje granice. Dok se neka prijateljstva stvaraju na radnom mjestu, druga su postojala i prije. Kako god vaša uredska prijateljstva procvjetala, postoje studije koje pokazuju da je druženje na radnom mjestu veliki plus.

Prijateljstva na poslu povećavaju zadovoljstvo

Zapravo, Gallupovo istraživanje pokazalo je da bliska prijateljstva na poslu mogu povećati zadovoljstvo zaposlenika za 50 posto. Zaposlenici s prijateljima ili grupom prijatelja na poslu imaju sedam puta veću vjerojatnost da će se u potpunosti uključiti u svoj posao. Prijateljstva na poslu posebno su korisna za najmlađe djelatnike i zaposlenike, posebno one u dobi od 18 do 24 godine. Imati prijatelja s posla povećava njihovu sreću, motivaciju, osjećaj pripadnosti i samopouzdanje.

Prijateljstva na poslu mogu stvoriti kaos

S druge strane, veze između prijatelja koji su ujedno kolege mogu postati napete. Tada stvari postaju čudne, a grupe prijatelja na poslu mogu se lako pretvoriti u štetne klike. Posljedice propalih prijateljstava na poslu često traju mnogo dulje nego što je prijateljstvo samo po sebi trajalo. Problemi mogu nastati iz naizgled jednostavnih situacija. Primjerice, na poslu koristite komunikacijske kanale za raspravu o planovima za vikend i uredskim tračevima. Vaš prijatelj koristi osobne podatke o vama kako bi napredovao. Zbližavate se s novim kolegom u svom odjelu, a vaš prijatelj je zbog toga ljubomoran. Na zabavi u tvrtki nenamjerno dijelite osobne podatke o životu svog prijatelja kako biste objasnili njegovo raspoloženje u posljednje vrijeme. Vaši kolege smatraju da su prijateljstva na poslu isključiva i toksična.

Kako se nositi s najboljim prijateljem koji želi postati vaš kolega s posla?

Dakle, vaš je prijatelj postavio pitanje biste li ga mogli preporučiti u svojoj tvrtki i zbog toga se osjećate čudno, sretno, nervozno i ​​neugodno u isto vrijeme. Postoje različite okolnosti koje treba uzeti u obzir kada vaš najbolji prijatelj želi postati vaš poslovni kolega. Ako radite u velikoj tvrtki, možda ste u različitim ulogama i potpuno različitim odjelima. Ako se radi o malom startupu, veća je vjerojatnost da će vas cijeli tim znati kao konkretnu poveznicu s vašim prijateljem. To je veliki pritisak. Može se činiti kao da imate dva posla - onaj za koji ste plaćeni i onaj da se brinete kako će vaš prijatelj izgledati što bolje na razgovoru za posao. Ovih šest scenarija pomoći će vam u odluci što učiniti.

Znate da je ovo pogrešan posao za njega

Znate da vaš prijatelj voli opušteno radno okruženje, malu tvrtku, prostor za brzi rast i slobodu odijevanja - a to definitivno nije ono što nudi tvrtka u kojoj radite. Vaša je dužnost prijatelju ukazati na ta pravila. Znate da bi, u slučaju da ga zaposle, mrzio šefa, ostale kolege i cjelokupnu radnu atmosferu.

Bilo da se radi o dugom radnom vremenu, kulturi tvrtke, stresu s rokovima ili problemima s upravljanjem, morate biti iskreni sa svojim prijateljem. Dajte mu realnu sliku o tome što bi rad za vašu tvrtku mogao značiti. Počnite tako što ćete pitati svog prijatelja kakvo bi bilo idealno radno okruženje. Nakon što potvrdi vaše sumnje da to ne bi bilo dobro za njega, opišite mu rutinski dan u tvrtki. Nakon što obavite dubinsku analizu, morat ćete pustiti svog prijatelja da odluči jesu li te negativne strane koje ste spomenuli dovoljne da ga obeshrabre od prijave.

Mrzite svoj posao

Ako ste, nabrajajući svom prijatelju negativne strane posla u tvrtki za koju radite i sami uvidjeli da baš nemate razloga za zadovoljstvo svojim radnim mjestom, vrijeme je za osobnu analizu. Shvaćate da nema prave uključenosti, nema mogućnosti za fleksibilan rad ili rad na daljinu, nema team buildinga, na snazi su čudne dinamike moći i shvaćate da na poslu niste uspostavili nikakva bliska prijateljstva. Ukratko, kako dublje zaranjate u svoju negativnost, shvaćate da mrzite svoj posao.

Mislite da prijateljeve kvalifikacije ne odgovaraju

Ako je to slučaj, odmah prijatelju recite da mislite kako ovo nije nužno pravi posao za njega. Pažljivo usporedite njihove kvalifikacije, godine iskustva, područja stručnosti i druge elemente s onim što je navedeno u opisu posla. Možda je prijateljica prekvalificirana i mislite da može bolje.

Ako je tako, budite iskreni. S druge strane, ako mislite da je vaš prijatelj nedovoljno kvalificiran, nježno mu to nagovijestite. Ili, ako smatrate da bi vaše povratne informacije bile destruktivne i od njih nitko ne bi imao koristi, dopustite svom prijatelju da se prijavi. Tako su vam ruke čiste. Samo jasno dajte do znanja svom prijatelju da vi ne donosite konačne odluke u vezi sa zapošljavanjem.

Želite odvojiti poslovni i privatni život

Ovo je prilično kompliciran razlog jer zapravo nemate ništa protiv prijatelja ili njegovog radnog iskustva. Možda mislite da će vas rad s prijateljem ometati, želite poslovni život odvojiti od privatnog života ili mislite da bi vaš prijatelj mogao ugroziti vaš uspjeh.

Pokušajte iskreno razmisliti o sebi. Zapitajte se zašto vam ta ideja stvara nelagodu i razmislite je li to dovoljno dobar razlog da odbijete prijatelja. Koji god razlog bio, trebate biti iskreni. Dajte prijatelju do znanja da se ne osjećate ugodno sa spoznajom da biste mogli raditi zajedno. Situacija može postati neugodna i prijatelj bi se mogao osjećati povrijeđenim, ali pravo prijateljstvo cijeni iskrenost.

Ne želite ga preporučiti

Možda znate da je prijatelj problematična zaposlenik ili pak vaš odnos sa nadređenima nije takav da bi preporuka pomogla već samo pogoršala situaciju. Na kraju krajeva, možda ste novi zaposlenik i ne osjećate se ugodno pri pomisli da odmah preporučujete druge. Sve su to opravdane brige. Bez obzira na razlog, ponekad jednostavno ne želite nekoga preporučiti i to je vaše legitimno pravo. Pritom, imajte na umu da je važno biti što je moguće otvoreniji sa svojim prijateljem. Ako problem nadilazi kvalifikacije, razmislite o tome da potaknete svog prijatelja da se prijavi bez vaše preporuke.

Mislite da rad s prijateljem zvuči sjajno

Ako imate osjećaj da bi rad s prijateljem mogla biti fantastična stvar, onda samo naprijed i preporučite ih bez zadrške svojim šefovima. Međutim, možda biste htjeli umanjiti značaj vašeg osobnog odnosa kako biste povećali njihove šanse za zapošljavanje.

Iako menadžeri vole preporuke, također mogu biti nervozni zbog mogućih komplikacija pri zapošljavanju tuđih prijatelja. Kako biste to izbjegli, evo nekoliko savjeta kako pristupiti.

Usput spomenite šefu da imate na umu nekoga za otvoreni natječaj za radno mjesto. Nastavite dan ili dva kasnije slanjem e-maila svom šefu sa životopisom i popratnim pismom vašeg prijatelja. U e - mailu otvoreno recite da je riječ o vašem prijatelju.

Svakako napišite osobnu preporuku uključujući i to kako mislite da bi se uklopili u kulturu tvrtke i napomenite njihove snažne osobine. Dopustite šefu da preuzme kontrolu i odluči hoće li ga zaposliti ili ne, jer to više nije u vašoj nadležnosti.

Prijatelj kao poslovni kolega može zajamčiti sjajno iskustvo, ili pak tragično. Na vama je da u konačnici odlučite što je najbolje za vas, imajući pritom na umu osjećaje i potrebe prijatelja. Najgore bi bilo izgubiti jednog od najboljih prijatelja zbog tako glupe situacije kao što je razgovor za posao.

Najčitaniji članci