Ponekad je u redu mrziti svog partnera, ali treba znati granicu

Ljubav i mržnja dvije su najsnažnije emocije koje ljudsko biće može doživjeti, a stručnjaci često ističu kako je granica između ta dva osjećaja vrlo tanka. Naime, odnosi nisu statični. Oni su poput vožnje na velikom kotaču u cirkusu, pa se emocije mogu kretati od vrlo snažnog privlačenja, pa do mlakog osjećaja koji vas jedva drže zajedno, objašnjava psihologinja Caron Barruw.

- A ponekad nas partner može i razbjesniti: Bilo da se radi o nekoj dosadnoj navici, o nečemu što je rekao, ili ako ima običaj raditi ono za što zna da će vas razbjesniti - kaže.

I dr. Ness Cooper, klinička seksologinja, terapeut i trener, složila se s tim u razgovoru za britanski portal Metro:

- Kad smo u vezi, često možemo misliti da bismo trebali osjećati samo pozitivne emocije prema partneru, no posve je normalno da oboje osjećamo i pozitivne i negativne emocije prema nekome, čak i kada nam se ta osoba inače sviđa – kaže.

Zapravo, mnogi stručnjaci kažu da je u redu ponekad mrziti svog partnera, ali je jako važno znati prepoznati kada to postaje problem. Evo ključnih stvari koje pritom morate imati na umu:

Kad popusti tolerancija

Ness kaže da se ponekad osjećaji mržnje mogu javiti kada izađemo iz 'prostora tolerancije', ako se dogodilo nešto što je naš živčani sustav navelo da se postavi u stav 'za borbu' ili 'za bijeg'. Mržnja prema partneru tada može biti posljedica toga da ste nedugo prije nego ste se sreli doživjeli nešto negativno, što inače ne mora biti povezano s njim.

- Dakle, ne mora nužno značiti da vas je vaš partner izazvao da se tako osjećate, samo bi on mogao biti na meti kad dođe vrijeme da se ispušete, jer ste izvan svoje zone udobnosti – pojašnjava psihologinja. Stvar je u tome da često ne znamo izraziti svoju nelagodu na zdravi način, no važno je pokušati prepoznati da je to problem.

- Učenje tolerancija i onoga što vas pokreće da osjećate nelagodu može vam pomoći da te negativne osjećaje usmjerite na zdraviji način u budućnosti', nastavlja ona.

Istodobno, Cathy Press, psihoterapeutkinja i klinička supervizorica specijalizirana za probleme vezane uz zlostavljanje, naglašava da je moguće mrziti neka ponašanja ili navike svog partnera, ali i osjećati ljubav prema njima.

- Ovisi o vašoj razini tolerancije i o tome koliko ste se duboko unijeli u vezu. Možda ste spremni na to da će se veza na neki način promijeniti s vremenom, ili ste se s pomalo i navikli na ponašanje partnera i neke vam stvari jednostavno prestanu smetati, ili smetaju manje. Ipak, vrijedi razmisliti o tome koliko mrzite određena ponašanja i je li to nešto što dugoročno možete prebroditi, kaže. Naime, može se dogoditi da i odlučite da ćete pokušati previdjeti stvari koje vam se ne sviđaju jer vam je partner drag, no one na kraju mogu postati vrlo ozbiljan problem među vama.

Mrzite nešto što partner radi, ne njega?

Stručnjaci ističu da se osjećaji mržnje mogu pojaviti kada vam se ne sviđa nešto što partner radi, ali ne konkretno i on kao osoba.

- Ponekad kad osjećamo nelagodu prema partneru, to izbija na vidjelo kasnije. To se obično događa nakon opsesivne faze veze, kad oboje ponovno učite imati individualne identitete, a zadržavate i identitet partnera u vezi. U suštini, učite da je vaš partner čovjek. Sada imate izbor hoće li to utjecati na vaš odnos ili ne, pojašnjava Ness. Pitanje jeste li spremni raditi na tome da prihvatite partnera takvog kakav jest i volite ga sa svim njegovim manama pomaže u određivanju odgovora na pitanje je li vaš odnos vrijedan ili ne. No, morate napraviti izbor: Hoćete li ostati i graditi odnos ili prekinuti vezu.

Kada je mržnja stvarno problem?

Ključna stvar kod mržnje je pitanje koliko dugo taj osjećaj traje.

- Većina ljudi u nekoj fazi osjeća mržnju prema svojim partnerima, što može biti savršeno normalno. Ako su osjećaji mržnje povezani s nekom okolnošću ili situacijom i prolaze kad se sukob riješi, to je povoljna situacija. Međutim, ako je osjećaj mržnje sporo rastuća ljutnja koja je stalno prisutna, te raste sa svakim sukobom i nikad ju ne uspijete riješiti, to je pokazatelj da je veza zrela za prekid – objašnjava Caroline.

- Malo promijenjenih osjećaja je u redu. Problem su oni koji se ne mijenjaju ili ne nestaju – dodaje stručnjakinja.

Kad mržnja preraste u prijezir – gotovo je?

Elena Touroni, psihologinja i suosnivačica Klinike za psihologiju Chelsea, također naglašava važnost razlikovanja čestih situacija u kojima vas partner iritira i dugotrajne mržnje.

- Kad se iritacije pretvore u mržnju ili prijezir, to bi definitivno signaliziralo da postoji problem – kaže ona.

I dr. John Gottman, psiholog poznatiji po svom radu na stabilnosti brakova i predviđanju razvoda, nazvao je prijezir najvećom prijetnjom bilo kojoj vezi i prvim pokazateljem da će sigurno doći razvoda. I dr. Ness ističe da mržnja može signalizirati i prijetnju da veza postane nasilna.

- Ako vaš partner ne pokušava pomoći da se nosite s neugodnim osjećajima i ide do toga da ignorira vaše osjećaje, ili vas vrijeđa, mržnja može biti odgovor na to zbog toga što ste u nasilnoj vezi.

