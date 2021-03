Kod svake promjene vremena koži treba neko vrijeme za pripremu i prilagodbu.

- Kad je riječ o promjenama vlažnosti zraka, temperature, izlaganja suncu, boravku na otvorenom i slično, onda su to navike koje zahtijevaju promjenu rutine u njezi kože. Proljeće donosi upravo to, više vlage i topline, a to zahtijeva zaštitu od sunca kao i korištenje anti aging tretmana - kaže dermatolog dr. Ted Lain iz Sanovba Dermatology.

Za Real Simple troje dermatologa objašnjava kako učinkovito pripremiti kožu za novonastale uvjete.

1. Započnite sa pilingom

Unatoč perutanju kože koje se javlja kao posljedica hladnijeg vremena, oni sa suhom kožom obično se boje pilinga usred zime.

- Mnogi ljudi izbjegavaju piling tijekom zimskih mjeseci jer to može dodatno isušiti kožu, no imajte na umu da je sve toplije i vlažnost zraka je sve veća pa lakše podnosimo kiseline i aktivne sastojke snažnijih formula - kaže dr. Hadley King, dermatologinja iz New Yorka.

- Proljeće je idealno za povratak pilingu i osvježavanju kože koju smo zapustili tijekom zime - ističe ona.

Kaže kako se ne morate ograničiti na fizički piling, a dr. Lain se nadovezuje da svakako promislite i o kemijskom pilingu.

- Toplo preporučujem kemijski piling za pokretanje proljetnog režima. Oni su učinkoviti, pokreću proizvodnju kolagena i sjajan su prvi korak u postizanju mladenačke puti - kazao je on upozoravajući ipak kako ne valja pretjerivati jer se kod svjetlije puti može nadražiti koža.

Dr. Joshua Zeichner, dermatolog iz New Yorka, preporučuje korištenje pilinga dvaput na tjedan.

2. Prijeđite na lakšu hidratantnu kremu

Iako se teške kreme za suhu zimsku kožu predstavljaju pravi dar, nanošenje na ljepljivo i znojno lice posve je druga priča.

- Kad je hladno i suho vrijeme, trebamo koristiti dobre omekšivače kože i okluzive kako bismo smanjili transepidermalni gubitak vode. Kako se temperature i vlaga povećavaju, možda nam neće trebati tako teški okluzivi da bismo održali kožu vlažnom, a teški proizvodi daju osjećaj ljepljivosti i masnoće. Lakše hidratantne kreme ostavljaju bolji osjećaj - objašnjava dr. King.

Ona i dr. Zeichner preporučuju prelazak na formulu na bazi gela, koja se brzo upija, a istovremeno štiti kožnu barijeru.

3. Za zaštitu od sunca krema s većim faktorom

Mnogi zimi ne nose kreme za zaštitu od sunca, no sad kad postaje toplije, to postaje imperativ. Imajte na umu i faktor kreme koju koristite.

- Zemlja je fizički bliža suncu tijekom toplijih mjeseci, tako da su UV zrake jače. Povećanje faktora na najmanje 50 plus i proizvodi koji nude zaštitu širokog spektra ključni su za osiguravanje odgovarajuće zaštite od sunca u proljeće i ljeto - kaže dr. Lain.

4. Koristite antioksidanse

Nitko ne voli pigmentaciju, pogotovo kad je ona uzrokovana suncem, a poznato je kako je sunčeve pjege teško izbrisati. Prema dr. Kingu, antioksidansi mogu se i trebaju koristiti tijekom cijele godine, ali posebno su korisni tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci kako biste izbjegli oštećenja kože od sunca.

- Kada je koža izložena UV zrakama, stvaraju se slobodni radikali koji mogu oštetiti DNK i ubrzati razgradnju kolagena i elastina. Antioksidanti poput vitamina C mogu osnažiti elektrone kako bi stabilizirali slobodne radikale i smanjili oštećenja od sunca - kaže dr. King.

5. Očistite kutiju sa šminkom

Ako u posljednjih nekoliko mjeseci niste očistili kutiju sa šminkom, proljeće je dobar trenutak za nešto takvo. Zamijenite spužvice, četkice i krpice te aplikatore novima. - Oni su uzgajališta bakterija, kvasca i plijesni koji iritiraju našu kožu stvarajući infekcije - kaže dr. King.

Savjetuje da bacite sve čemu je istekao rok trajanja, a to možete provjeriti na dnu pakiranja. Potražiti simbol sa otvorenom staklenkom i slovom M kako biste vidjeli koliko vrijedi od otvaranja. Primjerice, 12 M znači da vaš proizvod vrijedi 12 mjeseci nakon što ste ga prvi put otvorili. Imajte na umu da, čak i ako proizvod nije otvoren, aktivni sastojci s vremenom slabe i postaju manje učinkoviti.

- Ne možete pronaći nikakve oznake? Koristite test mirisa. Ako nešto ne izgleda, ne miriše i nemate dojam da je onakvo kao što je bilo kad ste to kupili , to znači da biste takav proizvod trebali baciti - savjetovao je dr. Zeichner.