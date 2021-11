Ne postoji čarobni alat za stvaranje utjecaja na ljude, ali postoje načini na koje si možete pomoći da vas se sjećaju ako ste ih nedavno upoznali.

1. I vi se prisjetite drugih ljudi

- Ako se sjećate njihovog imena ili nekih trenutaka, priča koje su vam ispričali, izdvojit ćete se iz gomile i ljudima ćete se više svidjeti. Sjećamo se onih koji iskažu interes za nas i koji su nam zanimljivi - kaže Chester Santos, stručnjak za pamćenje.

Fleksibilno pamćenje također vam omogućuje da bolje pokažete svoje znanje i stručnost.

- Na taj način ćete impresionirati ljude te će imati više povjerenja u vas i vaše sposobnosti - nadodaje.

2. Budite smiješni i zabavni

Ako ste netko tko se bori sa socijalnom anksioznošću ili osjeća nervozu u društvu i društvenim interakcijama, pripremite šale ili zanimljive anegdote koje ćete ispričati drugim ljudima.

Ako znate smiješne viceve i ako pokažete ljudima da im možete izmamiti osmijeh na lice sigurno vas neće zaboraviti. Svatko će se sjetiti neke osobe s prošle zabave koja ga je nasmijala do suza, a tko zna - možda se iz tog rodi jedno lijepo prijateljstvo.

3. Promijenite svoj izgled

Naravno da ovo ne znači da morate kosu obojiti u neku ludu boju poput roze kako bi se istaknuli, važno je osigurati da vaša odjeća odražava vas.

Istaknite se među masom ljudi i budite svoji. Zračite posebnom energijom i ljudi će to prepoznati. Primjerice, ako osoba koja se upoznala s vama ne pamti imena može reći nekome: 'Joj kako se zova cura koja me sinoć nasmijala, imala je prekrasan cvijet u kosi'. To je bolje reći nego cura s smeđom kosom. Budite prepoznatljivi i pamtljivi.

4. Usredotočite se na sadašnji trenutak

- Zamislite da ste na zabavi ili događaju i da ste zapamtili hobije i priče drugih te da ih neizmjerno nasmijavate i oduševljavate svojom karizmom. Vjerujte, nitko vas neće zaboraviti - govori Chester.

Cilj je ostati nezaboravan, a stvaranje uspomena s drugima najbolji je način za to. Usredotočite se na okupljanje na kojem se nalazite i na ljude koji su tamo, piše Metro.