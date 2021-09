Ljubomora, iako se najčešće povezuje s romantičnim odnosima, može se pojaviti i u profesionalnom okruženju, u prijateljstvu, obitelji i drugdje. Možete ju kontrolirati prepoznavanjem, razumijevanjem i upravljanjem svojim emocijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Većina ljudi osjećaje ljubomore miješa s osjećajima zavisti. Razlika je u tome što, kad doživite ljubomoru, vidite osobu ili stvar kao prepreku da dobijete ljubav, pažnju, naklonost itd. U usporedbi sa zavišću, kada želite steći nešto što druga osoba ima.

Na temelju te definicije moguće je da ako se osjećate ljubomorno, to može biti pokazatelj moguće neispunjene i neizgovorene emocionalne potrebe u vašem odnosu.

Evo četiri koraka za rješavanje osjećaja ljubomore:

1. Priznajte sebi da osjećate ljubomoru

Priznanje da ste ljubomorni ne čini vas lošom osobom. Ljubomora je dio širokog raspona emocija koje će ljudi doživjeti u nekom trenutku svog života. Nijekanje činjenice da ste ljubomorni potencijalno vas može dovesti u ciklus stalnog poricanja vaših osjećaja.

Razmislite na trenutak: Koje su moguće prepreke za priznanje da ste ljubomorni?

Smatrate li da ljubomora nije društveno prihvatljiva?

Postoji li osjećaj srama povezan s osjećajem ljubomore?

Osjećate li se zbog toga kao loša osoba?

Prihvatite ono što osjećate. Vaši osjećaji i misli su itekako važni. Upamtite da vašim emocijama treba vremena i prostora za obradu.

2. Identificirajte svoje neizgovorene i neispunjene potrebe

Napravite samoprocjenu koja će vam pomoći da suzbijete emocije i suočite se s njima. Nemojte se oslanjati na prošla iskustva jer ne želite ništa iz prošlosti prenositi u trenutnu vezu. Svako novo iskustvo ima svoju priču i ne biste ga trebali uspoređivati s nekim iz prošlosti.

Postavite si neka od sljedećih pitanja za samoprocjenu:

Što mi emocije govore?

Gdje se osjećam neispunjeno u ovoj vezi?

Što više ne dobivam iz ove veze?

Što vjerujem da gubim?

Kada iskreno odgovorite na ova pitanje možete odlučiti kako biste htjeli ići naprijed. Želite li se truditi za tu vezu ili jednostavno to više nema smisla.

3. Radite na poboljšanju veze s partnerom

Imajte na umu zašto, kada i s kim dijelite svoje osjećaje. Posljednje što želite učiniti je pogoršati stvari razgovarajući s osobom koju smatrate razlogom zbog kojeg potencijalno gubite pažnju i naklonost u svojoj vezi.

Kroz ranjivost gradite emocionalnu intimnost i vezu. Ako želite partneru reći da se osjećate ljubomorno to bi moglo poboljšati vaš odnos i komunikaciju. Evo primjera kako započeti razgovor:

'Želim podijeliti s tobom kako se trenutno osjećam iako mi je neugodno. Osjećam ljubomoru kada [izrecite problem]. Kad to vidim, osjećam se [uključite sve emocije koje doživljavate s ljubomorom] jer [podijelite kako to utječe na vas]. Želim da se stvari promjene, ako se mogu promijeniti. Nadam se da mi možeš pomoći i da me razumiješ i da zajedno možemo to riješiti.'

Ovim primjerom vi preuzimate kontrolu nad vlastitim emocijama umjesto da napadate drugu osobu.

4. Suzdržite se od donošenja nepromišljenih odluka

Izbori napravljeni tijekom privremeno pojačanih emocija mogu imati dugotrajne negativne utjecaje. Ljubomora koja izmakne kontroli može se manifestirati u zavisti i ljutnji, što može dovesti do pogoršanja veze, što sigurno ne želite. Ako ste u mogućnosti odvojiti trenutak i smiriti se, možete smanjiti vjerojatnost donošenja krivog izbora.

Pokušajte izvesti bilo koju od sljedećih vježbi:

Vježba dubokog disanja

Progresivno opuštanje mišića

Svjesnost cijele situacije

Ako se ljubomora obrađuje na zdrav način, ljubomora može povećati svijest u vezi, ojačati povjerenje i izgraditi emocionalnu intimnost, piše Mind Body Green.