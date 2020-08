Highly requested 60s version of my viral mask hack ##fyp ##doctorsoftiktok ##masktutorial ##covid19 ##viral ##maskhack ##learnontiktok

<p>Nošenje maske u javnosti u osnovi je pravilo bez kojeg ne možemo nigdje, posebno u trgovine. Ali budimo realni, kirurške maske nisu baš toliko savršene. Naime, one ne pružaju 100 postotnu zaštitu i mogu omogućiti potencijalno zaraženim česticama da dođu do vašeg nosa i usta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: CroResp: respirator od ronilačke maske</p><p>Stoga je stomatologinja <strong>Olivia Cuid</strong> na TikToku podijelila savjet kako kirurške maske bolje osigurati da pristaju vašem licu. Njen videozapis je prikupio već 395.000 pregleda.</p><p>Noseći kiruršku masku, lice je izloženo vanjskim česticama s bočnih strana.</p><h2>Dakle, ona preporučuje ovaj trik:</h2><p>1. Preklopite masku na pola<br/> 2. Vežite čvor sa svake strane što je moguće bliže maski<br/> 3. Otvorite masku<br/> 4. Male otvore kraj čvora uvucite sa svake strane</p><p>Mnogi su bili oduševljeni, komentirajući kako će ovo svakako isprobati te su joj se zahvalili što je s njima to podijelila, piše Men's Health. </p>