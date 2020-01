S tri jednostavne odluke moći ćete promijeniti život na bolje

Neurokirurg i autor Mark McLaughlin kaže kako nam početak novog desetljeća može zvučati 'značajnijim' od početka drugih novih godina kad ne ulazimo u naredno desetljeće. Zbog toga je, kaže, i on sam sklon većim i značajnijim odlukama - a za 2020. godinu je i sam donio tri odluke za koje vjeruje kako mogu imati pozitivan utjecaj na svačiji život. Evo što sve on namjerava u svom životu promijeniti, a smatra da bismo svi mogli:

1.Više čitanja (knjiga, ne online)

Od Nove godine planiram čitati više knjiga, a za to je presudno pogled češće preusmjeriti s ekrana na štivo. Zapanjujuće je koliko vremena provodimo gledajući u mobitele i u televiziju. Tipičan dan za mene su tri sata na mobitelu i jedan sat proveden u čitanju, a taj se omjer između knjige i ekrana treba promijeniti.

Jasno je da čitanje pomaže razmišljati i pisati jasnije i kreativnije, a meni je osobno sigurno i proširilo svjetonazore, a naučio sam i da postoji razlika između čitanja tiskane riječi i nečeg online - više se koncentriram na knjigu nego kad nešto čitam na ekranu mobitela ili tableta, a da je tako potvrđuju i istraživanja. U anketi studenta iz 2016. 67% ispitanika reklo je da je veća vjerojatnost da će obavljati više zadataka dok čitaju nešto online, nasuprot 41% kad čitaju knjigu.

2. Bolje slušati

Odlučan sam da ću početi i slušati pažljivije, tako da mogu bolje razumjeti što mi se govori, a to će zahtijevati pristupanje razgovorima sa znatiželjom i strpljenjem.

Nadam se i da ću biti učinkovitiji slušatelj i izbjeći nesporazume i pogrešne zaključke i da ću naći više korisnih rješenja za razne probleme.

Nedavno mi je jedan kolega koji je bio član odbora kojim sam predsjedao rekao da odustaje jer nema za to vremena. Njegovo obrazloženje me zbunilo, budući da je odbor sazivan samo četiri puta godišnje, i to za jednosatne sastanke. Kad sam ga zamolio da mi to objasni, otkrio je da se zapravo na sastancima odbora osjećao suvišnim. Njegovo mi je objašnjenje pomoglo da shvatim da ga moram više angažirati i uspio sam ga nagovoriti da ostane u odboru.

Ove godine ću pokušati obratiti pažnju na ono što nije rečeno - ali je očito kad se promatraju neverbalni znakovi.

3. Više razmišljanja

Descartes je rekao: "Mislim, dakle jesam." U današnje vrijeme ne razmišljamo dovoljno - što nas može učiniti i "manje ljudskim bićima". Predsjednik Chick-fil-A-av Dan Cathy odvaja po pola dana svaka dva tjedna i jedan cijeli dan u mjesecu za nešto što on naziva "interncionalno razmišljanje", a što mu pomaže da se usredotoči na svoje najvažnije projekte.

Svi imamo dovoljno vremena za razmišljati, ali često ga ispunjavamo gledanjem u mobilne uređaje. Prilike za razmišljanje dostupne su svakog dana, a sad ih planiram i iskoristiti. Za početak ću ići češće u šetnje, makar kratke, ali bez da uopće pogledam u mobitel - jer je to vrijeme kad se u svijest mogu utkati neke, ponekad i sjajne ideje, napisao je neurolog za Insider.

