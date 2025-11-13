Obavijesti

Sa Splitom 3 novi standard: Svaka obitelj dobiva novi stan

Piše Marijana Matković,
Sa Splitom 3 novi standard: Svaka obitelj dobiva novi stan
Split 3 pruža se uz obalu istočnog starog dijela grada i osebujno je gradsko naselje po mnogo čemu u usporedbi s drugim krajevima države.

Svakoj obitelji stan, naslov je vijesti u Večernjem listu na današnji dan 1970. godine, u kojoj se kaže da je tih dana ugrađen kamen temeljac u novo naselje u Splitu, popularno nazvano Split 3, a čime je označen početak novog razdoblja i novog standarda stanovanja u čitavi našoj zemlji. Po dovršetku gradnje tog nasekja, koje će u 14.000 stanova primiti oko 50 tisuća stanovnika, ostvario bi se princip da na svaku splitsku obitelj dolazi po jedan stan. To je situacija koju nema niti jedno drugo mjesto u državi, ističe se u vijesti.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

