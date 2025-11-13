Sa Splitom 3 novi standard: Svaka obitelj dobiva novi stan

Svakoj obitelji stan, naslov je vijesti u Večernjem listu na današnji dan 1970. godine, u kojoj se kaže da je tih dana ugrađen kamen temeljac u novo naselje u Splitu, popularno nazvano Split 3, a čime je označen početak novog razdoblja i novog standarda stanovanja u čitavi našoj zemlji. Po dovršetku gradnje tog nasekja, koje će u 14.000 stanova primiti oko 50 tisuća stanovnika, ostvario bi se princip da na svaku splitsku obitelj dolazi po jedan stan. To je situacija koju nema niti jedno drugo mjesto u državi, ističe se u vijesti.

