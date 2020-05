Sabotirate li svoju vezu, a da niste ni svjesni? Provjerite...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ne čekajte da vam se želja javi sama. Seks morate isplanirati'

U ljubavni odnos treba ulagati da bi se on razvijao u dobrom smjeru. Ponekad to znači da ćete se trebati žrtvovati ili pak staviti vlastite potrebe sa strane. Međutim, nije to uvijek lako pa ljudi nesvjesno sabotiraju svoju vezu. Neki od njih ostavljaju svoje opcije otvorenima unatoč tome što kraj sebe već imaju partnera. Jednostavno se boje obaveze, a s druge strane strahuju da će biti sami pa u rezervi imaju bivšeg partnera ili prijatelja.

Ne želite podići vezu na novu razinu

Veza pruža udobnost, ali katkad to stanje postane krinka pod kojom se parovi skrivaju. Ona baš kao i ljudi raste i s vremenom bi trebala napredovati. Međutim, ako jedan od partnera ne želi odnos podići na novu razinu, bilo da je to zajednički život, zaruke ili vjenčanje, možda riskira prekid. Takvim stavom partneru pokazuje da s njim ionako ne misli ništa ozbiljno.

Foto: Allmoviephoto.com

Želite promijeniti partnera

Jedna od najčešćih greški u vezi je pomisao da možete promijeniti partnera. Bilo kakav pokušaj mogao bi rezultirati raspadom veze, a promjena je moguća samo ako to partner želi. Ako on odluči poraditi na svojoj osobnosti, to je njegov izbor, a ne vaš.

Na prvi znak problema bježite

U početku veze sve se čini savršenim zato što naočale zaljubljenosti zamagljuju vid. Ali problem je kad se pojave prvi problemi, tada puno ljudi bježi jer se balon u kojem su dotad živjeli raspršio. Treba imati na umu da nitko nije savršen, pa ni vi sami, poručuju psihoterapeuti. Bježanjem od problema sami sebi uskraćujete priliku da se veza razvije u nešto divno.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Ne čekajte da vam se želja javi sama. Seks morate isplanirati'



POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA