Sačuvajte bateriju: Greške koje većina radi dok puni mobitel

Kako punite mobitel može biti presudno ne samo za vaše račune za struju i sigurnost, nego i za životni vijek baterije. Ako želite sačuvati životni vijek baterije ne radite ove pogreške

<p>Baterije koje se danas koriste temelje se na preciznom broju ciklusa punjenja, a kako bi trajale dulje, savjetuje se da ih nikada ne punite na 100% ili čekate dok se potpuno ne isprazne.</p><p>Savjeti za ispravno punjenje baterije na mobitelu:</p><h2>1. Punjač nikad ne ostavljajte u utičnici</h2><p>Punjač neprestano crpi energiju kad je u utičnici, čak i ako mobitel nije povezan. To nije dobro za vaše račune za struju. Osim toga, transformator oslobađa toplinu koja se polako može akumulirati i uzrokovati da se nešto u blizini zapali ili ako je zrak u sobi dovoljno vlažan, može doći do kratkog spoja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Nikad ne punite mobitel na 100%</h2><p>Ako svaki put bateriju napunite na 100%, to će joj skratiti životni vijek. Svaka baterija ima precizan broj ciklusa punjenja i ako je uvijek napunite do 100%, ti će ciklusi će prije završiti.</p><h2>3. Nemojte isprazniti bateriju do kraja</h2><p>Kao što smo rekli, najnovije baterije na bazi litija rade u ciklusima punjenja. Dakle, ako pustite bateriju da se isprazni do kraja, korak po korak uništit ćete dugovječnost uređaja.</p><h2>4. Ne punite mobitel preko noći</h2><p>Ako ostavite telefon da se puni cijelu noć, trošit ćete struju i napunit ćete bateriju više nego što je potrebno. To će također pokvariti cikluse punjenja baterije.</p><h2>5. Ne koristite mobitel dok se puni</h2><p>To dovodi do pretjeranog naprezanja baterije, koja pokušava odraditi dvije stvari odjednom. Ako vas netko zove, možete isključiti telefon (i punjač iz utičnice), a zatim ga ponovno uključiti nakon što završite poziv.</p><h2>6. Ne punite mobitel već na 20%</h2><p>Stalno punjenje nije u redu, jer tako baterija može trajati kraće nego što bi trebala. Mobitel bi trebali puniti kad je baterija ispod 20%, ali iznad najmanje 5%.</p><h2>7. Isključite mobitel dok se puni</h2><p>Jedan od glavnih neprijatelja baterija je toplina, a punjenje telefona s uključenim zaslonom proizvodi dodatnu toplinu. To će uzrokovati zagrijavanje baterije i ostalih unutarnjih komponenti telefona.</p><h2>8. Koristite samo punjač od vašeg mobitela</h2><p>Svaki telefon ima kompatibilni punjač koji se ne smije zamijeniti s nekim druge marke ili onim koji je namijenjen drugom modelu. Ako ne koristite odgovarajući punjač, snaga energije koja se prenosi na bateriju može biti prevelika ili premala. To bi moglo dovesti do pregrijavanja ili do sporog punjenja.</p><h2>9. Ne koristite nepouzdane aplikacije za čuvanje baterije</h2><p>Besplatne aplikacije mogu biti korisne za praćenje učinkovitosti baterije, ali trebate biti oprezni oko toga koje upotrebljavate. Aplikacije od nepoznatih izvora i koje proizvođači pametnih telefona nisu ocijenili mogu bateriju opteretiti i preuzeti reklame na vaš telefon.</p><h2>10. Ne punite mobitel uz pomoć laptopa</h2><p>Prijenosna računala često se koriste za punjenje telefona, ali to traje dulje i ne aktivira opciju brzog punjenja baterije.</p><p>Ako ga želite napuniti brže i na najbolji mogući način, uvijek upotrijebite zidnu utičnicu, prenosi <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/10-charging-mistakes-you-can-stop-making-right-now-797594/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign">Bright Side</a>.</p>