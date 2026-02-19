Sad je i službeno! Prva Sephora otvara se 23. travnja u Zagrebu

Sephora 23. travnja ove godine otvara ekskluzivnu, dugo očekivanu trgovinu, točnije mjesto koje slavi ljepotu u svim njenim bojama i oblicima, u zagrebačkom trgovačkom centru City Center one East.

Nova destinacija ljepote prostirat će se na 220 kvadratnih metara, postat će omiljeno mjesto Sephora zajednice te će ponuditi jedinstvenu uslugu svim svojim klijentima.

Hrvatski potrošači imat će priliku po prvi puta isprobati originalnu široku listu ekskluzivnih i svjetski poznatih brendova dekorativne i preparativne kozmetike, preparata za njege kose i parfema. Neki od brendova koji su dio Sephorinog asortimana, dolaze premijerno u Hrvatsku i bit će dostupni isključivo u Sephori.

Od iznimne selekcije proizvoda do impresivnog ambijenta trgovine i vrhunske stručnosti beauty savjetnika, svaki detalj odražava jedinstvenu viziju i know how Sephore. Spajajući inovaciju, kreativnost i personaliziranu uslugu, Sephori nudi više od same prodajne destinacije - pruža jedinstveno i nezaboravno beauty iskustvo koje se može doživjeti samo u Sephori.

Foto: PROFIMEDIA

Istovremeno, s otvaranjem prve poslovnice u Zagrebu, pokreće se online prodaja i mobilna aplikacija. Domaćim ljubiteljima kozmetike konačno će se pružiti prilika da dožive najbolje od Sephore - od online kupnje do personaliziranog vodstva Sephorinih beauty profesionalaca u fizičkoj trgovini.

Odlazak u Sephoru nije obična kupnja, već mjesto susreta s profesionalcima koji odlično poznaju beauty trendove te prepoznaju specifične potrebe svojih klijenata i imaju odgovore na sva pitanja.

Nova Sephora u Zagrebu spojit će najbolju kombinaciju personaliziranog pristupa stručnog osoblja i tehnologije. Monumentalni Beauty Hub bit će središte trgovine i pružit će klijentima nezaboravno iskustvo pri isprobavanju šminke, proizvoda za njegu kože i kose, mirisa te personaliziranih poklona, naravno uz podršku Sephora beauty savjetnika i profesionalnih vizažista.

Nova adresa za najpopularniju destinaciju ljepote, u koju su svi dobrodošli, od ovog proljeća bit će City Center one East Zagreb.

Više informacija, uključujući detalje o programu na dan otvorenja trgovine, objavit ćemo uskoro.

Vodeći globalni brend

Sephora je vodeći globalni maloprodajni brend u segmentu ljepote. S pedeset tisuća strastvenih zaposlenika, zastupljenih na 35 različitih tržišta, Sephora povezuje kupce i beauty brendove unutar najpouzdanije i najdinamičnije beauty zajednice na svijetu. Našu osobito angažiranu zajednicu od stotina milijuna ljubitelja ljepote služimo kroz globalnu mrežu s više od 3 200 trgovina i kultnih flagship lokacija te preko naših e-commerce i digitalnih platformi, nudeći personalizirana i autentična iskustva na svakom koraku.

S gotovo petsto brendova u ponudi, uključujući vlastitu liniju Sephora Collection, pružamo jedinstven i raznolik izbor prestižnih beauty proizvoda - od mirisa i make-upa do proizvoda za njegu kose i kože - iznova kreirajući svijet prestižne ljepote.

Od osnutka 1969. u francuskom Limogesu pa do pridruživanja LVMH grupi 1997., Sephora stalno pomiče granice u industriji prestižne ljepote. Danas nastavljamo rušiti konvencije kako bismo ostvarili svoju misiju: proširiti pogled kojim svijet doživljava ljepotu i osnažiti ono posebno u svakome od nas.