Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NAPOKON DOČEKALI!

Sad je i službeno! Prva Sephora otvara se 23. travnja u Zagrebu

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Sad je i službeno! Prva Sephora otvara se 23. travnja u Zagrebu
Foto: 123RF

Uskoro će ljubitelji ljepote doći na svoje jer će u travnju Sephora u City Centru East konačno otvoriti svoja vrata. Tako će mnogi moći uživati u ekskluzivnim brendovima i personaliziranoj usluzi

Admiral

Sephora 23. travnja ove godine otvara ekskluzivnu, dugo očekivanu trgovinu, točnije mjesto koje slavi ljepotu u svim njenim bojama i oblicima, u zagrebačkom trgovačkom centru City Center one East.

Nova destinacija ljepote prostirat će se na 220 kvadratnih metara, postat će omiljeno mjesto Sephora zajednice te će ponuditi jedinstvenu uslugu svim svojim klijentima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvati opsjedaju Brežice: 'Cijene su upola jeftinije. Ove gužve su prava slika Plenkijeve Hrvatske' 00:48
Hrvati opsjedaju Brežice: 'Cijene su upola jeftinije. Ove gužve su prava slika Plenkijeve Hrvatske' | Video: 24sata/Video

Hrvatski potrošači imat će priliku po prvi puta isprobati originalnu široku listu ekskluzivnih i svjetski poznatih brendova dekorativne i preparativne kozmetike, preparata za njege kose i parfema. Neki od brendova koji su dio Sephorinog asortimana, dolaze premijerno u Hrvatsku i bit će dostupni isključivo u Sephori.

Od iznimne selekcije proizvoda do impresivnog ambijenta trgovine i vrhunske stručnosti beauty savjetnika, svaki detalj odražava jedinstvenu viziju i know how Sephore. Spajajući inovaciju, kreativnost i personaliziranu uslugu, Sephori nudi više od same prodajne destinacije - pruža jedinstveno i nezaboravno beauty iskustvo koje se može doživjeti samo u Sephori.

Sephora
Foto: PROFIMEDIA

Istovremeno, s otvaranjem prve poslovnice u Zagrebu, pokreće se online prodaja i mobilna aplikacija. Domaćim ljubiteljima kozmetike konačno će se pružiti prilika da dožive najbolje od Sephore - od online kupnje do personaliziranog vodstva Sephorinih beauty profesionalaca u fizičkoj trgovini.

Odlazak u Sephoru nije obična kupnja, već mjesto susreta s profesionalcima koji odlično poznaju beauty trendove te prepoznaju specifične potrebe svojih klijenata i imaju odgovore na sva pitanja.

Nova Sephora u Zagrebu spojit će najbolju kombinaciju personaliziranog pristupa stručnog osoblja i tehnologije. Monumentalni Beauty Hub bit će središte trgovine i pružit će klijentima nezaboravno iskustvo pri isprobavanju šminke, proizvoda za njegu kože i kose, mirisa te personaliziranih poklona, naravno uz podršku Sephora beauty savjetnika i profesionalnih vizažista.

U CITY CENTRU EAST Još malo se strpite: Sephora će se uskoro otvoriti u Zagrebu
Još malo se strpite: Sephora će se uskoro otvoriti u Zagrebu

Nova adresa za najpopularniju destinaciju ljepote, u koju su svi dobrodošli, od ovog proljeća bit će City Center one East Zagreb.

Više informacija, uključujući detalje o programu na dan otvorenja trgovine, objavit ćemo uskoro.

Vodeći globalni brend

Sephora je vodeći globalni maloprodajni brend u segmentu ljepote. S pedeset tisuća strastvenih zaposlenika, zastupljenih na 35 različitih tržišta, Sephora povezuje kupce i beauty brendove unutar najpouzdanije i najdinamičnije beauty zajednice na svijetu. Našu osobito angažiranu zajednicu od stotina milijuna ljubitelja ljepote služimo kroz globalnu mrežu s više od 3 200 trgovina i kultnih flagship lokacija te preko naših e-commerce i digitalnih platformi, nudeći personalizirana i autentična iskustva na svakom koraku.

AKO NISTE ZNALI... Evo kako je Sephora postala beauty div i sinonim za luksuz
Evo kako je Sephora postala beauty div i sinonim za luksuz

S gotovo petsto brendova u ponudi, uključujući vlastitu liniju Sephora Collection, pružamo jedinstven i raznolik izbor prestižnih beauty proizvoda - od mirisa i make-upa do proizvoda za njegu kose i kože - iznova kreirajući svijet prestižne ljepote.

Od osnutka 1969. u francuskom Limogesu pa do pridruživanja LVMH grupi 1997., Sephora stalno pomiče granice u industriji prestižne ljepote. Danas nastavljamo rušiti konvencije kako bismo ostvarili svoju misiju: proširiti pogled kojim svijet doživljava ljepotu i osnažiti ono posebno u svakome od nas.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru – čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije
FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'
IMA I DJECU

FOTO Imala je najveće grudi i bila ovisna o seksu: 'Sad sam u celibatu i želim se iscijeliti'

U svijetu gdje se sve vrti oko pregleda, lajkova i provokativnog sadržaja, Neyleen Ashley postala je jedno od najprepoznatljivijih lica digitalne erotike. No, iza milijunskih pratitelja i zarade koja premašuje 50 tisuća eura mjesečno, Neyleen krije priču o osobnom krahu, gubitku ii neočekivanom zavjetu celibata
15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali
NE ZABORAVITE!

15 stvari koje mnogi ne peru dovoljno - a stvarno bi trebali

Čak i ako redovito mijenjate jastučnice, jastuci se rijetko peru. Mnogi ne razmišljaju da daljinski upravljač, ključeve, mobitel ili vrata mikrovalne ili perilice treba češće prebrisati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026