U CITY CENTRU EAST

Još malo se strpite: Sephora će se uskoro otvoriti u Zagrebu

Još malo se strpite: Sephora će se uskoro otvoriti u Zagrebu
Posebna atrakcija nove zagrebačke Sephore bit će Beauty Hub, prostor posvećen personaliziranim beauty uslugama. Ondje će kupci moći isprobati različite tretmane i konzultirati se s make-up artistima

Ljubitelji ljepote oduševili su se krajem prošle godine nakon što se proširila informacija o otvaranju omiljene trgovine za uljepšavane, Sephore, u zagrebačkom City Centru East.

Otvaranje je najavljeno za travanj, a na društvenim mrežama oduševljeni fanovi željno iščekuju prvi dan za kupovinu.

Čak su se proširile glasine da se dućan trebao otvoriti na Valentinovo, ali iz Sephore su to demantirali za Index.

Hrvatskim će kupcima time biti omogućen pristup brojnim beauty brendovima, kao i mogućnost kombiniranja digitalnog iskustva kupnje. 

Posebna atrakcija nove zagrebačke Sephore bit će Beauty Hub, prostor posvećen personaliziranim beauty uslugama. Ondje će kupci moći isprobati različite tretmane i konzultirati se s profesionalnim make-up artistima i beauty savjetnicima, što je dio Sephorine filozofije - spajanje stručnosti, inovacije i doživljaja kupnje.

Sephora je jedan od vodećih globalnih maloprodajnih beauty brendova, s 50 tisuća zaposlenika u 35 zemalja i više od 3200 trgovina diljem svijeta. 

