Evo kako je Sephora postala beauty div i sinonim za luksuz

Sephora se u travnju vraća na hrvatsko tržište. Ovaj globalni kozmetički gigant, sinonim za luksuz i inovacije, već je godinama jedna od ključnih platformi za lansiranje i razvoj novih, neovisnih beauty brendova

Sephora je puno više od obične trgovine kozmetikom; ona je globalni fenomen koji je iz temelja promijenio industriju ljepote. Ovaj francuski multinacionalni lanac, poznat po prepoznatljivim crno-bijelim prugama, postao je sinonim za luksuz, inovaciju i jedinstveno iskustvo kupovine. S asortimanom koji obuhvaća stotine brendova i vlastitu liniju proizvoda, Sephora je nezaobilazna destinacija za sve zaljubljenike u ljepotu, a uskoro je ponovno i u Hrvatskoj.

Od parfumerije do globalnog fenomena

Priča o Sephori započinje 1969. godine u francuskom gradu Limogesu, no ključna osoba za njezin uspjeh je Dominique Mandonnaud. On je 1970. godine otvorio parfumeriju naziva Shop 8 s revolucionarnom idejom – "asistiranim samoposluživanjem". U vrijeme kada su proizvodi u drogerijama i parfumerijama bili zaključani iza staklenih vitrina, Mandonnaud je poticao kupce da slobodno šeću trgovinom, dodiruju, isprobavaju i mirišu proizvode prije kupnje. Ovaj koncept, danas standard, tada je bio radikalan i postavio je temelje za budućnost maloprodaje kozmetike.

Godine 1993. Mandonnaud je kupio lanac od 38 trgovina pod imenom Sephora i spojio ih sa svojim poslovanjem, zadržavši ime koje je zvučalo ženstvenije i bilo poznatije u Francuskoj. Samo ime "Sephora" genijalna je kombinacija grčke riječi sephos, što znači "ljepota", i imena Zipporah (na grčkom Sepphora), Mojsijeve supruge poznate po iznimnoj ljepoti.

Pod okriljem LVMH-a: Početak svjetske dominacije

Prekretnica za brend dogodila se 1997. godine kada je Sephoru preuzeo luksuzni konglomerat LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Uz snažnu financijsku podršku, Sephora je započela svoju globalnu ekspanziju. Iste godine otvoren je i kultni flagship dućan na pariškoj aveniji Champs-Élysées, koji i danas privlači milijune posjetitelja godišnje.

Već 1998. godine Sephora je stigla u Sjedinjene Američke Države, otvorivši prvu trgovinu u njujorškom SoHou. Uslijedilo je širenje na Kanadu (2004.), Bliski istok (2007.) i Australiju (2014.). Danas Sephora posluje s više od 2.700 trgovina u 35 zemalja, zapošljavajući desetke tisuća ljudi i nudeći proizvode gotovo 500 različitih brendova.

Tajna uspjeha

Sephorin uspjeh ne leži samo u širokoj ponudi, već u cjelokupnom iskustvu koje pruža svojim kupcima. Unutar tvrtke, prodajni prostor se naziva "pozornica" (stage), zaposlenici su "glumci" (cast members), a njihove uniforme "kostimi", čime se stvara dojam da je svaka kupovina mali spektakl.

Pioniri digitalne ere

Sephora je rano prepoznala moć interneta te je svoju američku web stranicu za e-trgovinu pokrenula još 1999. godine. Tvrtka je poznata po implementaciji najnovijih tehnologija. Njihov sustav Color IQ, razvijen u suradnji s Pantoneom, skenira kožu kako bi pronašao znanstveno preciznu nijansu pudera. Aplikacija Virtual Artist koristi proširenu stvarnost kako bi kupcima omogućila virtualno isprobavanje tisuća nijansi ruževa i sjenila.

Inkubator za brendove i moćni program vjernosti

Osim što prodaje proizvode etabliranih divova, Sephora je postala ključna platforma za lansiranje i rast novih, neovisnih brendova. Brendovi poput Tarte, Drunk Elephant, Sol de Janeiro i Fenty Beauty by Rihanna doživjeli su globalni uspjeh upravo zahvaljujući partnerstvu sa Sephorom.

Njihov program vjernosti, Beauty Insider, jedan je od najuspješnijih u industriji. S tri razine (Insider, VIB i Rouge), program nagrađuje kupce ekskluzivnim pogodnostima, rođendanskim poklonima, ranijim pristupom proizvodima i posebnim popustima, stvarajući tako iznimno lojalnu zajednicu.

Dugo očekivani povratak na hrvatsko tržište

Mnogi se sjećaju da je Sephora već bila prisutna u Hrvatskoj, od 2007. do 2012. godine, no povukla se s tržišta. Na radost brojnih obožavatelja, potvrđen je njezin veliki povratak. Sephora planira otvoriti svoju prvu trgovinu u Zagrebu u travnju 2026. godine, uz istovremeno pokretanje online prodaje za cijelu Hrvatsku.

