SAD: Nakon korone, 102 djece dobilo je misteriozni sindrom

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: 'Bilo me je strah da ne izgubim bebu, a javnost me razapinjala'

Službenici javnog zdravstvenog sustava u američkoj državi New York istražuju mogućnost da je oko 102-e djece kojima je dijagnosticiran upalni sindrom više tjelesnih sustava koji se možda može povezati s COVID-19. Pretpostavlja se da je uslijed tog sindroma umrlo najmanje troje djece, a još se u dvije smrti istražuje moguća povezanost tog sindroma za koronom.

Do sada je oko 14 američkih država potvrdilo slične slučajeve, pri čemu liječnici kažu da se u nekim slučajevima simptomi javljaju i do 6 tjedana nakon izloženosti djeteta virusu.

Pogledajte video: O mjerama zaštite koje vrijede tijekom mise u crkvama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- U početku to nije bilo ništa značajno, činilo se kao želučana viroza, kao da je pojeo nešto što mu nije dobro sjelo. No, idućeg dana nije mogao zadržati ništa u sebi, a trbuh ga je tako jako bolio da nije mogao sjediti - priča Amber Dean, o tome kako se njen 9-godišnji sin Bobby osjećao neposredno nakon što se ona počela oporavljati od relativno blage zaraze korona virusom.

U hitnoj službi lokalne bolnice u gradu Hornellu liječnici su posumnjali na infekciju slijepog crijeva i poslali dječaka kući, s uputama da ga pregleda pedijatar. Tek nakon što mu se stanje pogoršalo, liječnici su shvatili da je Bobby dio relativno malog broja djece s misterioznim upalnim sindromom, za koji misle da je povezan s korona virusom.

Nakon što je u vijestima u državi New York upozoreno da imaju takvih slučajeva, upozorenje je odaslano i u ostalim državama, i do sada se pokazalo da se sindrom pojavio u najmanje 14 američkih i pet europskih država, prenosi NBC New York.

Foto: Dreamstime

Guverner Andrew Cuomo rekao je u srijedu da New York sada istražuje oko 102 slučaja poznata kao dječji upalni sindrom u više sustava (PMIS), koji utječe na krvne žile i organe i ima simptome slične Kawasakijevoj bolesti i toksičnom šoku. New York City je potvrdio najmanje 82 slučaja sindroma kod djece, izjavio je u srijedu i gradonačelnik Bill de Blasio. Pedeset i troje djece od toga imalo je pozitivan test na COVID-19, ili su imali antitijela.

Stoga Grad započinje digitalnu kampanju u kojoj će se u narednim tjednima oglašavati upozorenja na TV-u, radiju, autobusnim postajama i drugim mjestima, te savjetovati roditeljima kako da se ponašaju ako primijete simptome.

- Po mome saznanju, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nije još dala službeno priopćenje o ovom sindromu. Zasad nemamo saznanja koliko bi djece moglo biti pogođeno tim sindromom u svijetu. Postoje tek pojedinačni izvještaji, ali će oni vjerojatno potaknuti aktivno traženje spomenutog sindroma u djece, što će s vremenom omogućiti nekakvu procjenu i dati više uvida u pretpostavljenu povezanost s COVID-19 - kaže prim. dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dodaje kako zasad nema podataka koji bi ukazivali da određena skupina djece ima povećani rizik od tog sindroma, tj. da su neka djeca ugroženija od druge.

- Zapravo se na temelju pojedinačnih izvještaja još ne može niti tvrditi sa sigurnošću da se radi o posljedici koronavirusne infekcije. Naime, ne zna se još dovoljno o tom sindromu da bi se moglo odgovoriti na pitanje može li ga razviti dijete koje je prohodalo bolest, ali vjerojatno može - dodaje.

Na pitanje postoji li potreba da se domaće liječnike, pedijatre i roditelje upozori na rizik od simptoma ako je dijete bilo izloženo korona virusu kaže kako će struka to sigurno učiniti kad bude imala dovoljno dokaza da je taj sindrom posljedica koronavirusne infekcije.

Slično govori i pedijatar.

Umor, teško disanje, zagušujući kašalj

- Ako dijete ima visoku temperaturu, crvenilo kože, odnosno osip; ako se koža na licu, posebno oko očiju ljuska, te ako postoje opći znaci slabosti, od pojačanog umora, teškog razbuđivanja djeteta ili toga da je dijete neobično mirno, pa do otežanog disanja, zagušujućeg kašlja i toga da dijete poplavi dok plače, to može ukazivati na spomenuti sindrom. Pedijatri i liječnici kod takvih simptoma već znaju da može biti riječ i o tome i svakako i tijekom pandemije treba biti svjestan te mogućnosti. No, to je vrlo raritetna pojava i naši infektolozi zasad nisu dali nikakvu uputu koja bi upućivala na to da se može povezati s COVID-19, odnosno da postoji razlog da se taj sindrom povezuje s virusom korone, kaže naš ugledni pedijatar Milivoj Jovančević.

Foto: Dreamstime

Dodaje kako se uz spomenute simptome zbog upalnih promjena na krvnim žilama srca može javiti i zgrušnjavanje krvi, a onda i upala mozga, pa i moždani udar i može imati kobne posljedice.

- No, treba naglasiti da se zasad doista ne može govoriti da se taj sindrom sa sigurnošću može povezati sa COVID-19. Naime, djeca nerijetko paralelno nose po 2 ili 3 virusa, na koja, ako je u ovoj situaciji detektiran COVID, možda nisu testirana, a mogu biti uzrok. Osim toga, moje iskustvo pokazuje da se u deset godina javi dvoje djece sa tim sindromom, ili jedno svakih 5 godina na populaciji od 1500 djece i sva ta djeca su se dobro oporavila, odnosno nemaju nikakvih posljedica - kaže dr. Jovančević.

U slučaju koji je opisan u spomenutom članku govori se i o bolovima u trbuhu, koji su zapravo povezani s upalom limfnih čvorova u trbuhu, koja se može javiti kod svake viroze, no to je tek jedan od simptoma koji ukazuju na to. No, američki stručnjaci ističu da je rano prepoznavanje simptoma vrlo važno za izlječenje, s čime se naš sugovornik slaže, no dodaje kako pritom nije stvar samo u praćenju simptoma, nego u tome da roditelji moraju pratiti opće stanje djeteta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Možete imati i dijete s upalom pluća koje nema temperaturu zbog koje biste se zabrinuli, no takvo dijete bit će neuobičajeno mirno, neće se igrati kao obično i bit će vjerojatno razdražljivo, što su također pokazatelji da nešto nije u redu i treba reagirati, kaže pedijatar. Dodaje kako su pedijatri svjesni mogućeg rizika te da se pri liječenju tog sindroma uvijek vodi računa upravo o promjenama na krvnim žilama i u organizmu, te o posljedicama koje one mogu imati.

Dodaje kako su mehanizmi nastanka tog sindroma zasad nepoznati, pa se ne može reći da postoje neka djeca kod koje postoji povećani rizik od njegovog razvoja.

Što pokazuju američka iskustva

U New Yorku je sindrom detektiran kod širokog spektra mladih. Umro je 5-godišnji dječak, 7-godišnji dječak i 18-godišnja djevojka. Oko 23 posto slučajeva dogodilo se kod djece mlađe od 5 godina, oko 29 posto u dobi od 5 do 9 godina, oko 28 posto u dobi između 10 i 14 i 16 posto u dobi od 15 do 19 godina.

Dakle, kod svakog djeteta se može razviti. No, roditelje ne treba dodatno plašiti time, jer je doista riječ o rijetkom sindromu i zasad ne možemo reći da je uzročno povezan s korona virusom - kaže.

Obitelj Bobbyja Deana živi u okrugu Steuben, koji ima 239 potvrđenih slučajeva COVID-19, što je relativno malo, pa se očekuje i ponovno otvaranje nekih radnih mjesta ovih dana. Po pojavi simptoma kod dječaka, obiteljski liječnik dan nakon što je došao s Hitne testirao ga je i na COVID-19, no rezultati se čekaju, a njegovi simptomi su se pogoršali. Groznica je buknula, trbuh mu je bio natečen, bio je jako dehidriran i srce mu je snažno lupalo, pa ga je otac Michael Dean odvezao u dječju bolnicu Golisano u Rochesteru, udaljenu oko sat i pol.

Foto: Reuters

U Rochesteru su brzim, testom utvrdili da je pozitivan na koronu, odmah je spojen na bio spojen na EKG i aparate i ostao je u bolnici do Majčinog dana.

- On nije imao simptome povezane sa dišnim sustavom, već je to utjecalo na njegovo srce, kaže otac. Dodaje kako su upaljeni limfni čvorovi uzrokovali su bol u trbuhu - kaže majka te dodaje kako se liječnici nadaju dječakovom stopostotnom oporavku, no kažu kako ima i djece s trajnim posljedicama. Bobbyu se pomalo vraća energija i smisao za crni humor, a nama kaže kako sada budno pazi na moguće znakove bolesti kod mlađe djece, jedno od 3 godine i drugo od sedam mjeseci.

Glavni liječnik u Dječjem medicinskom centru u državi Connecticut, dr. Juan Salazar kaže kako vjeruje da mali pacijenti imaju rijetko stanje, koje se, kako kaže, često pojavljuje dva do četiri tjedna nakon što se dijete oporavilo od COVID-19, nerijetko bez da je djetetu uopće dijagnosticirana infekcija. Medicinski časopis Yale Health objavio je da liječio petero djece za koja se vjeruje da imaju taj sindrom, četvero još liječi. U dobrom su stanju, no liječnici su još oprezni.

Država New Jersey u srijedu se pridružila popisu i prvi put potvrdila ukupno 18 slučajeva, kod djece u dobi od 3 do 18 godina, uključujući i sedam novih slučajeva koji su prijavljeni tijekom srijede prije podne. .

Glavi američki infektolog, dr. Anthony Fauci, u svom istupu pred Senatom u utorak kazao je da djeca korona virus podnose uglavnom bolje od odraslih i starijih osoba, no upozorio je da o ovom virusu trebamo još mnogo toga naučiti te također upozorio na spomenuti sindrom.

- Pojavila su se djeca koja su pozitivna na COVID-19, koja imaju vrlo čudan upalni sindrom, vrlo sličan Kawasakijevom sindromu. Mislim važno da budemo oprezni, umjesto da vjerujemo da su djeca potpuno otporna na moguće štetne učinke virusa - kazao je.

U Europi i Velikoj Britaniji prijavljeno oko 150 slučajeva

U zadnjem izvješću Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti ističe se da su u zemljama s velikim epidemijama COVID-19 zabilježeni slučajevi djece hospitalizirane na intenzivnoj njezi zbog rijetke dječje bolesti, upalnog višesistemskog sindroma. Simptomi koji su prijavljeni predstavljaju kombinaciju onih koji se spominju kod Kawasakijeve bolesti i sindroma toksičnog šoka: visoka temperatura i groznica, bolovi u trbuhu i problemi sa srcem. Ukupno je prijavljeno oko 150 slučajeva sumnje na spomenuti sindrom u zemljama EU / EEA i Velikoj Britaniji tijekom 2020., uključujući i jedan smrtni slučaj, koji se još istražuje.

Kod određenog broja djece koja su testirana na COVID-19, pokazalo se da postoji podudarnost ovog sindroma.

Dosadašnje epidemiološke studije pokazale su da su djeca jedna od skupina koje su najmanje pogođene virusom, sa samo 2,1 posto svih laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, prijavljenih u Europski sustav nadzora (TESSy) u dobnoj skupini od rođenja do 14 godina. Do danas, povezanost između SARS-CoV-2 infekcije i novog višestrukog upalnog sindroma nije utvrđena, iako se čini mogućom, kaže se u izvješću. No, s obzirom na trenutnu situaciju i dosadašnje pokazatelje, ukupan rizik za to da djeca obole od COVID-19 i povezano s tim razviju ovaj sindrom u zemljama EU / EEA i Velikoj Britaniji trenutno se smatra niskim.

No, ističe se potreba prikupljanja podataka i daljnjih istraživanja ovog sindroma, kao moguće posljedice korona virusa.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Danas je dan Svete Korone! Ona štiti ljude od raznih bolesti

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: