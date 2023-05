Sajam je prilika za povezivanje studenata s poslodavcima koji pomažu na početku karijere

Iako je Job Fair primarno namijenjen studenticama i studentima FER-a, otvoren je za sve zainteresirane posjetitelje koji se žele upoznati, povezati i razmjenjivati iskustva. Posjetitelji mogu obići štandove poduzeća, sudjelovati na talkovima, radionicama i panel raspravi te se istovremeno upoznati s aktualnim tehnološkim trendovima i mogućnostima u različitim industrijama, ističu Nikolina Relić, stručna suradnica za karijerno savjetovanje (karijerna savjetnica) u Centru karijera na FER-u, i Darija Filipović, tajnica SS FER-a, koji su glavni organizatori sajma.

Ovogodišnji sajam održat će se 17. i 18. svibnja na Zagrebačkom velesajmu, uz sudjelovanje više od 150 tvrtki, među kojima su Photomath, Infobip, dSPACE, Aircash, Ericsson Nikola Tesla, Valcon, CROZ, Human, Asee, Deloitte, King ICT, KOIOS, SofaScore, Siemens, Span i brojni drugi. Na ukupno 16 radionica posjetitelji će moći saznati koje moderne tehnologije koriste u tim tvrtkama te se upoznati s novim područjima rada na praktičan i zanimljiv način. Kao i svake godine, jedan od najpraćenijih dijelova Job Faira je panel rasprava, a ovogodišnja tema je kako započeti karijeru nakon diplome.

Na štandovima na kojima će se ove godine predstaviti više od 150 poduzeća, posjetitelji zaista mogu saznati jako puno korisnih informacija, čime se sve stručnjaci u industriji bave i naravno, umrežiti se s onim poduzećima koja su im najatraktivnija.

Slušajući talkove iz tri kategorije (Career Kickoff, I Just Got Tech'd i Freaky Tech), koje će održati stručnjacima iz različitih industrija, posjetitelji se mogu u sklopu kategorije Career Kickoff informirati kako započeti karijeru nakon fakulteta, gdje će dobiti uvid u to kako su se stručnjaci koje žele upoznati pripremili za izlazak na tržište rada i što je sve potrebno nakon diplome za uspješan razvoj karijere. Uz to, u kategoriji I Just Got Tech'd, mogu upoznati govornike iz industrija koji su raznim iznenađenjima stekli dodatno iskustvo. Koje su najbolje pogodnosti, prakse i pozadinske priče o tehnologijama koje stručnjaci iz industrije svakodnevno koriste upravo posjetitelji mogu saznati u kategoriji Freaky Tech.

Na ukupno 16 radionica ove godine, posjetitelji će moći saznati koje moderne tehnologije koriste predstavnici poduzeća te se upoznati s novim područjima rada na praktičan i zanimljiv način. Interakcijom na radionici mogu se saznati dodatne zanimljivosti o tehnologijama iz prve ruke stručnjaka koji ih koriste.

Kao i svake godine, jedan od najpraćenijih dijelova Job Faira je panel rasprava, a ovogodišnja tema je kako započeti karijeru nakon diplome. Panel raspravu će moderirati Ivan Ljubičić, student FER-a, a panelisti koji sudjeluju u raspravi će obuhvatiti četiri različite perspektive: Mario Žderić iz DECODEa, Damjan Vujaklija iz Infinuma, Tea Đuran iz Valcona te Nikolina Relić iz FER-ovog Centra karijera.

Panel će predstaviti stručnjake iz područja ljudskih potencijala koji će podijeliti svoja iskustva i savjete o tome kako započeti karijeru nakon stjecanja diplome. Ova tema je studentima neizmjerno važna, pogotovo ako se do sada nisu priupitali pitanja poput: koje su najbolje prakse za stjecanje dodatnih vještina i znanja koje bi mogle pomoći u pronalasku posla, koje su ključne vještine koje bi trebali imati kako bi se istaknuli na tržištu rada, kako bi kandidati trebali pristupiti procesu zapošljavanja, kako se pripremiti za intervju i sl.

Ono što je možda još zanimljivije jest dinamičnost tržišta rada koja nema svoju recepturu s obzirom na to da se tehnološka industrija često mijenja, a s njom, logično, i zahtjevi za vještinama i znanjima. Iako nema jedinstvenog odgovora, predstavnici iz navedenih poduzeća će približiti pristupe unutar različitih industrija i dati korisne savjete o tome koje vještine i znanja su važni za razvoj karijere, a to je svakako odličan početak za buduću orijentaciju svim studentima.



