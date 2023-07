Salinger je mrzio slavu koju mu je donijela knjiga 'Lovac u žitu'

Najpoznatiji roman J. D. Salingera, "Lovac u žitu", objavio je Little Brown 16. srpnja 1951. godine. Knjiga o zbunjenom tinejdžeru u razočaravajućem svijetu odraslih odmah je postala popularna, a njezina popularnost vidljiva je i danas. Salinger je na romanu radio cijelo desetljeće. Pišući taj roman, pisao je paralelno kraće priče, koje su se počele pojavljivati ​​1940-ih u The New Yorkeru. "Lovac u žitu" osvojio je srca mnogih čitatelja i postao izbor Kluba za knjigu mjeseca.