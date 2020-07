Salo nestaje i bez teretane: Hodaj, pedaliraj ili pak plivaj

Preskakanje užeta također je vrlo efektno jer sagorijeva više od 1000 kalorija po satu, ali zahtijeva pravilnu tehniku i dobru koncentraciju, no ono stvara veliko opterećenje na gležnjeve

<p>Kineziolozi tvrde da se masne naslage najlakše tope ako se vježbači posvete određenim kardio metodama. Aerobni treninzi pomoću kojih se troše masti, a ne ugljikohidrati su hodanje, trčanje, plivanje, biciklizam, veslanje, preskakanje užeta... Za većinu njih, kao što ste mogli primijetiti, ne trebate plaćati članstvo u teretanama jer su dostupne svima, ali treba paziti na to koji vam tim treninga odgovara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dina je prva Hrvatica koja je preplivala La Manche</strong></p><p>Iako je hodanje aktivnost najnižeg intenziteta od svih navedenih, a samim time daje i najslabije rezultate, idealna je za početnike, pretile ljude ili one koji se oporavljaju od ozljeda. Osim toga, korisna je i ako se samo želite oporaviti od jačeg treninga koji ste nedavno napravili, a u tom slučaju znate da je bilo kakva vježba - dobra vježba. U sat vremena može se potrošiti i oko 300 kalorija. </p><p>Trčanje se treba prvenstveno razlikovati od sprintanja, koje isto spada u anaerobne aktivnosti. Njime se troši oko 600 kalorija po satu, oblikuju se mišići nogu, povećava forma, ali nije za svakoga. Trebali bi ga izbjegavati pretili ljudi jer zbog prevelikog opterećenja može doći do ozljeda. Dakle, ako želite trčanjem izgubiti kilograme, možete, ali bilo bi najbolje da to činite samo ako niste previše udaljeni od idealne ili željene težine.</p><p>Ali, zato su pedaliranje i plivanje prikladni za sve, a u sat vremena može se potrošiti 600 do 750 kalorija. Biciklirati se, dakako, može i u teretani, a tada možete i programirati spravu prema želji. Kod plivanja gotovo da i nema opasnosti od ozljeda, a rade sve mišićne skupine. </p><p>Preskakanje užeta vrlo je efektno jer sagorijeva više od 1000 kalorija po satu, ali zahtijeva pravilnu tehniku i dobru koncentraciju, no ono stvara veliko opterećenje na gležnjeve. </p>