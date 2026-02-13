Najdugovječniji klub u Hrvatskoj danas okuplja publiku od 30 do 60 plus. Uz 70-e godine, kad je otvoren, 80-e godine prošlog stoljeća bile su vjerojatno vrhunac u životu Saloona
Divlji zapad na Tuškancu PLUS+
Saloon slavi 56. rođendan!
Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih klubova u Hrvatskoj, diskoteka Saloon, na zagrebačkom Tuškancu br. 1, slavi 13. veljače 56. rođendan, povodom čega će se održati veliki rođendanski party u stilu Divljeg zapada.
