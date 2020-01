'Sama ću prehodati rutu od 1090 kilometara duž Jadrana'

Živimo ubrzano i potrebno je ponekad pobjeći u prirodu, isprazniti misli, pomaknuti granice i usuditi se napraviti korak u nepoznato, kaže Zagrepčanka Tatjana Šavorić (42) koja za manje od deset dana sama kreće na planinarsku rutu Via Adriatica dugu 1090 kilometara.

Tatjana je medicinska sestra, majka troje djece, planinarka, bivša alpinistica i pripadnica HGSS-a pa čak i studentica. Na rutu kreće 25. siječnja - i to sama! Via Adriatica je prva hrvatska dugometražna planinarska staza, koja se prostire duž Jadranske obale, od Istre do Prevlake, a poseban je izazov za planinare u zimskim mjesecima. Stazu je do sada uspjelo prehodati četvero ljudi, a Tatjana bi mogla biti peta, ali i prva žena koja će prehodati rutu u zimskim mjesecima. Za svoj, do sada najveći planinarski pothvat, uzela je godišnji odmor pa će zadanu rutu, od Prevlake do Istre pokušati prehodati u samo 44 dana.

Foto: Privatni album

- Termin hodanja je ispao slučajno, a povezan je s godišnjim odmorom i pauzom između semestara na fakultetu. Slučajno je ispalo da je to baš usred zime. Ja sam peti hodač staze i biti ću prva žena, Hrvatica, koja će proći stazu u zimskim mjesecima - kaže hrabra Tatjana.

Tatjana kao medicinska sestra radi već 23 godine, a trenutno je zaposlena na zagrebačkom rebru.

- To je stresan i naporan posao, susrećem se sa različitim, teškim i ponekad tužnim situacijama, ali to je posao koji volim i želim raditi - tvrdi.

Foto: Privatni album

Pored stresnog posla i brige za obitelji, Tatjana i studira na preddiplomskom studiju sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ali to je ne sputava da uživa u prirodi i planinarenju.

- Radni dani su mi većinom ispunjeni poslom, studiranjem i brigom za obitelj. One rijetke slobodne trenutke koristim za bijeg u prirodu, gdje uspješno punim svoju zalihu energije - kaže vesela planinarka.

- Prehodala sam većinu naših i slovenskih planina i vrhova - kaže Tatjana koja se prije aktivno bavila alpinizmom.

Od najdražih planina izdvojila bih Velebit. Ja sam prvenstveno planinar, alpinizam je bio dodatna obuka za boravak u prirodi, kaže neustrašiva Tatjana.Penjanje po stijenama voli podjednako kao i šetnje po planinama.

- Nekoliko godina, u tijeku aktivnog bavljenja alpinizmom, bilo je prirodno da svi u odsjeku surađujemo u podučavanju novih članova pod okriljem alpinističke škole, iako nemam službeni certifikat instruktora alpinizma. U tom periodu sam bila aktivni član, pripravnica HGSS-a - kaže.

Sve je napustila prije šest godina zbog obiteljskih obaveza. Odlučila se rekreativno posvetiti planinarenju, družiti se s dragim ljudima, za svoju dušu i gušt. Član je Planinarskog društva AktivNatura, koje prihvaća zaljubljenike u boravak na otvorenome.

- Smisao je odlaziti na izlete u prirodu i biti aktivan - kaže.

Foto: Privatni album

Tatjanina najvjernija suputnica u osvajanju planinskih vrhova je njezina srednja kći Klara (16), koja je s mamom trebala proći i rutu Via Adriatica, ali to ipak nije moguće zbog školskih obaveza koje ne može napustiti.

- Ovaj put ona ostaje kod kuće kao logistička i moralna podrška. Naše zajedničko hodanje i druženje u prirodi ćemo nastaviti kada se vratim - kaže.

Ostatak obitelji, suprug i drugo dvoje djece velika su joj podrška za nadolazeću avanturu.

- Velika mi je podrška suprug, bez čije pomoći kod kuće vjerojatno ne bih mogla izvesti ovaj pothvat. On će voditi brigu o obitelji sve dok se ne vratim kući - kaže Tatjana. Majka i kćer inače zajedničkim snagama osvajaju vrhove divljih hrvatskih planina te čak imaju i Facebook stranicu pod nazivom 'Na Vrh Brda'.

Na stranici objavljuju zajedničke trenutke planinarenja za sve zaljubljenike u prirodu. Na njoj će korisnici društvene mreže moći pratiti i Tatjaninu avanturu, od Prevlake do Istre.

Foto: Privatni album

- Dvije nas, isti geni, različiti karakteri. Dijeli nas 25 godina razlike, spaja nas ona bezuvjetna ljubav kćeri i majke, kao i ljubav prema otvorenom prostoru. Mi smo planinarke, alpinistice, thruhikerice, backpakerice, šatorašice, hodačice...mi smo sve ono što nas vodi u istraživanje prirode - stoji na Facebook stranici.

Via Adriatica Trail ju privlači od samih početaka. Sama staza je aktivna zadnje tri godine.

- Prošle godine sam s Klarom prehodala neke zahtjevnije dionice same staze kroz Velebit, Dinaru, Svilaju i Biokovo - veselo priča planinarka.

Tada je pala odluka da rutu pokuša prehodati u cijelosti.

Na rutu kreće i bez službene logističke pomoći, osim prijatelja planinara i bivših kolega iz HGSS-a.

- Svjesna sam nepredvidivosti zimskih uvjeta i spremna na njih. Nisam se posebno pripremala za samu stazu, osim kao što se uobičajeno pripremam za svaki izlet. Planiram dionicu, prehranu i opremu koja mi je potrebna i tako se pakiram - objašnjava.

Sa sobom nosi svu potrebnu opremu za zimske uvjete i uspone, a ruksak sa svime će težiti oko 20 kilograma.

Foto: Privatni album

- Planiram ponijeti sve potrebno, cepine, dereze, krplje...Nosim i šator, iako na većini dionica imam dostupne planinarske domove i skloništa. Hrana je pakirana za sedam do deset dana, jer se sama staza često spušta u neki gradić ili selo pa ću se u trgovinama opskrbiti hranom - kaže i nastavlja:

- Spremna sam za samu stazu, napor koji ona nosi i nepogode koje me mogu zateći. S obzirom na to da hodam u zimskim uvjetima, može me iznenaditi ugodan i topao sunčan dan. Sam pothvat nema neko dublje misaono značenje za mene, želim prehodati stazu, pomaknuti neke svoje granice i živjeti s prirodom - tvrdi hrabra planinarka.

Tatjana će krenuti od Prevlake, na najjužnijoj točki Hrvatske, a rutu će završiti na istarskom poluotoku Kamenjak.

Via Adriatica je prva dugometražna, turističko planinarska staza kroz prirodne znamenitosti i kulturno povijesnu baštinu Hrvatske. Dužina staze je oko 1090 kilometara, a savladava 41000 metara ukupne visinske razlike. Ruta je izazov koji privlači domaće i strane planinare zbog prekrasne prirode i planinskih vrhova s pogledom na more i kopno. Prolazi čak kroz tri nacionalna parka i tri parka prirode. Obuhvaća Učku, Risnjak, Velebit, Dinaru, Svilaju, Kozjak, Poljičku Planinu, Omišku Dinaru, Biokovo, Pelješac, Srđ i Sniježnicu, a sve će to proći neustrašiva i uporna Tatjana koju ni planinska zima neće spriječiti da ostvari svoje snove i pomakne granice.

