Bicikliranje podiže raspoloženje i razvija mozak vaših mališana

'Mama, dosaaaaadnooo je!'. Zvuči poznato? E, pa ovo ljeto ne morate slušati klince koji vas svako malo gnjave tom rečenicom; umjesto toga priuštite im fizički aktivan i mentalno zahtjevan godišnji odmor koji će i vama zasigurno goditi. Ključna riječ je: bicikl. Zaštitna oprema i kaciga te besplatna aplikacija Croatian Bike Routes, dostupna za mobitele, mogu samo pomoći da to iskustvo bude još ugodnije.

To je odličan način da prekinete s izležavanjem ispred kauča i omogućava jeftinu priliku za istraživanje okolice mjesta u kojem ćete ljetovati, a uz to je i dobar način da vratite kondiciju te tijekom odmora skinete pokoji suvišan kilogram. Ukratko, razmislite o tome da sa sobom na odmor povezete i bicikle, ili da ih unajmite u mjestu u kojem ćete ljetovati, a evo i nekoliko savjeta koji mogu pomoći da sve prođe što ugodnije:

1. Planirajte za svakog ponešto

Foto: Marin Bukljaš

U Hrvatskoj danas već postoji na tisuće kilometara zanimljivih biciklističkih staza koje su često u samoj okolici većih mjesta i gradova, što vam omogućava da isplanirate odmor u kojem će za svakog člana obitelji biti nešto što ga veseli. Dakle, barem jedan dio puta isplanirajte tako da se zaustavljate na mjestu koje izabere neki od članova obitelji. To je savršen način da stvorite lijepe zajedničke uspomene (ne zaboravite sve fotografirati), te da provodite vrijeme kvalitetno.

2. Počnite ih učiti

Vaš je klinac još mali i nije za velike vožnje? Dio vremena može provesti u sjedalici za dijete na vašem biciklu (ne zaboravite se posavjetovati sa stručnjakom o veličini sjedalice i pravilima o sigurnosti), no zašto mu ne biste kupili mali plavi bicikl, makar i s pomoćnim kotačima, kako bi pomalo učio voziti bicikl na nekim manje zahtjevnim dionicama puta?

To je velika stvar za dijete, pa ćete se zasigurno zauvijek sjećati tog ljeta i s veseljem gledati fotografije s tog odmora. S druge strane, tako ćete kod mališana pomalo stvoriti naviku vožnje na biciklu i potaknuti ga da vam za godinu, dvije bude ravnopravni i suputnik i pravi istraživač okolice.

3. Budite sretni!

Foto: Marin Bukljaš

Bicikliranje je odličan način za poboljšanje kondicije i ukupnog zdravlja, no obiteljska vožnja i druženje na biciklima odlično utječu i na raspoloženje. Dokazano je, naime, da vožnja biciklom potiče proizvodnju hormona sreće, pa ćete već nakon prvih nekoliko minuta vožnje zasigurno imati široki osmjeh na licu. Nije 'stvar' samo u biciklu, već u fizičkoj aktivnosti i boravku na svježem zraku, što ce sigurno popraviti i kvalitetu sna i omogućiti da tijekom odmora baš napunite baterije.

4. Uživat ćete u istraživanju prirode

Foto: Marin Bukljaš

Ljeto je doista vrijeme kad 'Lijepa naša' postane najljepša na svijetu, s tim da pomnim izborom destinacije možete uživati u savršenom odmoru. Na primjer, bicikliranje uređenim šumskim stazama idealno je za topli dio dana, pogotovo ako znate da ćete na kraju rute završiti uz obalu jezera, ili na nekoj plaži uz more, gdje se možete i osvježiti. A na mnogim rutama sigurno ćete pronaći i bezbroj razloga za zaustavljanje i uživanje u prirodnim ljepotama. Bitno je samo prije puta malo istraživati na internetu i napraviti barem okvirni plan odakle ćete krenuti.

5. Šetnja povijesnim vremeplovom

Bicikl može biti odlično prijevozno sredstvo za obilazak muzeja, zanimljivih dvoraca, parkova, ili nekih sličnih povijesnih destinacija, jer nećete gubiti vrijeme za parkiranje, niti se kuhati u pregrijanom automobilu. S druge strane, možete istraživati doslovno s kartom nekog mjesta u ruci te obići sva mjesta povezana s nekim povijesnim događajem onako kako su ih prolazili veliki vojskovođe, umjetnici, sportaši i slično. Također, možete se zaustaviti gdje god vam odgovara, pa s takvih putovanja ponijeti kući baš predivne fotografije.

6. Krenite polako

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Ako dugo vremena niste vozili bicikl, ljetni odmor je idealno vrijeme da vratite kondiciju planiranjem kraćih obiteljskih izleta. Krenite s lakšim i kraćim rutama, uz zaustavljanje radi užine i konzumacije tekućine, kako biste povratili energiju. Zašto, na primjer, ne biste odbiciklirati do obližnjeg mjesta gdje ćete posjetiti feštu srdela, ili sajam zdrave hrane, ili do nekog lijepog vidikovca, s restoranom. Ako je riječ o mjestu koje ne poznajete, potražite informacije o kvalitetnim restoranima u turističkoj zajednici.

7. Uštedite novac

Da podsjetimo: Bicikl troši samo vašu energiju, odnosno nema troškova za gorivo. Umjesto da kupujete djetetu još jednu računalnu igricu za kompjuter, kako bi se imalo ime zabavljati tijekom odmora, ili toga da plaćate skupe sate u igraonicama, da biste imali malo vremena za sebe, isplanirajte piknik sa sendvičima koje ćete sami napraviti i otpedalirajte na neko ugodno mjesto. Ako se skupe dvije, tri obitelji, pa bude više djece, možete zaigrati 'nogač' ili im pokazati koliko ste nekad bili dobri u 'graničaru'.

8. Družite se s prijateljima

Foto: PIXSELL, REUTERS

Tijekom cijele godine razgovori s prijateljima najčešće završe na onome 'čujemo se', pa se nikad ne čujemo oko dogovora za druženje, nego eventualno zato što netko nekog treba.

Odmor je pravo vrijeme da to ispravimo. Zato, zvrcnite prijatelje koji ljetuju u vašoj blizini i dogovorite susret negdje između, tako da i vi i oni do toga mjesta možete doći na biciklima. To je dobra prilika za natjecanje, tako da onaj tko stigne prije plaća kavu, ili podiže šator, na primjer, ali i dobra prilika da razmijenite priču o tome što ste sve vidjeli na putu te da razmijenite fotografije.

9. Posvetite vrijeme sigurnosti

Izleti biciklom s djetetom od njegove najranije dobi dobra su prilika da potaknete dijete na više aktivnosti i povećavaju šanse da će ostati fizički i mentalno aktivno i u kasnijoj dobi, što odlično utječe na njegovo zdravlje. No, ne zaboravite mu usaditi naviku brige o sigurnosti na cesti te u prirodi.

Posjetite s djetetom neki biciklistički klub ili centar u kojem mogu provjeriti jesu li vam sjedala dobro prilagođena, dati savjet oko toga kako zaštititi ruke i koljena, te pomoći u izboru kacige, odnosno prsluka i svjetala za noćnu vožnju. Nabavite svu tu opremu i za sebe i pokažite djetetu primjerom, jer štitnici za ruke i koljena, a pogotovo kaciga, mogu značajno pridonijeti tome da šteta po zdravlje u slučaju pada s bicikla bude manja. I ne zaboravite provjeravati veličinu kacige kako dijete raste i mijenjati ju.

10. Upoznajte svoju okolicu

Foto: Marin Bukljaš

Možda ne idete na odmor na koji možete ponijeti bicikle, ili još nemate dovoljno kondicije da biste planirali biciklirati na odmoru, no to ne znači da bicikli trebaju ostati u garaži. Preostaju vam vikendi ili slobodna poslijepodneva, tijekom kojih možete istraživati okolicu mjesta u kojem živite. Iako ne zvuči uzbudljivo, budite sigurni da ćete i u najbližoj okolici pronaći mnogo neotkrivenih dragulja koje vrijedi vidjeti, a pored kojih najčešće samo prolazimo i ne osvrnuvši se.

To je, osim toga, dobra vježba za sigurno kretanje po cesti, i za vas i za vaše mališane, a usput možete upoznati i nove prijatelje. Dogovorite s djecom, na primjer, obilazak gradskih parkova biciklom. Neka se dijete poigra s klincima koje sretne, pa kasnije možete ucrtati te parkove u mapu grada koju ćete sami izraditi, te svakom parku dodijelite novog prijatelja kojeg je stekao.