Većina ljudi higijenu stavlja na prvo mjesto, no vrlo je lako zaboraviti na higijenu ostalih stvarčica, a kistovi za šminku sigurno su jedna od njih. No to je ujedno stvar koju nikako ne biste smjele zaboravljati, jer neodržavani kistovi mogu naštetiti licu.

Osim toga, održavanje pribora čistim produljuje i njegovo trajanje, što može biti posebno važno onima koji kupuju skuplje četke izrađene od kvalitetnih materijala.

Autorica portala Wellness Mama, Katie Wells, svojim je čitateljima podijelila nekoliko savjeta za održavanje kistova za šminkanje.

- Moje mišljenje je da učestalost čišćenja kistova prvenstveno ovisi o tome koliko se pribor često koristi i koliko se različitih proizvoda nanosi njime. Svoj pribor čistim svaki tjedan ili dva - napisala je Katie.

Također je otkrila svoj jednostavni recept za prirodno sredstvo za čišćenje kistova, u koje stavlja šalicu i pol destilirane vode, 2 žlice votke, 2 žličice tvrdog sapuna, 20 kapi eteričnog ulja čajevca, te malo bademova ulja ako je riječ o kistovima s prirodnim vlaknima.

Sastojke dobro pomiješa, a kad čisti kistove, ulije manju količinu u zdjelicu te uroni kistiće i njima radi pokrete kao da boji zid. Nakon toga ih dobro ispere u tekućoj vodi i pusti da se osuše.

Pazite koji proizvod birate

Netko za čišćenje kistova koristi sapun i vodu, a netko sredstva za čišćenje na bazi alkohola. Smatram da sapun ne može do kraja odstraniti sve nečistoće, a mnoga sredstva na bazi alkohola djeluju toksično, kaže Katie.