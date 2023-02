Sami ste na Valentinovo? Evo 23 načina na koja se možete sjajno provesti i ako ste bez partnera

Ne treba vam datum za proslavu ovog praznika, 14. veljače znači biti bombardiran crvenim srcima, ružičastim cvijećem i ispisanim elegantnim frazama kamo god pogledaš.

Za neke, kako samce tako i one u vezi, Valentinovo je dosadna i nepotrebna komercijalna proslava. No za one koji nisu u vezi i nisu baš sretni zbog toga, to može biti više poput sipanja soli na ranu. Srećom, ne mora biti tako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako masaža za par možda nije na popisu, ipak možete planirati provod 14. veljače. Zapravo, Valentinovo može biti sjajna prilika da se prepustite zabavnim aktivnostima, bilo da se radi o samostalnoj večeri ili brizi o sebi.

Samo zato što nemate dragu osobu ne znači da ne možete obilježiti ovaj praznik s malo ljubavi prema sebi.

Niste sigurni što učiniti?

Evo 23 fantastične aktivnosti koje možete isprobati kada ste slobodni na Dan zaljubljenih.

1. Idi u kino

Odlazak u kino bez pratnje nedvojbeno može biti dobro iskustvo, bolje od odlaska s nekim drugim. Nabavite kartu za novi film koji ste jedva čekali vidjeti, uzmite si malo kokica i slatkiša i izađite sa samim sobom.

2. Organizirajte večeru samo za samce

Provođenje vremena s prijateljima velika je proslava ljubavi koja ne uključuje romantiku. Pozovite sve svoje omiljene samce, skuhajte nevjerojatnu večeru i nazdravite svojoj neovisnosti.

3. Uživajte u tretmanu ljepote

Dobar izgled i dobar osjećaj idu ruku pod ruku. Razmazite se šišanjem, feniranjem, manikurom ili masažom.

Foto: Dreamstime

POGLEDAJTE VIDEO S LEOM JUREŠIĆEM: 'NEKI ULETI SU DOSTA SIMPATIČNI'

4. Izađi iz grada

Planirajte vikend bijeg za Valentinovo s prijateljem ili članom obitelji ili idite sami. Posjetite neko novo mjesto ili otputujte na omiljeno odredište gdje možete uživati u nostalgiji.

5. Pripremite romantičnu večeru za svoje roditelje

Ima li boljeg načina da proslavite ljubav od kvalitetnog provođenja vremena sa svojim roditeljima... Neka se odreknu večere vani i umjesto toga kuhajte za njih. Postavite stol, zapalite svijeće i otvorite bocu dobrog vina.

6. Jedite u svom omiljenom restoranu

Samostalne večere vani su podcijenjene. Ne samo da možete naručiti što god želite, nego ne morate ni s kim razgovarati i možete se usredotočiti na ukusnu hranu. Rezervirajte stol za jednu osobu u svom omiljenom restoranu ili sjednite u bar i ne zaboravite završiti noć ukusnim desertom.

7. Otiđite na trening

Ako ste oduvijek namjeravali otići na trening u nekom cool studiju za vježbanje u blizini, sada je pravo vrijeme. Nakon što ste iskoristili emocionalne dobrobiti tjelovježbe, zasladite se smoothiejem.

Foto: Dreamstime

8. Ispecite tortu od čokolade

Napravite omiljeni desert i nemojte se osjećati kao da ga morate dijeliti s bilo kim. Odaberite neki malo napredniji recept i budite ponosni na sebe kada vam uspije.

9. Isprobajte novi recept

Ako imate hrpu pohranjenih recepata ili favorite koje ste namjeravali isprobati, Valentinovo je savršena prilika da zgrabite sastojke i skuhate ukusnu večeru za jednu osobu.

10. Ostanite kod kuće i ugodite sebi

Neka to bude dan pun aktivnosti posvećenih rutini njege i brige o sebi koji će vas ostaviti pomlađenim i osvježenim. Priuštite si dugu kupku, stavite masku za lice ili si priredite manikuru.

11. Rezervirajte masažu za par

Tko je rekao da vam treba partner za dobru masažu ili njegu lica za par... Povedite najboljeg prijatelja ili člana obitelji i doživite ultimativno opuštanje.

12. Uhvatite korak s Carrie Bradshaw

Ne postoji ništa poput mudrosti Carrie Bradshaw da biste se osjećali manje depresivno zbog spojeva. Naručite pizzu iz omiljene pizzerije, napravite si koktel i uživajte u 'Seks i gradu', koji slavi slobodne žene posvuda.

Foto: BrightSide/Screenshot

13. Posjetite omiljeni bar

Velika je vjerojatnost je da će lokalni bar u koji odete nakon posla biti pun samaca. Naručite piće i započnite razgovor s barmenom ili drugim gostom. Ili jednostavno ponesite knjigu i uživajte u vremenu za sebe.

14. Isplanirajte spoj s najboljim prijateljem

Ljubav prema najboljem prijatelju je nešto za slavlje. Dotjerajte se, idite u otmjeni restoran i naručite poseban jelovnik za Valentinovo s vinskim kombinacijama.

15. Učinite nešto lijepo za nekoga

Odaberite nekoga tko je stariji od vas, poput bake i djeda, starijeg susjeda... Pošaljite im buket ruža sa slatkom čestitkom.

Foto: Dreamstime

16. Istražite novo susjedstvo

Zaputite se u dio grada koji vam nije previše poznat. Prošećite gore-dolje ulicama, uzmite cappuccino u modernom kafiću i razgledajte police u elegantnom butiku.

17. Gledajte omiljeni sportski događaj

Ako je u tijeku velika utakmica, idite u sportski bar i pogledajte je. Okupite grupu prijatelja i navijajte za svoj omiljeni tim dok pijuckate pivo i jedete masnu hranu iz puba.

18. Izbjegavajte društvene medije

Neka ovaj dan bude dan bez telefona. Uhođenje bivšeg na društvenim mrežama da biste vidjeli kako slavi sa svojim novim partnerom neće vas učiniti sretnim ili samouvjerenim, a niti sve fotografije sretnih parova koje vas zatrpaju.

19. Ponudite čuvanje djece

Čuvajte svoje nećake ili prijateljevu djecu kako bi njihovi roditelji mogli izlaziti. Naručite pizzu, zabavljajte se s mališanima, gledajte crtiće i napravite kolačiće.

20. Kupite si cvijeće

Počastite se prekrasnim cvjetnim aranžmanom ili ponesite kući odabrani asortiman i probudite svog unutarnjeg cvjećara na izradu prekrasnih buketa. Njima ukrasite dom i uživajte u slatkom mirisu.

Foto: Dreamstime

21. Dobro se nasmijte

Stand-up komedije često su pune odličnog humora, a smijeh je jedan od najboljih načina za podizanje raspoloženja. Ako vam se ne izlazi, pogledajte jedan od najnovijih specijala na TV-u.

22. Razmazite se lijepim komadom nakita

Jeste li bacili oko na neke nove dodatke, poput skupog para naušnica, prstena ili narukvice, ali niste mogli opravdati njihovu kupnju - pa evo prilike.

23. Voli sebe!

Radite sve što vas čini sretnima! I podsjetite se da ste vrijedni ljubavi, donosi Brides.

POGLEDAJTE 'SPOJ NA SLIJEPO': 'MOŽDA SE NAĐEMO U NEKOJ SFERI'

Najčitaniji članci