Samo 8% ljudi može se izliječiti od hepatitisa B, a od HIV-A se dosada izliječilo tek njih šestero

Bivši nogometaš Ivan Gudelj 36 godina se borio protiv hepatitisa B, a nedavno je objavio kako je konačno pobijedio bolest te je danas potpuno zdrav. Nazvao je to Božjim čudom, no stručnjaci tvrde da sličan scenarij može doživjeti oko osam posto ljudi sa kroničnim oblikom bolesti te da, iako rijetko, izlječenje nije nemoguće. Pritom, to nije jedina infekcija kod koje je moguće postići pobjedu nad virusom.