Samo bivanje u šumi čini tijelo zdravim i budi ljudska osjetila

Boravak u šumi je više od šetnje. U Japanu mi to zovemo ‘shinrin-yoku’, a doslovan prijevod je kupanje u prirodi, kaže dr. Qing Li, imunolog u bolnici Nippon Medical School u Tokiju u Japanu.

On je svjetski stručnjak za šumsku medicinu i autor knjige 'Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness'. Bavi se istraživanjem dobrobiti šumskog okoliša na ljudsko zdravlje.

- U svojim dugogodišnjim istraživanjima otkrio sam da boravak u šumi pomaže u snižavanju krvnog tlaka, smanjuje stres, podiže raspoloženje, povećava sposobnost pažnje - kaže te dodaje da se razina energije podiže, san je kvalitetniji, a imunološki sustav jači. To nije vježbanje, planinarenje ili trčanje.

To je jednostavno bivanje u prirodi, povezivanje s njom putem svih osjetila: vida, sluha, okusa, mirisa i dodira. U šumi osjećamo miris cvijeća, kušamo svjež zrak i plodove, gledamo boje, čujemo šuštanje krošnji i pjev ptica te osjećamo vjetar na koži.

