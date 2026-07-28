Samo uništavate okus: Voće i povrće koje ne treba u hladnjak

RAJČICE. Rajčice je najbolje čuvati na kuhinjskom pultu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Niske temperature mogu oslabiti njihovu bogatu aromu i promijeniti teksturu pa rajčice postaju brašnaste i manje sočne. Posebno je važno izvan hladnjaka ostaviti rajčice koje još nisu potpuno dozrele. Kada su sasvim zrele i ne planirate ih brzo pojesti, možete ih nakratko spremiti u hladnjak, ali ih prije posluživanja ostavite neko vrijeme na sobnoj temperaturi kako bi im se djelomično vratio okus. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA