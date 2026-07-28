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DOBRO JE ZNATI

Samo uništavate okus: Voće i povrće koje ne treba u hladnjak

Hladnjak je nezaobilazan za čuvanje mnogih namirnica, no nije svako voće i povrće dobro odmah spremiti na hladno. Niskim temperaturama i vlagom nekim proizvodima možemo narušiti okus, miris i teksturu. Određene namirnice trebale bi najprije dozreti na sobnoj temperaturi, dok se druge najbolje čuvaju u suhoj i prozračnoj smočnici. Važno je i razlikovati cijele, neoštećene plodove od već narezanih namirnica koje uglavnom treba spremiti u hladnjak
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Dreamstime
U nastavku donosimo devet vrsta voća i povrća kojima hladnjak nije uvijek najbolji izbor. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku donosimo devet vrsta voća i povrća kojima hladnjak nije uvijek najbolji izbor. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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