Samo uništavate okus: Voće i povrće koje ne treba u hladnjak

Hladnjak je nezaobilazan za čuvanje mnogih namirnica, no nije svako voće i povrće dobro odmah spremiti na hladno. Niskim temperaturama i vlagom nekim proizvodima možemo narušiti okus, miris i teksturu. Određene namirnice trebale bi najprije dozreti na sobnoj temperaturi, dok se druge najbolje čuvaju u suhoj i prozračnoj smočnici. Važno je i razlikovati cijele, neoštećene plodove od već narezanih namirnica koje uglavnom treba spremiti u hladnjak
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U nastavku donosimo devet vrsta voća i povrća kojima hladnjak nije uvijek najbolji izbor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo devet vrsta voća i povrća kojima hladnjak nije uvijek najbolji izbor.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
U nastavku donosimo devet vrsta voća i povrća kojima hladnjak nije uvijek najbolji izbor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAJČICE.
Rajčice je najbolje čuvati na kuhinjskom pultu, podalje od izravne sunčeve svjetlosti. Niske temperature mogu oslabiti njihovu bogatu aromu i promijeniti teksturu pa rajčice postaju brašnaste i manje sočne. Posebno je važno izvan hladnjaka ostaviti rajčice koje još nisu potpuno dozrele. Kada su sasvim zrele i ne planirate ih brzo pojesti, možete ih nakratko spremiti u hladnjak, ali ih prije posluživanja ostavite neko vrijeme na sobnoj temperaturi kako bi im se djelomično vratio okus.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
BANANE.
Banane je bolje ostaviti na sobnoj temperaturi jer hladnoća usporava ili prekida njihovo prirodno dozrijevanje. Kora u hladnjaku može brzo potamnjeti, iako plod iznutra još uvijek može biti jestiv. Držite ih u zdjeli za voće ili obješene na držaču, dalje od izravnog sunca. Ako postanu prezrele i premekane, možete ih iskoristiti za kruh od banana, smoothie ili palačinke.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
AVOKADO.
Tvrd i nezreo avokado treba ostaviti na kuhinjskom pultu kako bi pravilno dozrio. Stavljanje nezrelog avokada u hladnjak može znatno usporiti taj proces, zbog čega će dulje ostati tvrd i bez karakteristične kremaste teksture. Tek kada omekša, možete ga spremiti u hladnjak kako biste mu nakratko produljili trajnost. Narezani avokado obavezno držite na hladnom, po mogućnosti s košticom, a površinu možete premazati s malo limunova ili limetina soka kako bi sporije potamnjela.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
JABUKE.
Jabuke ne morate odmah spremati u hladnjak. Na sobnoj temperaturi mogu ostati približno jedan do dva tjedna, osobito ako ih čuvate na suhom mjestu, dalje od topline i izravnog sunca. Želite li ih sačuvati znatno dulje, tada ih ipak premjestite u hladnjak. Redovito ih pregledavajte jer jedna oštećena ili trula jabuka može ubrzati propadanje ostalih plodova.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KOŠTIČAVO VOĆE.
Breskve, nektarine, šljive i drugo koštičavo voće najbolje je ostaviti na sobnoj temperaturi dok potpuno ne dozriju. Ako ih prerano stavite u hladnjak, hladnoća može usporiti dozrijevanje te negativno utjecati na njihovu slatkoću, sočnost i teksturu. Plodove položite u jednom sloju i povremeno provjeravajte koliko su omekšali. Kada postanu zreli, možete ih kratko držati u hladnjaku kako biste spriječili prebrzo propadanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KRUMPIR I BATAT.
Krumpir i batat najbolje je čuvati na hladnom, tamnom, suhom i dobro prozračenom mjestu, ali ne u hladnjaku. Na vrlo niskim temperaturama dio škroba u krumpiru može se pretvoriti u šećer, što utječe na njegov okus, boju tijekom pripreme i teksturu. Vlaga u hladnjaku može pogodovati i propadanju namirnice. Nemojte ih držati u zatvorenim plastičnim vrećicama, nego u papirnatoj vrećici, košari ili prozračnoj posudi.
| Foto: Dreamstime
LUK I ČEŠNJAK.
Cijele glavice luka i češnjaka trebale bi se čuvati u hladnoj, suhoj, tamnoj i prozračnoj smočnici. Vlaga u hladnjaku može ih omekšati te povećati mogućnost pojave plijesni i klijanja. Nemojte ih držati u nepropusnim plastičnim vrećicama jer im je potrebna cirkulacija zraka. Luk također držite odvojeno od krumpira jer plinovi i vlaga koje ispuštaju mogu ubrzati međusobno kvarenje. Oguljeni ili narezani luk i češnjak, za razliku od cijelih glavica, treba spremiti u zatvorenu posudu u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ZIMSKE TIKVE.
Butternut tikva, hokaido tikva i druge zimske sorte s čvrstom korom mogu se dugo čuvati izvan hladnjaka. Najbolje im odgovara hladno, suho i tamno mjesto s dobrom cirkulacijom zraka. Hladnjak može zauzeti mnogo prostora, ali i utjecati na teksturu i okus cijele tikve. Ipak, nakon što je prerežete, preostali dio treba dobro zamotati ili staviti u zatvorenu posudu te čuvati u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOSILJAK.
Svježi bosiljak osjetljiv je na niske temperature pa mu listovi u hladnjaku mogu brzo pocrnjeti, uvenuti i izgubiti aromu. Bolje ga je tretirati poput rezanog cvijeća: stabljike stavite u čašu s malo vode i držite na kuhinjskom pultu, podalje od izravnog sunca. Vodu povremeno promijenite, a listove nemojte prati sve dok ih ne budete koristili jer višak vlage ubrzava propadanje. Još je praktičnije držati malu biljku bosiljka u kuhinji kako biste uvijek imali svježe listove.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA