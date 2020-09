Šampon za suho pranje: Pravila za korištenje koje morate znati

<p>YouTube beauty blogerica<strong> Stephanie Nadia</strong> savjetuje kako birati i koristiti šampone za suho pranje. Kaže da, kao prvo, trebate paziti kakav šampon kupujete, jer kao i kod klasičnih šampona, i ovi za suho pranje razlikuju se po nekim detaljima, ovisno što od njega još želite - mogu biti za veći volumen, a takvi su dobri za tanku kosu, ima i onih koji su usklađeni sa bojom kose (tamnom, svjetlom...) kako se ne bi vidjeli tragovi nanošenja...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kada ste izabrali pravi za sebe, tada morate imati na umu važnost pravilnog nanošenja. Zapamtite da i u ovom slučaju vrijedi pravilo 'manje je više', jer ukoliko nanesete previše praha, kosa će izgledati lošije. </p><p>Sprejajte ga sa udaljenosti od nekih 15-ak centimetara i ne nanosite ga na cijele vlasi već više uz vlasište, i to tako da podižete pramen po pramen kose kako biste ga nanijeli svugdje ravnomjerno.</p><p>Potom kosu raščešljajte, a to je najbolje raditi širokom četkom. Nije loša ideja nanijeti šampon za suho pranje prije spavanja - ujutro će kosa izgledati čišće i bujnije. I važno je ne dirati kosu nakon nanošenja šampona jer na rukama ima prljavštine i masnoća pa će kosa ubrzo opet biti prljava i obješena.</p><p>Također, ovakav šampon nikada ne nanosite na mokru kosu i suzdržite se od pretjerano česte upotrebe. Šampon za suho pranje je kao prva pomoć za svježiji izgled kose, ne za konstantno korištenje jer može isušiti vlasište i stvoriti perut, posebno zimi, prenosi <a href="https://www.shape.com/lifestyle/beauty-style/hair-tricks-dry-shampoo-tips" target="_blank">shape.com</a>.</p><h2>Napravite domaći šampon za suho pranje</h2><p>Vrlo je jednostavno. Pripremite 60 g zobene kaše, koju je potrebno usitniti u mlincu za kavu, i 15 g soda bikarbone. Pomiješajte sastojke i nanosite na vlasište kada vam se kosa ne da prati, a želite je malo osvježiti.</p><p>Ovaj šampon za suho pranje pogodan je za normalnu i masnu kosu. Pospite malo po tjemenu, protrljajte, ostavite kratko pa se počešljajte.</p><h2>Koliko često prati kosu klasičnim šamponom?</h2><p><strong>Julian Farel</strong>, renomirani frizer iz New Yorka, tvrdi da će vam kosa biti manje masna smanjite li učestalost korištenja omiljenih šampona. </p><p>Naime, prečesto pranje kose može isušiti vlasište jer se s njega ispire sebum - masna supstanca koju proizvode žlijezde u koži, a čija uloga je čuvanje tjemena i kose od isušivanja.</p><p>- Šamponirate li kosu svaki dan, sa vašeg vlasišta će se ukloniti prirodna ulja, a to vodi suhoj i lomljivoj kosi. Preporučujem prati kosu jednom do dva puta tjedno, ne češće - savjetuje Farel.</p>