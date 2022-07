San o inovativnosti: Iz Plivine 'Prelogove škole' su izlazili vrhunski stručnjaci i patenti

U temeljima najveće farmaceutske kompanije u južnoj Europi, koji su 'udareni' davne 1921. godine, tinjala je ogromna želja da to ne bude samo tvornica koja će uspješno usvajati svjetske trendove u proizvodnji lijekova, nego da to bude tvornica koja će proizvodnju temeljiti na vlastitim resursima, znanju i istraživanju, kako bi bila konkurentna na svjetskom tržištu. Taj duh vjerojatno najuspješniju kompaniju u povijesti Hrvatske nije napustio ni do današnjih dana, kad posluje pod imenom Pliva Hrvatska d.o.o., kao dio Teva Pharmaceutical Industries.