Mjere obrane od zaraze koronavirusom donijele su mnoge promjene. Od povećanja vremena provedenog pred ekranima, što zbog praćenja nastave, što zbog veće količine slobodnog vremena, preko smanjenog kretanja, odnosno manje tjelesne aktivnosti, pa do utjecaja na neke prehrambene odabire. Nažalost, bojim se da će se ove promjene ogledati u uhranjenosti naše djece te da će rezultati sljedećeg kruga istraživanja koje planiramo provesti sljedeće godine biti lošiji od dosadašnjih, kaže prof. dr. sc. Sanja Musić-Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja i projekta Živjeti zdravo pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao voditeljica CroCOSI istraživanja, projekta u okviru Europske inicijative praćenja debljine u djece, nedavno je predstavila rezultate novog istraživanja o prekomjernoj masi i debljini kod djece. Iako podaci ukazuju na to da je generalno zaustavljen porast udjela djece s tim problemom, ističe kako ju zabrinjava to što je kod djevojčica iz grada Zagreba i Jadranske regije zabilježen velik porast udjela djece s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, na Jadranu čak za 6 posto.

- Također, iznenadilo me da su podaci o svakodnevnoj konzumaciji doručka još lošiji nego u prošlom krugu istraživanja i da čak 32 posto djece ne doručkuje svakodnevno. Nikako ne možemo biti zadovoljni ni s činjenicom da čak 37 posto djece pije sokove s dodanim šećerom više od 3 puta tjedno – kaže.

Zbunjuje porast prekomjerne tjelesne mase kod djevojčica, a živimo u vrijeme kad se upravo djevojčicama nameću trendovi koji promoviraju mršave pjevačice, glumice?

U dječaka i djevojčica je od 1980. prosječna tjelesna masa zapravo rasla podjednako. Dječaci od tada imaju 7,6 kg više, a djevojčice 7,5 kg. Debljina nam je, kao i kod odraslih muškaraca u odnosu na žene, veći problem kod dječaka nego kod djevojčica. U istraživanju u 2019. godini smo uočili promjenu trenda u odnosu na dosadašnja istraživanja. Naime, kod dječaka je zabilježen pad, a kod djevojčica rast od 2 posto, što je upola smanjilo razliku među njima, s 8 na 4 posto. Moguće je da se to dogodilo jer je kod dječaka već postignut mogući plato u prevalenciji prekomjerne tjelesne mase i debljine, a da ih djevojčice sada samo sustižu. Veliki uočeni rast kod djevojčica na Jadranu svakako također upućuje i na to da je mediteranska prehrana sada zapostavljena u sve djece, i u dječaka i u djevojčica. Puno smo govorili o debljini u dječaka u posljednje vrijeme, pa je moguće i da je to na neki način imalo utjecaja. Ali da, vrijeme je da ozbiljno počnemo proučavati i što se to dogodilo s našim djevojčicama.

U istraživanju iz 2015./2016. bili smo peti po prekomjernoj tjelesnoj masi djece među 38 zemalja, a ispred nas su bile mediteranske zemlje. Mediteranska prehrana nekada se smatrala zdravom?

Mediteranska prehrana je kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama europskog Mediterana, uslijed procesa vesternizacije, sve manje prisutna među djecom. Oni koji su sada najbliži mediteranskoj prehrani su Šveđani. Iz istraživanja je vidljivo da 80 posto djece u Hrvatskoj ne pojede povrće svaki dan, a dva od tri djeteta ne jedu voće svaki dan. To zabrinjava! Voće i povrće su jedan od temelja mediteranske prehrane i trebamo zajedno naći način kako djeci danas približiti iz naših krajeva poteklu mediteransku prehranu, koja je svjetski poznata i stručno priznata.

Godinama radite na promicanju zdravih navika u prehrani i kretanju, a neki trendovi se pogoršavaju. Što ne valja u javnozdravstvenoj politici ili provedbi tih programa?

Baš kao i u drugim europskim zemljama, promijenilo se naše okruženje i naš način života. U jednom uvodniku u Lancetu pisala je jedna zanimljiva misao, a to je da je porast debljine u današnje vrijeme zapravo normalan odgovor normalnih ljudi na nenormalno okruženje. Javnozdravstvene politike moraju biti u fokusu društva, a ova pandemija nam je pokazala da je to svakako moguće. U prevenciji debljine ima prostora za velik broj sektora - zdravstvo, obrazovanje, promet, lokalne zajednice, IT sektor, prehrambena industrija, oglašavanje...

Svaki od tih sektora trebao bi se tu prepoznati i redovito procjenjivati na koji način svaki njegov proizvod, politika ili projekt utječe na zdravlje ljudi i prevalenciju debljine. Kao što sam nedavno najavila predstavnicima IT sektora na Bug Future Show-u, predlažem da se uvede redovita Procjena učinka na debljinu (PUD).

Zašto toliko djece ne doručkuje svaki dan i kako to promijeniti?

Činjenica da prema podacima iz 2019. godine čak svako treće dijete ne doručkuje svakodnevno, što je 9 posto manje djece koja svakodnevno doručkuju u usporedbi sa 2015. godinom zabrinjava i mene, ali trenutno stvarno ne znam razloge. Ono čega sam svjesna je da prošlogodišnju inicijativu Tjedna školskog doručka treba dodatno osnažiti, jer nam je, uz značajan porast konzumacije zaslađenih napitaka, to jedan od dva najveća prehrambena problema. Prošle godine smo po prvi puta proslavili nacionalni Tjedan školskog doručka. Kažem proslavili jer je upravo to bila njegova namjena, slaviti činjenicu da se u školama poslužuju doručci i pokazati koliko cijenimo svakodnevni trud i napor školskih kuhara i kuharica koji u različitim uvjetima svakog dana pripremaju stotine doručaka za našu djecu.

Škole su ovu pozitivnu kampanju jako dobro prihvatile, preko 50 škola priključilo se našem školskom izazovu i organizirali su raznolike aktivnosti za promicanje doručka. Naravno da tjedan dana promocije nije dovoljno, ali su ovakve inicijative važne za stvaranje pozitivnog odnosa prema hrani. U ovoj godini plan nam je ponovo kroz zabavne i interaktivne aktivnosti promicati važnost zajedničkog školskog doručka, a koje će to točno biti aktivnosti saznat ćete na vrijeme na web stranici i društvenim mrežama projekta Živjeti zdravo. Nadam se samo da će nam ove godine zdravstvena situacija dozvoliti i neka druženja uživo.

Nakon što ste predstavili istraživanje, u komentarima ispod teksta na portalu 24 sata, mnogi su komentirali kako bi se djeca hranila zdravo da život u Hrvatskoj nije tako skup. Imate li protuargumenata?

Je li skuplje popiti čašu zdravstveno ispravne vode iz slavine ili kupiti zaslađeni sok? Je li skuplje kupiti 4 jabuke ili 4 krafne? Je li skuplje kupiti kilogram srdela ili pizzu? Pravilna prehrana je umjerena, uravnotežena, raznovrsna i sezonska. Ona svakako uključuje određeno planiranje i promišljanje o obrocima, ali vjerujem da je to vrijedno uloga u zdravlje.

Koje ste još programe u prevenciji prekomjerne tjelesne mase proteklih godina pokrenuli?

U sklopu projekta Živjeti zdravo sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pokrenuli smo brojne intervencije. U sektor školstva donirat ćemo 1000 poligona za tjelesnu aktivnost školske djece područnim školama koje nemaju školsku dvoranu i prijavile su se na naš poziv. U matične škole bez dvorane već smo dostavili 120 ovakvih poligona.

Ove jeseni smo svim školama dostavili edukativne brošure o zdravim stilovima života i plakate za svakodnevno desetominutno tjelesno vježbanje. Što se tiče prehrane, svaki mjesec svim školama šaljemo preporučene jelovnike koji sadrže sezonske namirnice i usklađeni su s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

Uz školstvo, surađujemo i s lokalnim zajednicama. Brojna istraživanja dokazuju da su osobe koje stanuju u zajednicama s većim brojem hodačkih staza i parkova tjelesno aktivnije u odnosu na one koje žive u zajednicama s manje takvih mogućnosti. Tako kroz aktivnost Hodanjem do zdravlja potičemo redovito hodanje kao najdostupniju tjelesnu aktivnost. U svim županijama redovito organiziramo stručno vođenu aktivnost hodanja i to subotom u 10 sati na nacionalnoj razini.

Isto tako, kako bismo vratili djecu i ostale članove zajednice u parkove provodimo aktivnost Volonteri u parku. Tako jednom mjesečno, druge subote u mjesecu u 10 sati organiziramo aktivnosti u parkovima u svim županijama. Kako bi potaknuli građane na samostalno redovito hodanje te tjelesnu aktivnost, a boravak na otvorenom učinili još zanimljivijim i aktivnijim, u sve županije smo dostavili set opreme za uređenje hodačkih staza i set opreme za uređenje parkova. Sva događanja najavljena su na mrežnim stranicama Živjeti zdravo.

Surađujemo i s industrijom, na način da namirnicama koje zadovoljavaju kriterije za pravilnu prehranu, dodjeljujemo jamstveni žig Živjeti zdravo. Na taj način informiramo potrošače o zdravim namirnicama, ali i djelujemo na proizvođače hrane, kako bi reformulirali svoje proizvode da sadrže manje soli, šećera i masnoća. Uz sve navedeno surađujemo i s poslodavcima, odnosno tvrtkama kojima za promicanje zdravlja na radnom mjestu dodjeljujemo naslov Tvrtka prijatelj zdravlja.

Kažete da je edukacija jedan od ključnih načina da se stvari mijenjaju, no na 35 posto djece s debljinom imamo samo 14 posto roditelja koji shvaćaju da njihovo dijete ima problem s tjelesnom masom. Sami upozoravate da su liječnici obiteljske medicine prijavili jedva 0,3 posto djece s dijagnozom E65 i E66 koje označavaju taj problem - kako to objašnjavate?

Već sam napomenula da u prevenciji debljine ima prostora za sve. Tako ima prostora i za partnerstva s roditeljima i liječnicima. U radu s roditeljima, osim neophodne edukacije o zdravim stilovima života važno je, kao što sam već i istaknula, utjecati na promjene u okruženjima odnosno omogućiti im da to što ih poučavamo i provode. Samo osvještavanje problema u roditelja nije dovoljno. Što se tiče liječnika obiteljske medicine, mislim da je ključ u povećanju kvalitetne komunikacije s pacijentima o njihovoj tjelesnoj masi na poticajan i nestigmatizirajuć način. Važno je da liječnici nemaju predrasude o osobama s debljinom kao ni zadršku u razgovoru o tom problemu te da cijeli proces liječenja, koji je u slučaju osoba s problemom debljine često dugotrajan, provode u partnerstvu s pacijentom, uz podršku, redovito praćenje i jasne kratkoročne ciljeve.

Ne bi li djeca kod koje je registrirana debljina trebala biti obuhvaćena nekim ozbiljnim programom liječenja, kroz suradnju liječnika, nutricionista, trenera…?

Kako bismo radili na prevenciji problema debljine u djece na nestigmatizirajuć način, važno je da se djecu s ovim problemom ne izdvaja iz društva niti na bilo koji način posebno ne ističe problem koji želimo ukloniti, a istovremeno pruža podrška obitelji kako bi isti što učinkovitije riješili. Baš zato djelujemo na okruženja u kojima djeca žive kako bi održali zdravu tjelesnu masu prije nego problem dosegne razmjere koje zahtijevaju medicinsku intervenciju. Mnogo stručnjaka uključeno je u poticanje zdravog rasta i razvoja djece. Liječnici pedijatri, liječnici školske i obiteljske medicine, medicinske sestre od kojih bih izdvojila zdravstvene voditeljice u vrtićima, stručni suradnici u sustavu odgoja i obrazovanja i mnogi drugi… Svi ti ljudi prate rast i razvoj djece, u slučaju potrebe komuniciraju s roditeljima te usmjeravaju okruženja kako bi se u njima nudila pravilna, raznovrsna prehrana te kako bi djeca bila dovoljno tjelesno aktivna. Uz sve osobe koje redovito rade na zdravlju djece na razini sustava u kojima ona provode većinu svog vremena, i mi u javnom zdravstvu nudimo dodatnu podršku obiteljima i zajednicama kroz brojne specifične inicijative i intervencije od kojih sam neke već prije spomenula.

Je li vrijeme da se u škole vrati Domaćinstvo, odnosno da se dio nastave posveti zdravim prehrambenim i životnim navikama? Nisam primijetila da istraživanje govori nešto o tome uče li djeca doma nešto o zdravim namirnicama, o kuhanju...

Zgodna ideja. Sama sam imala predmet domaćinstvo u školi i mogu reći da sam naučila samo dobre i korisne vještine. Mislim da kad bi djecu, jednoobrazno i djevojčice i dječake, naučili da samostalno pripreme neko jednostavno jelo i neke druge korisne vještine, možda bismo i smanjili potrebu za posezanjem za najbržim prehrambenim rješenjima, poput odlaska u pekare ili trgovine brzom hranom umjesto kuhanog obroka.