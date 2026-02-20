Sanja Musić Milanović: Svako treće dijete je pretilo, a svaka treća reklama je za slatkiše

Svako treće dijete prekomjerne je tjelesne mase, a istodobno je svaka treća reklama na putu do škole posvećena bezalkoholnim pićima ili slatkišima, upozorili su u petak iz HZJZ-a predstavljajući prvo nacionalno istraživanje o oglašavanju hrane i pića u blizini osnovnih škola.

Istraživanje oglašavanja i marketinškog komuniciranja hrane i pića u blizini osnovnih škola u Hrvatskoj, provedeno kao presječno terensko istraživanje u skladu s metodologijom europske zajedničke akcije Best ReMap i u suradnji s UNICEF-om, pokazalo je da su oglasi za hranu i bezalkoholna pića najzastupljenija vrsta oglašavanja u blizini škola te čine 38,3 posto svih zabilježenih oglasa.

Među oglasima za hranu i pića, 28,3 posto odnosi se na bezalkoholna pića, a 20,5 posto na slatke proizvode. Gotovo svaki treći oglas (29,1 posto) promovira proizvode s visokim udjelom masti, zasićenih masti, šećera i/ili soli, dok više od polovice oglasa (52,4 posto) nije usklađeno s kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije za oglašavanje djeci.

Prema podacima Europske inicijative praćenja debljine u djece, oko 36 posto djece u dobi od osam do devet godina u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu.

Musić Milanović: Multisektorsko djelovanje i stvaranje okruženja za zdravije izbore

Zagreb: Predstavljanje istraživanja HZJZ i UNICEF o pravilnoj prehrani djece | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Debljina je normalan odgovor pojedinca na jedno abnormalno, obesogeno okruženje - poručila je voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a Sanja Musić Milanović. Naglasila je kako je podudarnost između udjela djece s viškom kilograma i udjela oglasa za nezdravu hranu iznimno indikativna.

- Ne mogu govoriti o uzročno-posljedičnoj povezanosti, ali teško je ignorirati činjenicu da gotovo svako treće dijete ima višak kilograma, dok je svaka treća reklama na putu do škole za bezalkoholna pića ili slatkiše - rekla je, pozvavši na multisektorsko djelovanje i stvaranje okruženja koje potiče zdravije izbore.

Maja Lang Morović iz HZJZ-a istaknula je da je cilj istraživanja bio sagledati vanjsko oglašavanje u blizini škola, uz digitalno okruženje o kojem se češće govori.

- Djeca vjeruju oglasima i ne propitkuju ih, zbog čega prehrambene izbore često donose u skladu s onim što vide. To ne vrijedi samo za djecu, i odrasli su vrlo skloni utjecaju takvih poruka - rekla je.

Zagreb: Predstavljanje istraživanja HZJZ i UNICEF o pravilnoj prehrani djece | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Liječnica i specijalizantica javnog zdravstva Lucija Sironić ocijenila je da rezultati pokazuju prostor za unapređenje regulacije marketinga hrane i pića, kako u blizini škola, tako i u digitalnim i elektroničkim medijima, istaknuvši da rezultati "ne bi smjeli ostati samo dio publikacije, nego potaknuti konkretne mjere".

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Luisa Brumana upozorila je da dječja debljina ima posljedice ne samo na tjelesno, nego i na mentalno zdravlje i uspjeh u školi. "Međunarodna istraživanja jasno pokazuju da ono što djeca vide u svom okruženju snažno utječe na njihove prehrambene navike. Regulacija marketinga hrane i pića, osobito prema djeci, dio je rješenja", poručila je.

Među preporukama istraživanja navodi se uvođenje jasnog regulatornog okvira za oglašavanje hrane i bezalkoholnih pića usmjerenog djeci, reguliranje vanjskog oglašavanja u blizini škola te uspostava sustava praćenja marketinških komunikacija.