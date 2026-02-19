Šok fotka Ervina iz Big Brothera potaknula rasprave, a stručnjaci tvrde: To ne može biti zdravo!

Prije jedanaest godina, kada je ušao u regionalni Big Brother, Ervin Mujaković bio je u odličnoj formi. Vidjelo se njegovo tijelo isklesano u fitnesu preko uskih majica koje je nosio pred ekranima. Danas kaže da se, unatoč tome što ima puno više kilograma nego tada, odlično osjeća u svom tijelu. Doduše, gotovo je neprepoznatljiv, no to sve pripisuje jakom treningu. U međuvremenu je, prije četiri godine, u bolnici završio nepokretan, zbog ozljede u teretani, pa je razlog dobivanja na masi i podulja stanka od treninga, ali i blokade koje prima zbog diskus hernije. No kaže da je, osim toga, zdravlje dobro.

