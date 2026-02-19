Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
'DOBRO SE OSJEĆA' PLUS+

Šok fotka Ervina iz Big Brothera potaknula rasprave, a stručnjaci tvrde: To ne može biti zdravo!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 3 min
Šok fotka Ervina iz Big Brothera potaknula rasprave, a stručnjaci tvrde: To ne može biti zdravo!
Foto: Instagram

Mišićna masa koju je natukao, smatraju stručnjaci, nije samo rezultat treninga i unosa velikog broja kalorija. Težina je pretjerana vježbao on ili ne, i zbog toga mu prijete mnoge komplikacije

Admiral

Prije jedanaest godina, kada je ušao u regionalni Big Brother, Ervin Mujaković bio je u odličnoj formi. Vidjelo se njegovo tijelo isklesano u fitnesu preko uskih majica koje je nosio pred ekranima. Danas kaže da se, unatoč tome što ima puno više kilograma nego tada, odlično osjeća u svom tijelu. Doduše, gotovo je neprepoznatljiv, no to sve pripisuje jakom treningu. U međuvremenu je, prije četiri godine, u bolnici završio nepokretan, zbog ozljede u teretani, pa je razlog dobivanja na masi i podulja stanka od treninga, ali i blokade koje prima zbog diskus hernije. No kaže da je, osim toga, zdravlje dobro. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh
UŽASNO LJUBOMORNI

Zavist im je u krvi: Ovi znakovi Zodijaka ne vole tuđi uspjeh

Neki ljudi jednostavno ne mogu sakriti ljubomoru – čak i kada se pretvaraju da im je drago zbog tuđeg uspjeha, njihove oči govore drugačije
FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'
NEKIMA JE PREBUJNA

FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'

Unatoč odbijanjima od strane brojnih modnih agencija zbog njezinih oblina, odlučila je pretvoriti svoje obline u zaštitni znak, što ju je učinilo prepoznatljivom na društvenim mrežama
Dnevni horoskop za četvrtak 19. veljače: Ovan je mudar, a Rak obnavlja porušene mostove
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za četvrtak 19. veljače: Ovan je mudar, a Rak obnavlja porušene mostove

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 19. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026