Sanjaju o modnoj pisti: 'Naivne mlade djevojke vjeruju svima...' Na društvenim mrežama svakodnevno se pojavljuju cure željne pažnje, nadajući se da će postati modne zvijezde. Često, zapravo, nemaju pojma u što se upuštaju. Ovdje su roditelji i obitelj ključni, tvrde naši agenti

Vogue je nedavno, na razini svoje izdavačke kuće Conde Nast, objavio novost – više neće angažirati modele mlađe od 18 godina. To znači promjenu za niz ljepotica, među ostalima i za kćer Cindy Crawford, 17-godišnju Kaiu Gerber, koja već nekoliko sezona vlada svjetskom modnom scenom. I dok traju revije u vodećim svjetskim modnim centrima, njihov je lifestyle opet u fokusu medija. Radi dobrih, ali i loših stvari – svijet mode ima svoju tamnu stranu, a to su upravo problemi poput anoreksije, bulimije, iskorištavanja, droge... Jedan od najvećih skandala izbio je kad je nekolicina modela optužila kontroverznog direktora slavnog brenda American Apparel, Dova Charneyja, za učestalo seksualno iskorištavanje. Danas, u vrijeme #metoo pokreta, svijest o tome što se smije, a što ne smije te da cure imaju pravo naglas reći što misle i kako se osjećaju, svakako raste. S druge strane, svjedoci smo iznimne mršavosti na modnoj pisti, upravo radi pritiska okoline i svijeta koji samo na van djeluje jako glamurozno.

Ljepota je relativan pojam

Ovdje je riječ o vrlo mladim curama, neiskusnima i naivnima, koje često ozbiljno shvaćaju sve što im se govori. Osim toga, mnoge polažu nadu u – veliku zaradu, slavu i sve što ide uz to. Kako sve to utječe na same djevojke?

- Kad se mladim ljudima upućuje bilo kakva negativna kritika, treba biti pažljiv. U toj dobi su mladi više usmjereni na vanjske karakteristike koje ih određuju. To su formativne godine u kojima mladi ljudi na temelju povratnih informacija iz okoline stvaraju sliku o sebi. Ako su dovoljno puta čule da su glupe i da ne vrijede, one će u to povjerovati. Ako su dovoljan broj puta čuli da su ružni i debeli, jednako tako će misliti to isto o sebi – ističe Maja Vučić, diplomirana psihologinja i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje za roditelje i djecu.

Iako je svijet relativno nedavno poludio za raznolikošću, te vidimo sve više plus size modela i onih raznih proporcija, činjenica je da je pritisak na savršen izgled i vitkost još uvijek snažan.

- Mladi ljudi ne shvaćaju da je pojam ljepote vrlo rastezljiv – nastavlja Maja - i da je svatko na svijetu nekome najljepši. U manekenstvu i, na primjer, baletu, stvari mogu biti puno kompliciranije nego u ostalim aktivnostima. Čak i ako djevojčica ima sve predispozicije za takvu aktivnost, na primjer visinu i građu tijela, to ne mora značiti da će biti uspješna. Ako im nitko ništa ne kaže, one će uspoređivanjem sebe s onima koji su uspješni donositi zaključke koji im mogu značajno narušiti sliku o sebi! Kako se u manekenstvu već godinama podržavaju ekstremno mršavi modeli, one djevojčice koje su vitke i visoke mogu za sebe pomisliti da su debele, jer i same vide da su "deblje" od ovih uspješnijih koje su pak neprirodno mršave - zaključila je.

Uloga roditelja je najvažnija

U svemu tome bi ključnu ulogu trebali odigrati roditelji i agenti iz modne industrije, uvjerena je Maja.

- Roditelji bi s jedne strane trebali biti tampon zona u prenošenju informacija djetetu, a agenti bi pak s druge strane trebali razgovarati s roditeljima i utjecati na modnu industriju da se promijene pravila igre i da poželjne manekenke budu one koje ne izgledaju anoreksično. S druge strane, treba cure pustiti da si budu lijepe, da se nauče lijepo držati i hodati, a što će one kasnije postati, to će sam slijed događaja pokazati. Djeca sama vrlo brzo prepoznaju gdje postižu dobre rezultate i u takvim se aktivnostima zadržavaju. Ne moramo ih mi odrasli "zakucavati" dok se još razvijaju i šire svoja krila. Osim toga, puno je lakše hodati kroz život ako o sebi misliš da si vrijedan, pametan i lijep tada je svaka staza lakša za prijeći - kaže Maja.

Naravno, situacija je na našem tržištu u skladu sa svjetskom, Hrvatice mlađe od 18 godina putuju svijetom i već se naveliko bave manekenstvom. O temi smo popričali s našim agentima – Sayonom Bangourom iz Midikenna, Tihanom Harapin-Zalepugin iz Talia-modela, Suzy Josipović-Redžepagić iz agencije Suzy i Sandrom Vranješ iz Conora.

Kad putuju, manekenke potpisuju Europsko dopuštenje za maloljetnike

Sayon je jedan od najiskusnijih na ovom području, jer Midikenn je u njegovoj obitelji već godinama.

Kako putuju i gdje stanuju cure mlađe od 18 godina?

- Kod nas je sve u dogovoru s roditeljima. Čak sa stranim agencijama možemo dogovoriti da s manekenkom putuju i njezini roditelji. U slučaju da djevojka putuje sama ili s nama, tražimo da potpišu naš ugovor i dokument Europsko dopuštenje za maloljetnike. Modeli najčešće žive u models apartmanima koje im osigurava strana modna agencija u dogovoru s nama. Također, dobivaju džeparac i putne troškove. O njima brine strana agencija koja ih zastupa, a mi smo tu da nadziremo - objasnio je.

Sayon smatra pozitivnim pravilo Voguea, no kod nas nema modne udruge koja bi regulirala takve stvari, štitila interese modela i agencije, upozorio je agent.

Kako komentira izazove i potencijalne opasnosti?

- Izazova ima svugdje, pa tako i kod nas u Hrvatskoj. Mi u Midikennu smatramo da treba jako puno razgovarati s modelima i roditeljima te ih dobro pripremiti prije samog puta. Naravno, puno ovisi i o njima samima, jesu li pozorno slušali i drže li se dogovora - kaže.

Brigu oko manekenke vodi agencija koja je zastupa

Osim agencije Midikenn, kod nas je najpopularnija Talia Model. Njezina vlasnica Tihana Harapin Zalepugin prava je majstorica na ovom području, kroz godine rada otkrila je mnogo ljepotica. Što se nje tiče, djevojke prvo moraju završiti srednju školu, tek onda ih šalje na inozemna tržišta.

- A ako scouti dolaze ovdje, onda im pokažem cure da znaju planirati, pratiti njihov razvoj i jednog ih dana pozvati u Milano, Pariz, London... Japan njeguje malo drugačiji pristup, oni osobno voze djevojke na casting i posao, briga traje gotovo 24 sata. Nažalost do Milana nemamo avionsku liniju, djevojke koriste bus ili vlak. U ostala mjesta odlaze avionom, gdje ih čeka službeno vozilo. Brigu oko modela vodi agencija koja ih poziva i zbog toga je vrlo važno da se nikako ne upuštaju u samostalne, na primjer neprovjerene Instagram kontakte. Mi imamo agencije s kojima stalno radimo, svi se uglavnom poznajemo i bez obzira što i oni znaju mijenjati matičnu agenciju, dobri odnosi se nastavljaju - objasnila je vlasnica 20-godišnje modne agencije.

- Evo, upravo sam nekoliko djevojaka poslala preko naše Vanje Rupene. Vanja je u Milanu, zajedno s bivšom pratiljom Branke Bebić (sada Krstulović) – Žaklinom Marin. One su već ostvarile svoje karijere kao modeli i sada su preuzele uloge bookera. One su pouzdane, brižne i poslovne, a takvih stranih imena na zapadnim tržištima imam mnogo. Što se tiče daljnjeg rada, mnogo toga ovisi o njoj samoj - kaže Tihana.

Modeling nije profesija za čitav život

– Sve skupa ovisi i o razgovoru koji obavimo prije puta, o odgoju, o njezinoj ambiciji i želji da se diskretno nametne u tom svijetu. Izazovi i takozvane opasnosti nisu ništa drugačije nego na domaćoj sceni gdje će, uz nagovor prijatelja, čak i prije posrnuti, nego negdje vani. Bitna je priprema i zbog toga inzistiram da prvo u Hrvatskoj nauči što je to uopće modeling, a onda krene van. Kad govorimo o zrelosti, ona se djelomično ne očituje kroz godine, neke ostanu djeca i s 25 godina, dok je druge zrelima učinio život već sa 16 godina - objašnjava Tihana.

- Trebaju znati da modeling nije profesionalni izbor za čitav život. U jednom trenutku morat će se posvetiti onome za što su se školovale. Stoga moraju, kad su mlade, pohvatati iskustva, uvidjeti razne mogućnosti. Moje pravilo je, 'sve u svoje vrijeme', a ne kada je prekasno. Na primjer, kad mi osoba s 35 godina kaže da se želi prijaviti u agenciju - jednostavno odbijem. Tu su sigurno u pitanju neke ranije donesene krive odluke, nečija ljubomora koja je kočila njezinu slobodu, prekasno pronalaženje ambicije na pogrešnom mjestu. Radije ću se baviti odgajanjem mladog bića, nego ispravljati životni tijek koji ide u krivom smjeru. Naravno, to je moj stav i ne mora biti pravilo - veli Tihana.

Konkurencija je velika, vani još veća

Stvoriti veliku manekensku karijeru definitivno je veliki izazov, ali istovremeno traži velika odricanja, ističe Sandra Vranješ, vlasnica Conor agencije koja uglavnom radi unutar granica Hrvatske te ne šalje cure van.

- S obzirom na to da smatram da djevojke mlađe od 18 godina nisu potpuno zrele, u potpunosti se slažem s odlukom kuće Conde Nast. Svijet modelinga nije naivan i bezopasan čak i za djevojke starije od 18 godina. Bez obzira na to koliko je neka djevojka samosvjesna te iz kakve obitelji dolazi, tu mislim na odgoj i vrijednosti koje obitelj njeguje, uvijek postoji određena vrsta rizika na koji djevojka ne može utjecati. Konkurencija je velika, a vani to još više dolazi do izražaja, ovaj je posao uvijek bio popularan, možda danas više nego ikad - rekla je.

- Osim fizičkih predispozicija, kao jednog od glavnih faktora, u ovom je poslu za uspjeh izuzetno važna radna disciplina. Kao jednu od opasnosti istaknula bih činjenicu da se u tom svijetu dosta ljudi s upitnim namjerama želi približiti modelima zbog njihovog izgleda. No uz dobru agenciju moguće je izbjeći takve neželjene situacije, kao i zaštititi se od potencijalnih drugih opasnosti. Situacija je takva ne samo za modele, već i za ostale mlade ljude, kao i djecu koja su zbog prisutnosti na društvenim mrežama na neki način postala dostupna svima. Istaknula bih da u cijeloj priči veliku ulogu imaju roditelji. Oni se prije svega moraju jako dobro informirati o agenciji kojoj će prepustiti zastupanje svojeg djeteta. Osim toga, moram priznati da sam apsolutni pobornik obrazovanja, s naglaskom na visoko obrazovanje, te ga stavljam u prvi plan – zaključuje Sandra.

Mlade djevojke često vjeruju – svima!

One koje putuju s roditeljima su sretne, one koje su same, jadne ne znaju gdje se nalaze. Žive s nekoliko manekenki u stanu... same se brinu za sebe, što će i gdje jesti, moraju kuhati, čistiti, a da ne govorim o financijama, obavezama i poslovanju općenito, komentira Suzy Josipović Redžepagić, vlasnica agencije Suzy, još jedna naša modna agentica koja ima niz godina iskustva na ovom području.

- Naivne i neiskusne, vjeruju svima. Zato se i događaju svakakve stvari... Osim toga, one time propuštaju normalnu školu, druženje i prirodno odrastanje. Smatram da im taj dio uvijek kasnije nedostaje - kaže.

Ambicioznim roditeljima uvijek ističe – čekajte, nema žurbe, ima vremena. Cure u toj dobi definitivno nisu dovoljno zrele za te izazove koje im manekenstvo pruža.

Zaključujemo fokusom na roditelje koji su svjesni mogućnosti, rizika i opasnosti.

Lifestyle manekenki Maja Vučić je usporedila s onima iz svijeta baleta:

- Često se čuje kako neki od pedagoga pred djecom komentiraju koliko su netalentirani i predebeli za balerine. Roditelji čuju takve informacije i njihov je zadatak da prenesu to djetetu na način koji mu neće narušiti sliku o sebi. Nije poanta da svojoj djeci govorimo kako su geniji u svemu, a realno nisu. Ni to nije dobro. Trebamo ih uvijek hvaliti i podržavati u onim stvarima koje rade dobro i u kojima postižu uspješne rezultate. Također, treba naglasiti da su oni u tome dobri, dok neka druga djeca nisu, kao što ta druga djeca mogu biti izvrsni u nekom području u kojima naša djeca neće postizati dobre rezultate. Pustimo djecu da budu djeca i da uživaju u aktivnostima koje vole. Ne mora svako dijete koje ide u muzičku školu biti muzičar. Tako je i u manekenstvu.

