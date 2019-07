Sarkastično objasnila na koji način muškarci traže ljubav

Većina ljudi, nakon neuspješne potrage za srodnom dušom posegne za otvaranjem profila na društvenim mrežama pomoću kojih nastavljaju potragu za idealnim partnerom u nadi da će ga stvarno i pronaći.

Zato je Gina Divittorio, autorica iz New Yorka, odlučila podijeliti na Twitteru svoja zapažanja o tome. Najviše se osvrnula na profile na kojima muškarci traže svoju idealnu ženu, Daily Mail.

The ideal woman according to guys’ Hinge profiles pic.twitter.com/iAdy8WaKwH