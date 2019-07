Što nikada ne smijete objaviti o svojoj vezi na društvenoj mreži

Iako je do svake pete veze došlo preko upoznavanja na društvenim mrežama, korištenje tih istih mreža za objavljivanje osobnih stvari je i dalje, u najmanju ruku, problematično. Lako je pohvaliti se ili požaliti na nešto, budući da je danas internet udaljen samo par klikova na mobitelu ili kompjuteru, ali komplicirani osjećaji koji prate takve javne objave često mogu biti pogubni za veze.

Lijepo je tu i tamo objaviti nešto simpatično o partneru, vezi ili tome što se sada događa u nečijem životu, ali previše osobnih podataka može samo naštetiti.

1. Ne objavljujte osobne stvari o partneru bez njihovog dopuštenja

Foto: Dreamstime

Iako vam je jako lijepo i vaš partner radi neke neodoljive stvari, suzdržite se od objavljivanja fotografija ili objava zbog kojih bi njoj ili njemu moglo biti neugodno. Sviđa vam se kako ujutro ima razbarušenu kosu ili bradu? Super! Vama je to najljepše na svijetu, ali to ne znači da to morate podijeliti sa svim svojim Facebook 'prijateljima'.

2. Ne tražite savjete o vašoj aktualnoj svađi

Svađe su nabijene emocijama, svašta se zna reći što se ne misli, ali nakon smirenja, većina njih se može riješiti. Nemojte za vrijeme svađe objavljivati ljute statuse ili pitati svoje prijatelje što oni misle o problemu oko kojeg ste se posvađali. Također, nikad, čak ni kad ste najbjesniji, ne pišite nešto loše o svojem partneru. Velika je vjerojatnost da to ne mislite, nego ste ljuti. Ako to partner vidi, njega to može jako povrijediti, i na kraju priče, vaš partner je vaš izbor - što vaša objava govori o vama?

3. Slika ultrazvuka vašeg djeteta

Foto: PIXSELL, REUTERS

Svaka trudnica želi podijeliti sretnu vijest što prije, na što originalniji način. A objavljivanje slike ultrazvuka, pogotovo prije kraja prvog tromjesečja nije dobra ideja. Prvo, zato jer je mogućnost spontanog pobačaja najveća u prvom tromjesečju, i zato ginekolozi savjetuju buduće majke da pričekaju s viješću do početka drugog tromjesečja. Drugo, objavljivanje mutne crno-bijele slike ultrazvuka je možda malo preosobno, nešto što biste trebali ostaviti za svoje najbliže. Vaše poznanike to baš i ne zanima.

4. Selfiji na kojima se ljubite

Sretni parovi, pogotovo nakon što su dugo bili sami, znaju pretjerati s objavljivanjem selfija na kojima se ljube. Jedan ili dva u par mjeseci je u redu, može biti i jako simpatično, ali bombardiranje društvenih mreža svojim poljupcima može biti zamarajuće vašim prijateljima, a nekima čak i neugodno za vidjeti budući da to nije nešto što ljudi žele gledati. Uz to, sigurno imate prijatelja koji su sami, a njima takve fotografije samo povećavaju osjećaj usamljenosti, nekima čak i ljubomore.

5. Skupi pokloni

Foto: Dreamstime

Svakako je lijepo dobiti skupi poklon, ali nije baš pristojno s njime se hvaliti. Mogli biste ispasti površni ili opterećeni materijalnim stvarima. A vrlo vjerojatno imate prijatelja koji se muče kako bi uspjeli financijski izdržati mjesec do kraja.

6. Objave vezane za vaš prekid

Poštedite ljude groznih detalja zbog kojih ste po novom sami. Najbolje je samo promijeniti status iz zauzeti u sami, ili još bolje, uopće ne pisati statuse ili ih uopće imati na društvenim mrežama, piše Reader's Digest. Prekidi su sami po sebi teški, pa zašto si onda to dodatno otežati objavama napisanima u trenutcima tuge ili ljutnje te, još gore, postaviti se u situaciju gdje će svatko tko vas poznaje dobiti priliku komentirati vaš život. Zar vam nije dosta toga i ovako?

7. Ne dijelite svaki mali detalj vaše veze

Ako sestra tvoje bivše najbolje prijateljice iz srednje škole zna da ti je u ponedjeljak dečko kupio cvijeće, u utorak ti je spremio fenomenalni čili, u srijedu je nosio majicu koju si mu kupila, a u petak ste bili na koncertu - vjerojatno dijelite previše detalja o svojoj vezi. Ljudi koji su sretni u vezi nemaju potrebu svima pokazivati 'koliko su sretni' (ne trebaju svjedoke svoje sreće). Te male slatke detalje bi trebali zadržati za sebe jer, na kraju, oni najviše vas i vesele. Drugima to nije toliko, ako i uopće, bitno.