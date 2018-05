Savjeti iz 1937. za savršenu tortu, kobasicu, jaje na oko...

Gradska plinara Zagreb, kao novogodišnji dar korisnicima, 1937. objavila je “Domaćinski kalendar”, zbirku recepata i praktičnih savjeta koje bi trebala znati baš svaka domaćica.

U knjižici su prikupljena rješenja za razne kućanske probleme. Ovaj svojevrsni šalabahter objedinio je razne savjete i trikove, recepte, ali i jednostavne upute za skidanje masnih mrlja, mrlja od piva, trikove kako da meso bude mekano ili da se kolač ne raspadne pri vađenju iz kalupa.

Budući da je uljepšavanje neizostavan dio u životu svake dame, autori kalendara ni tu nisu podbacili pa su prikupili recepte za kozmetičke pripravke poput hranjivih maski za lice te za ruža za usne.

A s obzirom na to da se tih godina uvodio plin u kućanstva, te da je Plinara organizirala radionice na kojima su žene učile kuhati na plinu, u kalendar su uvršteni i najbolji recepti njihovih polaznica. Osim savjeta za uređenje dom, dočekivanje gostiju, serviranje stola i stvaranje ugodne atmosfere, tu su recepti uz koje će svaki ručak lako postati prava gozba.

Pijani zec, svinjsko pečenje i punjene tikvice samo su neki od specijaliteta kojima su domaćice dočekivale goste u posebnim prilikama. U te prilike spadali su i dječji rođendani, pa u kalendaru, osim recepata za fine torte i kolače, piše: “Svaki rođendan djeteta treba se veselo proslaviti. Treba mnogo cvijeća, igračaka i slatkih kolača”, dok u uputama za slavlja na koja dolaze odrasli stoji: “Domaćin također voli pozvati svoje prijatelje jer je ugodno s njima boraviti unutar svoja četiri zida. Tu se, naravno, nikad ne trača! Gospoda ne vole slatkiše, njima se priredi nešto slano i pikantno, da se kasnije može dobro zaliti”.

Pazilo se i na ukrašavanje doma prilikom ugošćivanja, osobito cvijećem u vazama. Savjetovalo se da se cvijeće preko noći pokrije lakim papirom koji se prije dobro smoči, te da se cvijeće nikad ne drži na mjestu na kojem struji zrak jer će brže trunuti.

Cvijeće u vazama dulje će trajati ako ga uberete ujutro. Stabljike treba podrezivati oštrim nožem ukoso, a vodu često mijenjati.

Masne mrlje s odijela skidaju se gustom smjesom kaolina (bijele gline) i vode, koja se suši na mrljama te se očetka.

Miris duhana iz sobe odstranit ćete ako u sobu postavite vlažnu spužvu koju često moramo navlažiti.

Mrlje od hrđe skidaju se limunovim sokom, a poslije tkaninu treba držati na pari kipuće vode.

Tragove cigareta na porculanu odstranit ćemo ako ih istrljamo vlažnim čepom umočenim u sol.

Rupe u torti

Rupe u torti nastaju ako snijeg od bjelanjaka ne izmiješamo jednolično te grudice snijega ostanu u cijelim komadićima. Snijeg ne smijemo jako miješati jer su to mali mjehurići puni zraka koji kod pečenja čine tijesto rahlim i bez njega se ono ne bi diglo. Mora ga se miješati polako.

Kako spriječiti pucanje kobasica?

Kako biste spriječili pucanje kobasica kad su obje strane malo zapečene, otvara se jači plamen na kojem se one naglo do kraja ispeku. Jetrenim kobasicama se odrežu krajevi i stavljaju se u vruću mast, peku se s obje strane na naglo, pa se smanji plamen i tako se do kraja peku. Krvavice se peku kao i jetrene kobasice, odrežu im se krajevi, a ako su debele, dobro ih je izrezati na prst debele komade i tako ispeći u masti. Valja paziti na špricanje masti, pa je najzgodnije u jednoj ruci držati poklopac i tako prilaziti posudi, a dobro ju je i pokriti.

Savršeno ispečena jaja

Kod pečenja jaja na oko soli se mast na kojoj će se peći. U slanu mast, koja ne smije biti prevruća, razbijemo jaje i ostavimo da se bjelanjak na malom plamenu polako stisne jer ne smije biti zapečen. Jaje mora biti zrcalasto, a ako se soli s gornje strane, uništit će se lijep izgled, a ako se naglo peče, iz jajeta izađu mjehurići zraka koji kvare izgled i kvalitetu jajeta. Kod pečenja ne smijemo jaja pokriti s gornje strane jer se tako ispeku i s gornje strane, a time se kvari staklasti izgled.

Namastite dno kalupa

Samo dno kalupa za torte mora biti namazano. Ako namažemo cijeli kalup, kad je izvadimo, mogla bi se raspasti. Namažemo li dno kalupa, torta će se zalijepiti za strane kalupa i tada je treba pustiti da se ohladi. Kad vadimo tortu, odlijepimo je tankim oštrim nožem pa će ostati napeta i ravna i treba je preliti glazurom.

Zašto se mast kod prženja pjeni?

Mast kod prženja može se pjeniti i ako stavljamo meso ili kolač pržiti u nedovoljno vruću mast pa se jelo zapravo ne prži nego kuha u masti. U početku treba staviti točno toliko masti koliko je potrebno pa dodavati ostatak prema potrebi. Dodavanjem svježe masti sprečavamo pjenjenje.

Predugo prženi češnjak pokvarit će jelo

Češnjak se nikad ne prži dugo. U jelo se stavlja malo češnjaka, samo za miris, a ako se on predugo prži izgubi pravi okus, postane gorak i pokvari jelo. Na masti ili zaprški češnjak se smije pržiti samo par sekundi te odmah zaliti vodom ili nekom drugom tekućinom da se počne pirjati ili kuhati.

Savršeni kolutovi od luka

Kolute od luka koji su ukras raznim jelima, poput pirea, treba posebno pržiti. Luk izrežemo na tanke kolutiće, malo ih pobrašnimo i pržimo u vrućoj masti, dok ne postanu svjetlo žuti, najprije na jakom plamenu uz miješanje, a poslije plamen smanjimo i pržimo dok voda iz luka ne ispari.

Tako dobijemo prhke kolute kojima ukrašavamo jela, ali moramo paziti da ih ne pržimo previše jer kod jačeg prženja luk dobije gorak okus.

Kako omekšati tvrdo meso?

Tvrdo meso će prije serviranja biti mekano ako se ono izreže na tanke komade i izvade mu se žilice i tetive. Tako će mesna vlakna postati tanja pa će se lakše gristi. Ako je meso jako tvrdo treba izrezati te tanke komade na još tanje rezance, prekriti ih nekim zgodnim dodatkom, politi umakom i servirati kao jelo.

Hladnom vodom osvježite povrće

Uvelo povrće i zelenje za juhu osvježit ćemo ako ih stavimo u svježu hladnu vodu u koju smo prethodno stavili nekoliko kapi octa ili limunova soka.

Čuvajte cvijeće u svome domu

Cvijeće u vazama dulje će držati ako ga se ubere ujutro jer ono ubrano ujutro dulje drži svježinu od onog ubranog poslijepodne ili podvečer. Vodu treba što češće mijenjati i uvijek podrezivati peteljke, odnosno stabljike cvijeća sa oštrim nožem u kosom smjeru.

Preko noći treba cvijeće pokriti sa lakim papirom, kojeg smo prije dobro smočili. Uvelo lišće sa stabljika treba uvijek odstraniti i cvijeće ne držati na mjestu gdje struji zrak.

Što s mrljama?

Stare masne mrlje s odijela očistit ćemo sigurno potpuno čisto, ako uzmemo kaolina (Pfeifenerde) i izmiješamo ga sa vodom tako da dobijemo gustu kašu. S tom kašom namažu se mrlje i ostave tako dugo dok se osuše. Osušenu masu iščetkati i mrlje će nestati.

Mrlje od piva sa svilenih, pamučnih i vunenih tkanina odstranit ćemo ako uzmemo čisti alkohol i razrijedimo ga istom količinom destilirane vode pa tom mješavinom pomoću krpice izribamo mrlju i poslije operemo čistom vodom.

Masne mrlje s baršuna (samta) odstranjuju se tako da mrlju natrljamo s pola glavice crvenoga luka u smjeru prema van. Kad se baršun osuši glačati ga s lijeve strane i miris će nestati.

Mrlje od hrđe odstranjuju se limunovim sokom, a poslije tkaninu treba držati na pari kipuće vode.

Mrlje od cigareta na porculanu odstranit ćemo ako ih istrljamo s vlažnim čepom umočenim u kuhinjsku sol.

Uljem se riješite škripanja cipela

Škripanje cipela nestat će ako potplat namažemo lanenim uljem.

Savršeno čisto ogledalo

Ogledalo ćemo očistiti najbolje ako ga namažemo mješavinom magnezija, krede i špirita, a onda istrljamo mekanom kožom.

Riješite se mirisa duhana

Miris duhana iz sobe odstranit ćemo, ako u sobu objesimo vlažnu spužvu, koju moramo često navlažiti.