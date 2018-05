Savjeti naših baka za savršeno šminkanje, micanje bora s lica

Prilikom pripreme raznih jela i slastica, domaćica treba biti svjesna i količine i kombinacije hranjivih stvari koje servira u tanjuru. U raznoj hrani nalaze se razni vitamini, stoga je potrebno da se ljudi hrane mješovitom hranom.

Kemijski sastav hrane I kalorična vrijednost u 100 grama:

Foto: Gradska plinara Zagreb

Probava

Probava je rastvaranje hrane u jednostavnije kemijske spojeve i pretvaranje u jednostavnije kemijske sastojke. Ona započinje u ustima pa odlazi kroz jednjak u želudac, zatim u crijevo, a neiskorišteni otpaci izlaze kao izmet.

Foto: Gradska plinara Zagreb

Kozmetika

Parenje lica za svježu kožu

Parenje lica u mješavini lipovog čaja i kamilice. Prije parenja lice namazati masnom kremom, a nakon parenja istrljati sa komadićem leda. Ovo treba obavljati svaki tjedan barem jedanput, jer parenje osvježuje kožu. Ovo parenje dobro je i za masno lice, koje ne trebamo prije parenja namazati masnom kremom.

Maska za masno lice s bubuljicama

Foto: Dreamstime

Žalfijin i obični med vrlo su dobri za njegu masnoga lica kao i lica sa bubuljicama. Medu treba dodati malo limunovog soka i na šiljku noža malo boraksa. Lice umijemo i namažemo preko noći tom smjesom i ujutro operemo lice sa malo toplog kravljeg mlijeka u koje stavimo malo limunovog soka.

Krema za suho lice

Za suho lice odlična je ova krema: 50 g bijelog vazelina, 30 g lanolina, 30 g vode i 35 g finog maslinovog ulja. To se sve otopi i miješa dok se ne skrutne. Ovo je vrlo dobra i hranjiva krema za lice.

Pranje lica

Pranje lica što vrelijom vodom. Ovo je zaista najjednostavniji način njege lica, a daje vrlo dobar rezultat. U što toplijoj vodi rastopiti malo boraksa, u njoj oprati lice i poslije ispljuskati hladnom vodom. Ovo ponoviti par puta dnevno. Osobito vrlo dobro za jako masna lica.

Maska za bore

Foto: Fotolia

Uzeti 1 žlicu ječmenog brašna, dodati bjelanjak i malo meda. Lice dobro očistiti i prije spavanja debelo namazati na mjestima gdje su bore i zavezati. Ujutro sa vatom umočenom u mlako mlijeko očistiti lice i mlakom vodom, a poslije hladnom oprati.

Maska za lice

Sok od marelica ili bilo kojeg zrelog voća koje je sočno. Uzeti posudu od porculana i u njoj izgnječiti marelice ili drugo voće drvenom kuhačom. Sok procijediti kroz lanenu krpu u drugu porculansku posudu.Ovom soku dodati malo slatkoga vrhnja i u ovu smjesu umočiti komadiće vate, koje poslije stavljamo na lice, dok ga cijelog pokrijemo i onda zavežemo vatu s nekoliko trakica. Ovako ostavimo najmanje pola sata i poslije lice očistimo vatom namočenom u obično toplo mlijeko, a na kraju ispljuskamo lice hladnom vodom i po mogućnosti pređemo preko kože ledom. Na kraju stavimo dobru hranjivu kremu.

Povrtni tonik za lice

Foto: iko636

Sok od povrća. Povrće koje dolazi u obzir u kozmetici jest svježi krastavac, rajčica, mrkva itd. Iz povrća treba istisnuti sok i njime namočiti vatu te staviti na čisto lice i ostaviti tako najmanje pola sata. Poslije lice oprati hladnom vodom i nakon pola sata staviti hranjivu kremu.

Maska za suhu kožu

Bjelanjak s par kapi limuna vrlo je dobar za suhu kožu uz dodatak par kapi ulja ili sirova mlijeka. Lice treba očistiti, namazati tom smjesom i ostaviti oko pola sata i poslije vlažnim ručnikom smjesu skinuti.

Maska za masno lice

Bjelanjak s nešto alkohola vrlo je dobar za masna lica. Staviti na lice kao kod suhog lica i ostaviti dok se ne osuši. Nakon 15 minuta skinuti vlažnim ručnikom.

Noćna maska za bore

Prastari recept protiv bora. To je recept kojeg su upotrebljavale Egipćanke, a poslije njih Rimljanke i očuvao se do naših dana. To je najbolji znak da je dobar jer inače ne bi "preživio". Vrlo je jednostavan i zato je svakome dostupan. Kruh namočiti u mlijeko i naslagati ga na lice i dobro pritiskati na mjestima gdje su bore.

Foto: Pixabay

Cijelo lice se zaveže, ali tako da možemo disati i gledati te ostaviti tako preko noći. Kruh mora ostati cijelu noć vlažan i kada se ugrije topla para djeluje na kožu. Ako se ovaj postupak ponovi, bore zasigurno nestaju.

Nepoželjne dlačice

Nepoželjnih dlačica možemo se riješiti potpuno samo pomoću električne koagulacije (skrućivanja). Zato se moramo obratiti liječniku specijalistu. Ovo je moguće samo onda ako nemamo previše osjetljivu kožu, i ako su dlačice guste. Nakon prvog postupka dlačice će opet porasti, te treba postupak toliko puta ponavljati dok se dlačice definitivno odstrane.

Šminkanje

Ruž za lice i usne. Ruž za lice treba da je u svakom slučaju za jednu do dvije nijanse otvoreniji od ruža za usne. Razumljivo je samo po sebi da će jedna plavka uzeti blijedo crven tj. najotvoreniju nijansu purpurno crven ruž za lice, a za dvije nijanse zatvoreniji za usne. Smeđe žene upotrijebit će ruž za lice koralne boje, a za usne opet dvije nijanse zatvoreniji.

Foto: Reuters/Pixsell

Crnke, bijele kože, uzet će ruž za lice ružičast da vuče malo na ciklamu, a za usne bordo crven. Prave crnke sa mrkom kožom trebaju uzeti ruž za lice u boji kore mandarine, a za usne za dvije nijanse zatvoreniji. Ruž za lice treba stavljati na jagodice i to na ono mjesto gdje je lice prilikom smijanja najispupčenije i onda ga blago razvući da se postepeno gubi.

Kod izbora ruža treba imati mnogo hrabrosti da se odbaci šminka na koju ste naučeni, a koja vas nagrđuje. Tu treba pokušavati, birati i eventualno pitati stručnjaka. Jer mnoga lica po prirodi nisu za šminkanje kao što i mnogima ne stoji dobro kovrčava kosa. To zavisi od tipa te nije uvijek sve lijepo što je i moderno. Individualnost treba da je preča od mode, koja može čovjeka upravo nagrditi.

Recepti za kupke

Foto: 123rf

Kako prirediti kupku

Kupanje sa škrobom djeluje na osvježivanje kože koja je spaljena od ljetnog sunca. Uzmemo 2 litre škroba i pomiješamo sa 2 litre hladne vode, a poslije sa 2 litre tople vode i to saspemo u kadu sa toplom vodom. Kupamo se 5-10 minuta.

Solna kupka

5 kg morske soli rastopi se u vodi za kupanje. Ova kupka preporučuje se za slabe i nervoze, te za žene koje boluju od ženskih bolesti. Iza kupanja treba se istuširati.

Biljna kupka

Biljne kupke su jedne od najstarijih. Upotrebljavali su ih stari Rimljani, da dobe mirisnu i mekanu kožu, te da im tijelo bude jače i svježije. Dobre su i jednostavne: