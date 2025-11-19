Savjeti kako brzo i u što manje prostora osušiti rublje u stanu

S obzirom na to da računi za električnu energiju stalno rastu, možda tražite pristupačnije načine sušenja odjeće od uključivanja sušilice, pogotovo dok je vani ružno vrijeme. Mnogi baš nisu skloni velikim sušilima koja se rasprostiru po stanu, jer troše puno prostora i rublje se nerijetko dugo suši na njima. No Lynsey Crombie, na TikToku poznata kao 'Kraljica čistoće', koja objavljuje na profilu @lynsey_queenofclean, podijelila je četiri trika za uštedu prostora, za koje je sigurna da će omogućiti da se rublje osuši brzo, a da usput novac stane u džepu.

- Vrijeme se definitivno promijenilo, što znači da sušenje rublja vani više nije uvijek opcija. Stoga donosim ovih nekoliko rješenja za sušenje u zatvorenom prostoru - kaže u video prilogu. Sva četiri praktična rješenja kupila je na Amazonu, a uvjerena je da se isplati ući u taj trošak.

Prvo rješenje je sušilica s tri kraka, čija je cijena bila 22,99 funti, ili 26,11 eura, koja je odlično rješenja za pohranu stvari za peglanje, ali i „savršena za vješanje svježe opranog rublja “.

- Samo pazite da u blizini uključite ventilator kako biste stvorili lagani povjetarac, to stvarno ubrzava proces sušenja, a dodatni savjet je da sušilo stavite negdje na sunčano mjesto za još brže rezultate - kaže Kraljica čistoće.

Drugi trik podrazumijeva sustav za vješanje rublja iznad vrata – s četiri kuke i ravne šipke, što štedi prostor ako ga nemate puno.

Ista vješalica može se postaviti i na radijator, što je još bolje rješenje za brzo i efikasno sušenje manjih komada odjeće.

I zadnje rješenje stajalo je samo 9,99 funti, ili 11,35 eura. To je sušilica koja se može sklopiti iznad kade, tako da se rublje suši nad kadom.

To je praktično rješenje ako kupaonica ima prozor, ili je ventilacija dobro organizirana, piše The Sun.