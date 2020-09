Savjeti kako sigurno izvaditi nešto što vam je upalo u oko

<p>Važno je znati kada potražiti pomoć liječnika, a to su situacije kada se u oku nađe neka kemikalija, strani predmet koji je doletio velikom brzinom i oštetio oko. Također, ukoliko u oko uđu oštri komadići poput stakla i metala, to nikako ne pokušavajte izvaditi sami da ne napravite još veću štetu.</p><p>Osim toga, ukoliko se radi o manjim česticama poput pijeska, prašine i sličnog, koje ste pokušali izvaditi sami, no kasnije se pojavilo crvenilo, poremećaji u vidu ili se javila bol, svakako požurite liječniku.</p><p>Donosimo vam nekoliko savjeta kako iz oka pokušati izvaditi neke čestice, trepavice i slično, a koje ne predstavljaju opasnost, no neugodne su jer žuljaju i smetaju.</p><p>Kao prvo, prije svakog diranja po očima, svakako dobro operite ruke kako ne biste u oko unijeli bakterije, viruse i druge štetne tvari.</p><p>Prije 'čačkanja po oku' pokušajte suzama i treptanjem pomaknuti to što vam smeta ne bi li samo izašlo iz oka. Imajte na umu da oko u kojem je strano tijelo nikada ne treba trljati jer tako možete oštetiti</p><p>Ukoliko suze i treptanje ne pomažu, pogledajte što vam je i gdje upalo u oko pred ogledalom koje je dobro osvijetljeno. Prstima zadignite gornji kapak pa donji.</p><p>Kada locirate česticu koja vam smeta, vrijeme je da je pažljivo pokušate ukloniti navlaženim štapićem za uši koji je omotan vatom. Ako vam to ne pomogne, napunite posudu mlakom vodom, uronite lice u nju, držite oči otvorenima pa izvadite glavu iz vode i trepćite.</p>