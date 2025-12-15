Savjeti kako ublažiti bolove u zglobovima tijekom zime

Iako precizni razlozi još nisu potpuno istraženi, iskustva ljudi i savjeti stručnjaka pokazuju da nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnoj rutini može znatno olakšati tegobe i poboljšati pokretljivost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Doktor o stradalima u nesreći | Video: Franjo Lepan/24sata

Hladnoća može uzrokovati zatezanje mišića i vezivnog tkiva, što povećava osjećaj boli i ukočenosti. Tijekom zime često smo manje aktivni, što usporava cirkulaciju i otežava pokretljivost zglobova. Promjene vanjskog tlaka i suh zrak dodatno mogu pojačati nelagodu.

Foto: 123RF

Kako biste ublažili bolove i osjećaj ukočenosti, stručnjaci preporučuju nekoliko praktičnih koraka:

Redovita tjelesna aktivnost. Čak i lagane šetnje, pilates, joga ili plivanje pomažu održati zglobove pokretnima i smanjiti ukočenost.

Toplina i zaštita. Nosite slojevitu odjeću, rukavice i tople čarape, a kod kuće koristite grijače, termofore ili tople kupke za opuštanje mišića.

Održavanje zdrave težine. Višak kilograma dodatno opterećuje koljena, kukove i druge zglobove, pa čak i mali gubitak kilograma može značajno smanjiti bol.

Pravilna prehrana i hidratacija. Pijte dovoljno tekućine i uključite u prehranu hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, kurkumom, đumbirom te svježim voćem i povrćem.

Uz to, korisno je održavati ugodnu temperaturu u domu i izbjegavati propuh. Topli napitci i juhe ne samo da griju, već doprinose i općoj hidrataciji tijela.

Foto: Dreamstime

Ako bol postane intenzivna, popraćena oticanjem ili ograničenom funkcijom zgloba, važno je potražiti savjet liječnika ili fizikalnog terapeuta. Pravovremena stručna pomoć može spriječiti dugotrajne probleme i očuvati kvalitetu života.

Uzimanje ovih jednostavnih koraka može značajno smanjiti bolove u zglobovima i omogućiti aktivnu i ugodnu zimu, bez nepotrebne nelagode.