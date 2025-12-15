Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
OLAKŠAJTE SI ZIMU

Savjeti kako ublažiti bolove u zglobovima tijekom zime

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Savjeti kako ublažiti bolove u zglobovima tijekom zime
Foto: 123RF

Hladnoća može uzrokovati zatezanje mišića i vezivnog tkiva, što povećava osjećaj boli i ukočenosti. Tijekom zime često smo manje aktivni, što usporava cirkulaciju i otežava pokretljivost zglobova

Iako precizni razlozi još nisu potpuno istraženi, iskustva ljudi i savjeti stručnjaka pokazuju da nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnoj rutini može znatno olakšati tegobe i poboljšati pokretljivost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doktor o stradalima u nesreći 01:07
Doktor o stradalima u nesreći | Video: Franjo Lepan/24sata

Hladnoća može uzrokovati zatezanje mišića i vezivnog tkiva, što povećava osjećaj boli i ukočenosti. Tijekom zime često smo manje aktivni, što usporava cirkulaciju i otežava pokretljivost zglobova. Promjene vanjskog tlaka i suh zrak dodatno mogu pojačati nelagodu.

X-ray of elbow,Woman in her 70s holding her elbow with a red pai
Foto: 123RF

Kako biste ublažili bolove i osjećaj ukočenosti, stručnjaci preporučuju nekoliko praktičnih koraka:

  • Redovita tjelesna aktivnost. Čak i lagane šetnje, pilates, joga ili plivanje pomažu održati zglobove pokretnima i smanjiti ukočenost.

  • Toplina i zaštita. Nosite slojevitu odjeću, rukavice i tople čarape, a kod kuće koristite grijače, termofore ili tople kupke za opuštanje mišića.

  • Održavanje zdrave težine. Višak kilograma dodatno opterećuje koljena, kukove i druge zglobove, pa čak i mali gubitak kilograma može značajno smanjiti bol.

  • Pravilna prehrana i hidratacija. Pijte dovoljno tekućine i uključite u prehranu hranu bogatu omega-3 masnim kiselinama, kurkumom, đumbirom te svježim voćem i povrćem.

Uz to, korisno je održavati ugodnu temperaturu u domu i izbjegavati propuh. Topli napitci i juhe ne samo da griju, već doprinose i općoj hidrataciji tijela.

Foto: Dreamstime

Ako bol postane intenzivna, popraćena oticanjem ili ograničenom funkcijom zgloba, važno je potražiti savjet liječnika ili fizikalnog terapeuta. Pravovremena stručna pomoć može spriječiti dugotrajne probleme i očuvati kvalitetu života.

SAVJETI DOMAĆE NUTRICIONISTICE Top savjeti: Evo kako se nećete prejesti i nabaciti dodatne kile za blagdane - voda je ključna
Top savjeti: Evo kako se nećete prejesti i nabaciti dodatne kile za blagdane - voda je ključna

Uzimanje ovih jednostavnih koraka može značajno smanjiti bolove u zglobovima i omogućiti aktivnu i ugodnu zimu, bez nepotrebne nelagode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine
LAŽETE LI ČESTO?

Najveći muljatori Zodijaka: Evo tko je iskren, a tko laže čim zine

Svi ponekad lažu, no neki znakovi lažu više od drugih. I dok neki preferiraju biti iskreni, drugi će sve učiniti umjesto da se suoče sa istinom i vrlo lako 'muljaju'
Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj
RANG LISTA

Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj

U astrologiji svaki znak ima svoje specifične osobine – neki su impulzivni, drugi hladni i proračunati, a treći sve brzo zaborave i idu dalje. No, kad dođe do povrede ega i izdaje, pojedini znakovi ne zaboravljaju tako lako
Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025