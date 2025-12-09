Obavijesti

Top savjeti: Evo kako se nećete prejesti i nabaciti dodatne kile za blagdane - voda je ključna

Ako na meniju ima ribe, to je najbolji izbor, jer se riblje meso najlakše probavlja. Također, dajte prednost pečenim purećim ili pilećim prsima, kao i teletini, umjesto odojka

Domjenci, večere i partyji koje povodom božićnih blagdana i prijelaza iz stare u novu godinu organiziraju brojne tvrtke dobra su prigoda da se dobro zabavimo i usput produbimo odnose s poslovnim partnerima, kolegama i suradnicima, no ako se zaredaju, lako će postati i veliko opterećenje za probavu, pa i razlog za mamurluk. Zato je važno pripremiti se za takvo druženje unaprijed, kako ne bismo pretjerali ni u 'iću ni u piću'. Dva su načina: da pojedete nešto kod kuće prije nego što krenete na druženje, kako biste na večeri jednostavno manje mogli jesti, ili da se jednostavno 'programirate' na to što i koliko ćete pojesti i popiti da ne bi bilo neugodnih posljedica, kaže nutricionistkinja dr. sc. Vesna Bosanac.

