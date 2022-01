Pranje kao i slaganje rublja za mnoge je zamarajući zadatak, a da ne bude više takav, evo kako ga učiniti zanimljivim:

Pripremite omiljeni podcast ili glazbu

Kako biste se što bolje pripremili za suočavanje s hrpom rublja, pripremite svoj omiljeni oblik zabave. Slušanje nečega odvlači pažnju i čini ugodnim ovaj posao koji onda prolazi mnogo brže.

Učinite prostoriju za pranje rublja privlačnijom

Ako ste zatvoreni u nekoj tužnoj, mračnoj, zaboravljenoj prostoriji svog doma još teže će vam se biti baviti s tom hrpom rublja koja čega pranje ili pospremanje. Prostoriju učinite privlačnom hrabrijom bojom ili biljkama, savjetuje Kenika Williams, profesionalna organizatorica.

Uklonite masne mrlje

Iako na tržištu postoji mnoštvo proizvoda za tretiranje mrlja, ponekad su korisne i one opcije koje niste ni razmatrali - kao kreda.

- U mojoj kući sve tvrdokorne masne mrlje tretiram s kredom. Iscrtam kredu po mrlji, ostavim da malo odstoji, pa dodam još malo prije nego što je bacim u rublje - kaže Allison Bottenhofer iz New Yorka.

Iskoristite to vrijeme i za sebe

Umjesto da budete vezani za perilicu i sušilicu, iskoristite ovaj posao kao izgovor da u svoj raspored ugurate i malo vremena za sebe. Prosječni ciklus pranja traje oko 40 do 50 minuta, pa to vrijeme potrošite na sebe.

- Rublje perem jednom tjedno i to vrijeme koristim kao ritual osobne njege. Stavim masku za lice ili izbjeljujem zube ili čitam omiljeni magazin ili šećem psa, bilo što što me čini sretnom - rekla je Shelley Brown iz New Yorka, a piše Apartment Therapy.