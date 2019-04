Savjeti majstora: Za kupaonicu iz snova mijenjajte i sve cijevi

Obnovu kupaonice strašno može poskupiti rušenje i pomicanje zidova, te kompletno nova izrada ventila, kaže Dražen Lovrinović, vlasnik tvrtke Adaptacije Lovrinović. Radi se o poskupljenju od 20 do 30 posto.

- Danas postoje brojne mogućnosti, pa ljudi proširuju male kupaonice, radeći stepenicu ‘u sobu’, kako možda ne bi morali micati radijator i slično. Najčešće se u ta ‘proširenja’ stavlja kada (može i tuš-kada), nikako ne WC ili perilica. No manje se takvo nešto radi u zgradama, više u kućama - kaže Lovrinović.

Kad se odlučite za adaptaciju kupaonice, procijenite funkcionalnost kupaonice u sljedećih deset godina. Možete pomaknuti ili ‘okrenuti’ raspored radi bolje funkcionalnosti, a to dosta klijenata na kraju i napravi. Stariji ljudi obično izbacuju kupaonsku kadu jer im je nezgodna za korištenje te ugrađuju tuš. Uz to, na papir stavite i svoje želje i potrebe, kako biste ih usuglasili s budžetom.

Foto: Adaptacije Lovrinović

- Naime, ljudi se često ‘zalete’ zavedeni blještavim izlošcima u prodajnim salonima, te krenu u radove bez dovoljno sredstava, pa se onda radovi, koji realno traju tjedan dana, otegnu u nedogled. Adaptacija čak i manje kupaonice može stajati od nekoliko tisuća pa do nekoliko desetaka tisuća kuna, ovisno o odabiru sanitarija i keramike - objašnjava Alfred Damisch, vlasnik firme Damisch-inženjering, s više od 25 godina iskustva. Tako se pokušava ušparati na naizgled nevažnim stvarima, koje se i ne vide nakon završetka.

Samo postavljanje novih cijevi, koje svakako trebate mijenjati, može stajati 3000-4000 kn (bez ostalih građevinskih radova), a s keramikom i oko 10.000 kn. Keramika, ruke keramičara te sanitarije i njihovo postavljanje dodatni su trošak.

Najveća i najskuplja pogreška koju ljudi naprave, kažu nam majstori, promjena je pločica i sanitarije, bez promjene dotrajalih cijevi i štemanja novih odvoda.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Iako radove to poskupljuje za 40 posto, znajte da stare cijevi kad-tad popuste, pa morate opet razbijati skupe dizajnerske pločice vrijedne više stotina kuna po kvadratu. Radije zato uložite odmah - govori iskusan vodoinstalater Damir Orešković iz tvrtke Adaptacije Lovrinović.

Još jedna velika organizacijska pogreška je pojedinačno traženje majstora - vodoinstalatera, keramičara, zidara, centralaša, električara, malera i stolara. Ako posao radi jedan izvođač, radovi u kupaonici prosječne veličine gotovi su u roku. U protivnom, radovi se mogu oduljiti i mjesecima, napominje Lovrinović.

- Svakako pitajte majstora da vam fotografira na kojoj su visini i gdje postavljene cijevi, jer prilikom postavljanja treba voditi računa i o ostalim instalacijama, kao i kasnijem bušenju rupa za nosače sanitarnih predmeta, kako ne biste izbušili cijevi - govori nam Alfred Damisch.

Bitna stvar je i postavljanje mreže na zidove - pogotovo ako adaptirate kupaonice u starim stanovima.

- Bez mreže za zidove, ljepilo i keramika neće se dobro primiti. Ako poslije pokušate u keramici probušiti neki nosač, postoji mogućnost da sve padne - kaže Lovrinović.

Foto: Adaptacije Lovrinović

Sve se češće odstupa od standarda kod rasporeda i visine ugradnje sanitarija pa ako majstoru nisu dostupni podaci o posebnim željama kojima se treba prilagoditi instalacija prilikom prve faze radova, kasnije dolazi do problema kod završne montaže.

Prilikom ugradnje sanitarija odredite kotu (visinu) gotovog poda kupaonice - kako biste dobili zadanu visinu viseće školjke (standardno na oko 40 cm).

- Visina nosača školjke, zapamtite, kasnije se ne može mijenjati - kaže Damisch i dodaje da bi podžbukni element za vodokotlić i viseću školjku trebalo odabrati od renomiranog proizvođača, radi kasnijeg održavanja i rezervnih dijelova, jer ga je moguće servisirati i nakon više desetaka godina.

Foto: Adaptacije Lovrinović

Napravit ćete pogrešku i ako u kupaonicu ne stavljate vodootporni knauf.

- Ako ga već koristite, obavezno ugradite dvostruku vodootpornu ploču, koja se učvršćuje direktno na konstrukciju podžbuknog elementa ispod koje ne smije ostati ni centimetar lufta, jer u suprotnom, kod pritezanja viseće školjke, može doći do pucanja i knaufa i keramičkih pločica - kaže Damisch.

Foto: Adaptacije Lovrinović

- Najbolje je za stanare da izađu iz stana, ako mogu negdje otputovati ili otići kod nekoga. Ako već ne mogu cijele radove, onda barem na dva dana, kad se razbijaju pločice i štemaju kanali za cijevi i odvode. Od prašine se teško zaštititi - zaključuje Lovrinović.

Male kupaonice

Foto: Fotolia

Uštedjeti na prostoru u malim kupaonicama može se postavljanjem uže veš mašine (od 45 centimetara), instaliranjem polukružne kade od 80 centimetara, ali i ‘visećom’ WC školjkom, čak i kad kotlić ne možete ugraditi u sam zid, nego za njega morate podžbukati posebnu ‘kutiju’. Ako se mijenja ili pomiče bojler, on se najčešće montira iznad veš mašine.

Trendovi

Popularno je u posljednje vrijeme u većim stanovima postavljati dva wc-a, odnosno drugi smjestiti u kupaonicu. Sada se radi i topla voda, odnosno ugrađuje bojler u malom wc-u.

Podno grijanje

Podno grijanje također je dobro uvesti u kupaonicama jer štedi energiju. Ušteda je oko 50 posto, ne stavlja se ispod sanitarija, a kada je podno grijanje postavljeno, ne treba radijator.

Što s centralnim?

Ako se moraju pomicati i cijevi centralnog, radovi se obavljaju u ljetnoj sezoni kad nema grijanja. Ak se mijenja samo radijator, onda se zatvara od ventila koji je pod velikim tlakom, a ako se miče cijeli radijator onda se moraju zatvarati ventili u toplinskoj stanici. Ako je u pitanju toplana, to je dodatni trošak jer toplana to naplaćuje, govori Dražen Lovrinović. Moraju se zatvarati i topla i hladna voda.

'Walk in' kabina nije skuplja, ali zahtijeva hidroizolaciju

Foto: Dreamstime

Za sve popularnije 'walk-in' tuš kabine, svakako se mora staviti bolja hidroizolacija - stavljaju se obavezno trake u kuteve, a hidroizolacija mora biti navučena na pod i zid s posebnim naglaskom na spoj poda i zida. Postavljanje takve kabine s kanalicama za odvod ne mijenja bitno na cijeni, kaže Damir Orešković, vodoinstalater u tvrtki Adaptacije Lovrinović.

OBRATITE PAŽNJU NA...

Sve neka je - novo

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Cijevi svakako treba mijenjati, a one stoje kao malo bolja WC školjka, odnosno 3-4 tisuće kuna. Kod postavljanja se uobičajeno koriste standardne PP cijevi za odvod i PP-R cijevi za dovod vode, kaže Alfred Damisch. Nekad se mogu mijenjati i vertikale, po zahtjevu investitora.

Fotografirajte gdje su cijevi

Po završetku radova prve faze (instalacije na zidu i u podu), instalacije treba snimiti (izmjeriti) i fotografirati, naročito na kritičnim mjestima zbog kasnijeg bušenja za nosače.

Pad mora biti dobro izveden

Prilikom postavljanja odvodnih cijevi treba obratiti pozornost na nagib, odnosno pad, koji bi trebao iznositi od 1,5 do 2 posto, ali ponekad nije izvediv zbog prevelike udaljenosti od vertikale. Stoga već prilikom projektiranja treba voditi računa o odvodnim instalacijama. Također treba izbjegavati oštra skretanja odvoda, te koristiti kose račve i lukove od 45°.

Provjerite uštedu prostora visećeg WC-a

Ušteda ili gubitak prostora može se provjeriti informacijom može li se element ugraditi u zid ili na zid. Najčešće se radi o 5-10 cm razlike u odnosu na standardnu WC školjku, kaže Alfred Damisch.

Prozor u kupaonici može stvoriti probleme

Foto: Fotolia

Nikad ne zaboravite na prozor u kupaonici ako ga imate jer on može smetati tuš kabini pa će možda biti potrebno tuš ugraditi po cijeloj dužini kupaonice, a prozor, ako nije prenizak, može ostati i u prostoru tuša.

Slušajte savjete majstora - imaju više iskustva

Možda već zamišljate kako će konačno izgledati vaša kupaonica, no dobro je poslušati savjet majstora koji zna zašto se WC školjka ili veš mašina smještaju na određene pozicije.

Budžet i plan su prvi na popisu

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Kupaonica može stajati od 10 do 100 tisuća kn, no sve ovisi što žele investitori zato je dobro odmah znati budžet do kojeg možete ići i naravno napravit plan (raspored) što se u kupaonici može izvesti - kaže Dražen Lovrinović.

Na impregnaciji se nikad ne štedi

Impregnacija je važna kako biste spriječili poplavu kod susjeda, ali i zbog još jednog razloga - ona povezuje stari i novi materijal pa će se novi, primjerice ljepilo za pločice, puno bolje primiti na stari cement, kažu majstori.

Ugradite ventilaciju i stavite svijetlu keramiku

U (male) kupaonice bez prozora dobro je ugraditi ventilaciju i ventilacijske rešetke na vratima. Preporučuje se u takvu kupaonicu ugraditi i svjetliju keramiku te sanitariju.

Zaštitite ostatak stana folijom i izađite

Vrlo bitna stvar je i napraviti dobru zaštitu stana koja se poslije radova skine pa nema tako puno čišćenja. Najbolje je maknuti se iz stana na nekoliko dana zbog velike buke i velike količine prašine dok se razbija stara kupaonica.

Obavijestite stanare o zatvaranju vode

Staviti obavijest na ulazu u zgradu od kada do kada neće biti vode na sat vremena kako netko ne bi u to vrijeme uključio npr. veš mašinu. Pristojno je držati se i kućnog reda.

Radovi nisu gotovi dok...

Vodoinstalater nije dovoljan za kompletan make-over. Nakon postavljanja cijevi i odvoda, zidovi se natrag moraju zazidati, nekad se stavlja i siporeks, obične cigle, nekad i knauf. Zidara koji vam radi pitajte hoće li stavljati mrežicu, odnosno armirati zid, kako pločice ne bi pale, savjetuju majstori.

'Strujić'

U cijenu treba uračunati i "strujića" jer se prilikom adaptacije mijenja lokacija utičnica i prekidača, zbog ogledala, pogotovo ako mijenjate lokaciju, primjerice veš mašine, kaže nam Damir Orešković, vodoinstalater iz tvrtke Lovrinović koji već 14 godina radi adaptacije.

