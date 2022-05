Savjeti milijardera Jeffa Bezosa za uspjeh: Sanjajte velike snove

S obzirom na to da se posljedice pandemije Covid-19 još osjećaju diljem svijeta, usluge koje pruža Bezosova tvrtka Amazon u modernom društvu su iznimno važne. Tijekom godina, Bezos je pružio mnogo savjeta onima koji žele oponašati njegov uspjeh. Evo pet stvari koje možemo naučiti od ovog milijardera kako bismo ih implementirali u naše poslovanje, piše Entrepreneur.

1. Ključ uspjeha je naporan rad

Koja je razlika između dara i vještine? Treba li biti talentiran za uspjeh?

- Kada imate dar, a onda naporno radite, stvarno ćete ga iskoristiti. Ako to učinite dobro, to će dovesti do uspjeha - kaže Bezos.

Svijet je prepun ljudi koji se nikada nisu pravilno potrudili ili nemaju sredstava da u potpunosti iskoriste svoje darove, a to može biti odlučujući čimbenik uspjeha.

- Moto moje srednje škole bio je: 'Ništa bez teškog rada'. Kao tinejdžer, nisam znao cijeniti ovu izreku. Međutim, 20 godina kasnije, znam da morate raditi svaki dan kako biste ostvarili svoje ciljeve. Ne možete se samo odmarati na lovorikama - poručuje milijarder.

2. Sanjajte velike snove

Svi imamo snove. Oni nam često mogu biti pokretačka snaga tijekom cijelog života. Neki ljudi sanjaju da imaju određeni posao, poput vatrogasca, profesionalnog sportaša ili astronauta. Drugi sanjaju o postizanju prekretnica u životu, bilo da se radi o obiteljskim, osobnim ili karijernim ciljevima. Bez obzira na to kakav je san, na nama je da učinimo sve što je potrebno da ga ostvarimo.

Bezos je ostvario životni san prošlog srpnja, kada je letio u svemir na raketnom brodu New Shepard svoje tvrtke Blue Origin. Iako većina nas vjerojatno nikada neće doživjeti uzbuđenje svemirskog leta, svi imamo moć sanjati velike snove i raditi na njihovom ostvarenju. Kako kažu, pucamo li na Mjesec, mogli bismo sletjeti među zvijezde.

- Postavljanje ambicioznih ciljeva bilo je važno u mom životu. Od preseljenja iz Australije u New York kako bih radio u oglašavanju i PR-u, preko pokretanja vlastitog posla, do privlačenja svog idealnog životnog partnera. To su samo neki od mojih ciljeva koje sam zacrtao i ostvario. Zapravo, čak sam napisao i knjigu o tome kako svatko može postići svoje životne ciljeve, što je bila još jedna stavka na mom popisu. Mnogi od nas imaju sjajan dvogodišnji, petogodišnji ili desetogodišnji plan, ali kao što svi znamo, pogotovo nakon pandemije, planovi se mijenjaju. Što radite danas da počnete živjeti svoj život iz snova - pita se Bezos.

3. Uzmite u obzir širu sliku

Uspješni ljudi razumiju da u životu postoji više od onoga što je izravno pred njima. Nakon putovanja u svemir, Bezos je razgovarao o svom novom pogledu na život, koji ga je inspirirao da uloži 10 milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promjena u sljedećem desetljeću. Najnovije obećanje, koje je ukupno iznosilo 2 milijarde dolara, koristi se za obnavljanje prirode i transformaciju prehrambenih sustava.

Koja se lekcija ovdje može naučiti? Možda nemamo svi milijarde, ali svi mi možemo pomoći u naporima za očuvanje planeta. Stvari kao što su recikliranje, smanjenje emisija vode i ugljika te ekološki principi na bilo koji mogući način pomažu u postizanju istog cilja i pomaže nam da vidimo širu sliku.

4. Pronađite uspjeh u nevolji

Winston Churchill je rekao: "Nikad ne dopustite da dobra kriza propadne". Pandemija Covid-19 zahvatila je svakog čovjeka. Iako su mnogi doživjeli skraćeno radno vrijeme, gubitak posla i druge probleme, mnogi milijarderi uključujući Bezosa zapravo su eksponencijalno povećali svoju neto vrijednost. Ovo bi se moglo činiti pogrešnim, ali ne možete osporiti činjenicu da Bezosova tvrtka nudi proizvode koji omogućuju život tijekom ograničenja.

Ključni dio težnje ka našim ciljevima je borba kroz koju prolazimo da bismo te ciljeve postigli. Zapravo, sinonim za stremljenje je borba, a kroz te borbe možemo pronaći vlastite uspjehe definirane kroz nedaće.

5. Ne dopustite da vaše okolnosti definiraju tko ste ili što možete postići

Bezos nije rođen bogat. Nije naslijedio veliki, dobro financiran i funkcionalan posao. Kao i mnogi od nas, bio je okružen teškoćama. Radio je na imanju bake i djeda tijekom ljeta uzgajajući stoku i obavljajući kućanske poslove, no posegnuo je izvan toga kako bi krenuo svojim putem. Ovo može biti vrijedna lekcija za sve nas.

Prečesto brzo za nedostatak uspjeha ili sredstava krivimo okolinu. Pronalazimo načine da se žalimo na to kako nikada nećemo imati ono što mislimo da želimo ili zaslužujemo, jer smo sputani ili vezani okolnostima u kojima se nalazimo. Ne možemo svi biti milijarderi. Međutim, uvijek možemo imati koristi učeći od ljudi poput Jeffa Bezosa. Uz pet gore navedenih lekcija, možemo se pomaknuti korak bliže uspješnom, sretnijem životu, čak i ako ne zarađujemo milijarde.

