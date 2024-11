Savjeti naših liječnika: Vladaju viroze koje prati dugotrajan kašalj, evo kako si pomoći

Ovih dana učestale su uobičajene respiratorne viroze. Gripe još nema, no može se očekivati da uskoro dobijemo potvrdu prvog slučaja, a kako pacijente još uvijek testiramo i na Covid, dobra je vijest da ga uglavnom nema. Bilo je nešto slučajeva u rujnu i listopadu, otad ih je puno manje, kaže prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, specijalist obiteljske medicine u Novom Zagrebu.

Dodaje kako je dosta pacijenata kod kojih se kao jedna od komplikacija viroze javlja kašalj, koji je kod mnogih vrlo uporan i dosta dugo traje. Kod prehlada i viroza kašalj može potrajati i do tri tjedna, kaže, s čime se slaže i dr. sc. Dragan Soldo, također obiteljski liječnik.

- Važno je naglasiti da je kašalj kod prehlade povezan sa začepljenim nosom, odnosno paranazalnim sustavom u kojem se pojačano skuplja sekret koji se slijeva u grlo i izaziva refleks kašlja. Dakle, nije riječ o simptomu koji treba liječiti antibioticima, nego po potrebi dekongestivnim kapima za nos jedno kraće vrijeme i ispiranjem nosa fiziološkom otopinom - kaže dr. Soldo. Dodaje kako se antibiotici u slučaju pojačanog kašlja prepisuju samo kod pacijenata koji imaju neku kroničnu bolest dišnih puteva ili pluća, pa postoji sumnja da je došlo do pogoršanja i nikad ih ne bismo trebali uzimati na svoju ruku.

Dakle, tek ako neugodan kašalj potraje dulje od tri tjedna, treba se javiti liječniku, jer je moguće da je došlo do razvoja bronhitisa, ili da su zahvaćena pluća. U tom slučaju liječenje neće proći bez antibiotika i mirovanja, kaže dr. Tiljak.

Jedna od respiratornih bolesti koja se može pojaviti u ovo vrijeme je i 'hodajuća upala pluća', odnosno atipični oblik pneumonije kod kojeg nema uobičajenih simptoma upale pluća.

- Kod hodajuće upale pluća simptomi su sličniji običnoj prehladi ili gripi. Na primjer, javlja se opća slabost, osjećaj umora, uz glavobolju, moguće i grlobolju, te kašalj, no tipično je to da nema supstrata na plućima, tako da čak ni na redovnom pregledu nećete dobiti tu dijagnozu. No, karakterističan je baš neugodan kašalj koji se pogoršava, pa je to jedan od simptoma na temelju kojih možemo postaviti dijagnozu. I u tom slučaju pacijent bi imao pravo na bolovanje za upalu pluća, dakle 21 dan, što je obično dovoljno da se simptomi povuku - kaže liječnik.

Kao i druge respiratorne bolesti, i hodajuća upala pluća širi se kapljičnim putem, pa dr. Tiljak podsjeća da je u ovom razdoblju dobro izbjegavati mjesta na kojima su velike gužve i važno je češće prati ruke, kako bismo smanjili rizik od prijenosa virusa i bakterija..