Pripazite na zdravlje: Neki simptomi prehlade mogu biti povezani i s ozbiljnim bolestima

Kad se prehladite, kihanje, curenje nosa i glavobolja doći će postupno, no ako se ti simptomi jave naglo, uz povišenu temperaturu, to već upućuje na gripu. Ukoliko prehlada nastavi s kašljem, to može upućivati na bronhitis, no dug i uporan kašalj tijekom kojeg vas boli u prsima, može biti i znak upale pluća. Zato je važno znati razlikovati simptome i znati prepoznati kad se moramo javiti liječniku radi odgovarajućeg liječenja.

Pritisak u ušima i očima

Ako osjećate pritisak u ušima, to može značiti da imate sinusnu infekciju. No, to također uzrokuje bol i pritisak oko očiju, obraza ili čela, koji se pogoršavaju kada se sagnete. Osjećaj punoće u jednom uhu, s druge strane, može biti simptom upale uha, zbog koje se odmah treba javiti liječniku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kratkoća daha

Prehlada može dovesti do jako začepljenog nosa, što otežava disanje, ali prava kratkoća daha znak je nečeg ozbiljnijeg. To je čest simptom astme ili pogoršanja KOPB-a (kronične opstruktivne plućne bolesti). Može biti povezana i s ozbiljnom infekcijom, poput bronhitisa ili upale pluća.

Bol ili stezanje u prsima

Ovo je klasičan znak ozbiljnije respiratorne infekcije, poput bronhitisa. Oštra bol u prsima koja se pogoršava pri kašljanju može biti i znak upale pluća, a stezanje u prsima je također čest simptom astme. Pozovite medicinsku pomoć odmah za bilo kakvu bol ili pritisak u prsima jer to može biti znak ozbiljnih stanja, poput srčanog udara ili krvnog ugruška u plućima.

Glavobolja

Prehlada je rijetko povezana s glavoboljom, no za vrijeme gripe često se može javiti. Glavobolja je česti znak sinusne infekcije, a bol u sinusima, prostorima oko nosa, može biti uzrokovana i peludnom groznicom ili rinitisom. No, uporna i ponavljajuća glavobolja može biti uzrok niza drugih problema, pa u tom slučaju provjerite zdravlje vratne kralježnice, krvni tlak, ali i vid.

Drhtavica

Foto: 123RF

Javlja se kad se dogodi promjena temperature tijela. Ona je često rani znak infekcije koja dolazi s visokom temperaturom. Češća je kod gripe ili upale pluća, a posebno opasna kod male djece. Ako dijete ima drhtavicu, to je znak zbog kojeg se hitno trebate javiti liječniku.

Umor i osjećaj iscrpljenosti

Osjećaj iscrpljenosti ili gubitak apetita tipični su simptomi gripe, no rjeđe će se javiti s prehladom. Ipak, to može biti i znak upale pluća ili sinusne infekcije, koje su ozbiljnije od prehlade. Dugotrajan umor može biti znak niza drugih problema, primjerice nedostatka željeza, izloženosti stresu s kojim se ne znate izboriti, pa i depresije.

Povišena temperatura

To je znak da se tijelo bori protiv bolesti ili infekcije, ali rijetko je uzrokovano prehladom. Gripa, bronhitis i upala pluća su češći uzroci povišene temperature. Smatra se da imate groznicu kada vam temperatura dosegne 38°C, navode stručnjaci.

Zviždanje

Teško disanje ponekad zvuči poput zviždanja, što je znak ozbiljnije infekcije, upale pluća ili bronhitisa, osobito ako se događa kada ležite. Šištanje može biti i znak anafilaksije, teške alergijske reakcije na hranu ili ubod insekta.

Grlobolja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blaga grlobolja je tipičan simptom prehlade, ponekad i gripe i obično prolazi kad se tijelo malo oporavi. No, jaka bol u grlu koja se naglo javlja može biti znak streptokokne upale grla. To je bakterijska infekcija koja se liječi antibioticima, pa je važno javiti se liječniku na vrijeme.

Bolovi u tijelu

Rijetko se javljaju tijekom prehlade, no u slučaju gripe obično imamo osjećaj kao da nas je netko pretukao. Bolni mišići povezani su s povišenom temperaturom i groznicom. Bolovi najčešće prolaze kad gripa počne popuštati.

Kašalj s iskašljavanjem

Blagi kašalj može biti simptom prehlade, uz koji se najčešće ništa ne iskašljava. Ako iskašljavate sluz, to može biti znak bronhitisa ili upale pluća, osobito ako u njoj ima krvi. Neugodan kašalj može biti povezan i s KOPB, odnosno pušenjem. Ako traje dulje od tri do četiri tjedna, svakako se javite liječniku.

Simptomi koji ne prolaze

Simptomi prehlade i gripe mogu biti intenzivni, no najčešće će se povući za nekoliko dana. Prehlada može trajati do 10 dana, gripa do 14, a simptomi upale pluća mogu trajati i do mjesec dana ili duže. Bronhitis u nekim slučajevima može trajati i nekoliko mjeseci. Obratite se liječniku za bilo kakav novi ili pogoršavajući simptom kako bi se postavila ispravna dijagnoza i započelo odgovarajuće liječenje.